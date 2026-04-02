De superar el Cinturón de Van Allen a maniobras de pilotaje: los 9 hitos clave que Artemis II debe lograr en los próximos días

La misión Artemis II ha dado inicio con éxito, aunque no sin problemas; el cohete SLS que transportaba la nave Orion con los cuatro astronautas a bordo despegó a las 00:35 hora peninsular, en dirección a la Luna.

Pero esto es sólo el principio. Por muy histórico que sea, el lanzamiento es el primer escalón de los muchos que los astronautas tendrán que subir para cumplir la misión Artemis II a lo largo de los próximos 10 días.

No es un viaje turístico. A los desafíos técnicos relacionados con el viaje en sí, se sumarán varios proyectos y experimentos científicos que tienen que ser terminados a lo largo de los próximos días, e incluso los momentos de reposo tendrán importancia.

Los hitos de Artemis II

Uno de los hitos de la misión ya ha sido alcanzado, apenas cuatro horas después del lanzamiento: las pruebas de maniobras de pilotaje. Después de que la nave Orion se separara de la etapa superior del cohete SLS, los astronautas pilotaron la nave de manera manual y simularon una operación de anclaje con otra nave espacial sin los sistemas automáticos. Será una parte importante de futuras misiones en las que dos naves se unan para transferir astronautas y componentes para la base lunar Moon Base.

The Orion spacecraft successfully separated from the upper stage of the rocket, and the "proximity operations" test is underway. The Artemis II astronauts are manually piloting Orion similarly to how they would if they were docking with another spacecraft. pic.twitter.com/RWW4RSyaoq — NASA (@NASA) April 2, 2026

Artemis II es la misión principal de este lanzamiento, pero no la única. En la nave Orion se encuentran cuatro satélites CubeSat de Argentina, Corea del Sur, Alemania y Arabia Saudí y que serán soltados después de las maniobras. Cada uno de estos satélites tiene sus propias misiones, como la medición del espectro de radiación del satélite argentino o el estudio de componentes electrónicos para vehículos lunares del satélite alemán.

A continuación, empieza lo bueno. Para la noche de hoy o la madrugada del 3 de abril, está previsto que el motor de Orion se encienda para iniciar la inyección Trans-Lunar (TLI por sus siglas en inglés); se alcanzará la velocidad máxima para escapar de la gravedad terrestre e iniciar el viaje a la Luna.

Automáticamente, la tripulación de Orion cumplirá varios hitos con este viaje. Por ejemplo, Victor Glover se convertirá en la primera persona negra en viajar más allá de la órbita baja terrestre, y de la misma manera, Christina Koch será la primera mujer en conseguirlo. Jeremy Hansen, el astronauta canadiense, será el primer ciudadano no estadounidense en alcanzar el espacio profundo.

Viaje al espacio profundo

El viaje al espacio profundo será largo, de 4 días, y por el camino ocurrirán muchos eventos importantes que permitirán obtener una gran cantidad de información para futuras misiones.

Por ejemplo, por primera vez unos humanos superarán el Cinturón de Van Allen, una zona de alta radiación que pondrá a prueba los escudos de la nave Orion en condiciones reales, la primera vez que se hace con personas a bordo.

Los wearables ARCHeR que llevan los astronautas de Artemis II para medir su salud NASA

La salud de los astronautas es, de hecho, otra importante parte de la misión Artemis II. El estudio ARCHeR usará dispositivos wearables para medir la actividad de los astronautas, incluyendo la monitorización del sueño para aprender más sobre la manera en la que el espacio profundo afecta al cuerpo humano.

De la misma manera, el sexto día de la misión será histórico, porque será cuando está programado que Artemis II supere el récord de distancia de una nave tripulada desde la Tierra, que hasta ahora ostenta la misión Apollo 13, alcanzando una distancia aproximada de 407.000 km.

Earthrise, la fotografía tomada por el Apollo 8 que será repetida con Artemis II

Durante este proceso, la tripulación aprovechará para capturar una versión moderna y en alta definición de Earthrise, la foto tomada por la misión Apollo 8 y que mostraba al planeta Tierra saliendo detrás de la Luna.

La nave Orion volverá a casa usando la trayectoria de retorno libre, aprovechando la gravedad de la propia Luna para curvar la trayectoria y enviar la nave de vuelta a la Tierra. Es la primera vez desde 1972 que se intenta algo similar, y será el inicio del fin de la misión, que está previsto para el 10 o el 11 de abril con el amerizaje en el Océano Pacífico.