Un meteorito cae sobre Alemania: se fragmentó en el aire e impactó contra una casa

Bólido captado en el cielo de Alemania el pasado 8 de marzo. AllSky7 ESA

El eclipse solar que marcará agosto este mismo año es la enésima prueba de lo imprevisibles que pueden ser los fenómenos espaciales. El ejemplo perfecto ha sido un bólido brillante que se observó en varios países europeos, el pasado domingo.

En la tarde del día 8 de marzo, un meteorito que se desplazó del suroeste al noroeste fue observado en zonas como Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica o Francia. Tal fue el suceso que incluso sobrevoló Alemania, donde causó daños en una vivienda.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ya ha publicado un análisis detallado del meteorito. Además, han anunciado que su equipo de Defensa Planetaria del Programa de Seguridad Espacial de la ESA ya está intentando determinar el tamaño del objeto.

Un meteorito sobrevuela Alemania

El meteorito fue observado por miles de personas en todos los países mencionados. En su desplazamiento, acabó fragmentándose hasta el punto de causar daños en una vivienda de la ciudad alemana de Coblenza, en el oeste del país.

Según explica la ESA en un comunicado, el momento y la dirección del impacto indicaban que el objeto probablemente no fuera visible para "ninguno de los telescopios de gran escala que exploran el cielo nocturno en busca de dichos objetos".

Rastro del bólido brillante que voló Alemania el 8 de marzo

Esto, lejos de ser algo extraño, es bastante común. Solo se han detectado de forma exitosa 11 objetos espaciales naturales antes de que se produjese su entrada en la atmósfera. El motivo radica en las regiones desde donde llegan los objetos.

"Los objetos pequeños que se aproximan a la Tierra desde regiones diurnas más brillantes del cielo pasan desapercibidos en la mayoría de los casos", aclara la agencia espacial en su análisis.

Afortunadamente, el suceso no causó heridos de ningún tipo, pese a los daños materiales. El objeto ya había sido reportado por la Oficina Regional de Protección Civil y Prevención de Incendios (LfBK) de Renania-Palatinado la noche del domingo, indica EFE.

En palabras del LfBK, este objeto espacial habría sobrevolado el estado federal occidental alemán ya mencionado, para luego fragmentarse en una fuerte explosión sobre el oeste del país. Estos alcanzaron la tierra alrededor de las 19:15, hora local.

Infografía del peligro de los asteroides. ESA ESA

La Oficina aclaró dos hechos clave: la ausencia de heridos reportados y sobre todo, la nula relación del suceso con actividades militares, en un claro intento de aportar tranquilidad en el tenso estado geopolítico internacional actual.

Por supuesto, el bólido acabó siendo visible de forma clara poco antes de fragmentarse. Numerosas cámaras especializadas como las de la red europea AllSky7 captaron el evento. Incluso se habla de que fue audible desde el suelo.

Se pudo ver en forma de una gran bola de fuego observada sobre las 18:55 horas, hora local, durante aproximadamente 6 segundos. Antes de que se fragmentase dejó una visible estela brillante en el cielo.

Fueron precisamente estos fragmentos los que causaron los daños en el estado de Renania-Palatinado. Algunos pequeños fragmentos del meteorito llegaron a atravesar el tejado de una casa, afortunadamente sin heridos reportados.

Captura de pantalla del vídeo que recogió el suceso. AllSky7 ESA

Un portavoz de los bomberos de Coblenza explicó que tras llegar al lugar del impacto pudieron comprobar cómo un objeto no identificado dejó un agujero del tamaño de una pelota de fútbol en el tejado de la vivienda, expone EFE.

Si bien no se sabe con exactitud el tamaño del meteorito, la ESA ya ha prometido aportar más datos a medida que se esclarezca lo sucedido. Recuerdan además que estos objetos son relativamente inusuales e impactan la Tierra "desde una vez cada pocas semanas hasta una vez cada pocos años".