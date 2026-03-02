Starlink anuncia su nueva generación de satélites: hasta 1 Gbps de velocidad de conexión y mejor cobertura global

Aunque los ojos estén puestos en Artemis y los problemas que sigue afrontando, el proyecto espacial que más tirada está teniendo es Starlink Mobile, el servicio móvil satelital que lleva fraguándose en SpaceX años.

La firma aeroespacial de Elon Musk acaba de otorgar datos clave sobre la próxima generación de satélites Starlink Mobile. Estos nuevos equipos, dicen desde SpaceX, ofrecerán mejoras sustanciales en velocidad y estabilidad.

El titular es claro. Estos nuevos V2 ofrecerán velocidades 5G desde el espacio con una densidad de datos 100 veces mayor a la de los satélites V1 actuales, equiparando esta conectividad a una terrestre convencional, y asegurando hasta un 1 Gbps de velocidad.

Starlink mejora con sus nuevos satélites

Ha sido SpaceX la que ha concretado algunos de los detalles que marcarán a los llamados Starlink Mobile V2, los satélites que conformarán este futuro de conectividad satelital. Y no son pocos, ni pequeños.

Los de Musk afirman que los V2 permitirán aplicar una cobertura celular completa "a lugares nunca antes imaginados" gracias a una red satélite más completa y que gozará de un mayor rendimiento con estas nuevas incorporaciones.

Starlink Mobile’s next-gen satellites will deliver 5G speeds from space with 100x the data density of the current V1 generation satellites



V2 satellites will seamlessly enable streaming, internet browsing, high-speed apps and voice calls, just like being connected to a… pic.twitter.com/ObPjtv0eEC — Starlink (@Starlink) March 2, 2026

La clave estará en un silicio personalizado, diseñado enteramente por SpaceX que se conjuntarán con antenas de matriz de fase. Los satélites admitirán, dice SpaceX, una mayor capacidad de ancho de banda.

Dicho ancho de banda será vital para conseguir hasta 20 veces más capacidad de rendimiento en comparación con los satélites de primera generación que Starlink usa actualmente.

El beneficio no se quedará ahí. Starlink promete que los operadores de redes móviles que adopten el servicio podrán invertir menos en redes terrestres y ofrecer un servicio más estable en áreas todavía más remotas.

"En la mayoría de los entornos, Starlink Mobile V2 permitirá una conectividad celular 5G completa con una experiencia comparable al servicio terrestre actual", detalla SpaceX en un comunicado.

Imagen de Starship desplegando satélites. SpaceX Omicrono

Si todas estas promesas se materializan en una realidad, el usuario podría escuchar pódcasts, navegar por internet con sus equipos, ver películas y hasta realizar videollamadas, además de teletrabajar en lugares aislados.

Por si fuera poco, SpaceX aprovecha para sacar pecho de la Starship, el cohete más grande jamás creado por la humanidad. Además de servir para colonizar la Luna y Marte, también se usará para desplegar esta nueva generación de dispositivos.

En este sentido, SpaceX promete que los satélites se conectarán de inmediato, justo después de haberse establecido en la órbita terrestre baja (LEO) a través de "una red de transmisión láser a la constelación Starlink para proporcionar conectividad global".

Esta noticia llega poco después del rumor cada vez más reciente que vaticina un móvil fabricado por SpaceX que tendría como principal punto de venta la conexión directa a Internet vía satélite, rivalizando directamente contra los iPhone de Apple.

Un conjunto de satélites de Starlink a punto de ser puestos en órbita por SpaceX SpaceX Omicrono

Fue el pasado 25 de noviembre cuando Elon Musk activó su servicio Direct to Cell en Europa con velocidades 4G. Lo hizo en Ucrania, a través de Kyivstar, el operador móvil principal de la región, que sigue en guerra contra Rusia.