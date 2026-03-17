La NASA retrasa el traslado de Artemis II a la plataforma de lanzamiento: no afectará a la fecha de despegue de la misión

Artemis II, la misión de la NASA a la órbita lunar tiene fijada su fecha de lanzamiento para el 1 de abril tras solucionar unos problemas en el cohete Space Launch System (SLS, por sus siglas en inglés) que provocaron su aplazamiento. Una nave que ha sufrido una variedad de imprevistos en los últimos meses, que parecen no cesar.

La agencia espacial estadounidense ha confirmado a través de un comunicado un nuevo retraso Artemis II, aunque en esta ocasión no tiene nada que ver con la fecha de lanzamiento de la misión, sino con su traslado a la plataforma de lanzamiento 39B desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la agencia espacial.

"Los equipos tienen previsto ahora trasladar el cohete Artemis II a la plataforma de lanzamiento no antes del viernes 20 de marzo, con el fin de mantener la posibilidad de realizar un intento de lanzamiento el 1 de abril", ha señalado la NASA en la red social X (antes Twitter).

Una nueva fecha para el traslado del cohete que, según la NASA, no afectará a la fecha fijada para el esperado despegue de la misión y que inicialmente estaba fijada para el jueves 19 de marzo.

La NASA ha aclarado que, durante el fin de semana, los ingenieros del Centro Espacial Kennedy en Florida (EEUU) estaban completando las actividades finales previas al traslado cuando detectaron que era necesario sustituir un mazo de cables del sistema de terminación de vuelo de la etapa central.

Artemis II NASA Omicrono

Desde su detección, los ingenieros han solucionado el problema y continúan trabajando con los preparativos para el traslado a finales de esta semana, según ha afirmado la NASA.

El trayecto hasta la plataforma de lanzamiento dura hasta 12 horas a bordo del transportador sobre orugas. La agencia ofrecerá además una retransmisión en directo del viaje del cohete hasta la plataforma.

"Un traslado el 20 de marzo seguiría preservando la posibilidad de lanzar a principios de la ventana de lanzamiento de abril, aunque los equipos también están vigilando de cerca el tiempo en los próximos días", ha concluido la agencia espacial estadounidense.

La misión Artemis II transportará a cuatro astronautas hasta las proximidades de la Luna, marcando el mayor acercamiento humano a nuestro satélite natural en más de cincuenta años.

La tripulación, formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, partirá el 27 de marzo hacia el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde se realizará el lanzamiento.

Todo ello se enmarca en el programa Artemis, cuyo objetivo final es devolver al ser humano a la superficie lunar. Sin embargo, ese momento tendrá que esperar: tras los últimos ajustes en la hoja de ruta de la NASA, el alunizaje no se producirá antes de 2028, coincidiendo con la misión Artemis IV.