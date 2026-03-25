La Agencia Espacial Europea cancela el lanzamiento de la misión Celeste debido a las condiciones meteorológicas

La Agencia Espacial Europea (ESA) tenía previsto lanzar hoy la misión Celeste, una constelación diseñada para reforzar la navegación por satélite, desde las instalaciones de Rocket Lab en Nueva Zelanda. Las malas condiciones meteorológicas han obligado a cancelar el lanzamiento.

A través de las redes sociales, la ESA ha confirmado que el complejo de Rocket Lab ha decidido posponer el lanzamiento de su cohete Electron, que transporta los dos primeros satélites de la misión Celeste, por "condiciones meteorológicas desfavorables".

Un lanzamiento que por el momento no tiene nueva fecha, ya que la Agencia Espacial Europea apenas ha informado que se reanudará en el Complejo de Lanzamiento de Mahia, en Nueva Zelanda, tan pronto como se den las condiciones apropiadas.

El Programa Celeste es la apuesta de la Agencia Espacial Europea para llevar la navegación satelital europea al siguiente nivel.

Su misión es reforzar y ampliar el sistema Galileo —el GPS europeo— para que siga funcionando incluso si parte de su cobertura falla, al tiempo que abre la puerta a nuevas aplicaciones como los coches autónomos.

Update: Celeste LEO‑PNT inaugural launch postponed due to adverse weather; new date to follow. https://t.co/KJmSJDu3FV — European Space Agency (@esa) March 25, 2026

La misión está compuesta por 12 satélites, de los cuales 11 son de vuelo y otro es extra, los dos primeros de estos son los que iban a despegar este miércoles, sobre las 10:14 hora de España peninsular, en el complejo de Rocket Lab en Nueva Zelanda.

El resto de los satélites irán partiendo en los próximos meses hacia la órbita terrestre baja (LEO). Cabe señalar que la ESA tiene previsto haberlos lanzado todos a comienzos de 2028 para que estén plenamente operativos en 2030.

Según explicó en una rueda de prensa previa Roberto Prieto, responsable del Programa Celeste, la misión añade una nueva capa de satélites en órbita baja que complementa al actual Galileo —situado en órbita media (MEO)— para hacerlo más resistente a fallos y mejorar la seguridad de los ciudadanos.

"El actual sistema de navegación Galileo es el mejor del mundo, pero es vulnerable en algunas cuestiones, como las tormentas solares, no llega a zonas de difícil acceso…", indicó Prieto.

Esquema conceptual del despliegue de un satélite LEO-PNT como los del programa Celeste ESA

"El objetivo de Celeste es complementar el sistema Galileo en la órbita baja, asegurar que los sistemas de navegación europeos actuales sigan funcionando, contribuir a la autonomía estratégica europea en ese sentido y dar nuevos servicios", añadió el directivo.

Uno de los principales contratistas del programa es la empresa española GMV, que lidera la misión de extremo a extremo —desde el diseño hasta la operación— de seis de los doce satélites. En total, GMV gestiona 80 de los 200 millones de euros del presupuesto total del Programa Celeste, según informó la ESA.