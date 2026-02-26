El astronauta enfermo que obligó a la primera evacuación médica de la NASA da la cara: Mike Fincke explica lo que pasó

El pasado 15 de enero la misión Crew-11 volvió de la Estación Espacial Internacional (ISS) antes de tiempo; el motivo confirmado por la NASA era que uno de los astronautas participantes había sufrido una emergencia médica y ahora sabemos de quién se trataba.

La NASA ha emitido un comunicado a petición de Mike Fincke en el que confirma que el veterano astronauta fue el que tuvo el problema médico que causó la histórica situación de una evacuación temprana de la ISS.

En el comunicado, Fincke explica que sufrió un "evento médico" que necesitó de "atención inmediata" de parte de sus compañeros de tripulación, que reciben grandes elogios por su "rápida respuesta" junto con las directrices de la NASA.

Gracias a este trabajo, Fincke fue estabilizado, pero tras sucesivas evaluaciones, la NASA consideró que lo más seguro sería iniciar un retorno adelantado de la Crew-11, aunque Fincke aclara que no se trató de una "emergencia", sino de un "plan coordinado".

El problema fue que discernir el verdadero alcance del problema médico de Fincke iba a requerir "técnicas de imagen médica avanzadas" que no están presentes en la ISS, y de ahí la necesidad de traer de vuelta a los astronautas a la Tierra.

Fincke termina el comunicado agradeciendo a sus compañeros de la Expedición 74 y a los equipos de la NASA, SpaceX y al personal médico del Hospital Scripps Memorial de La Jolla en San Diego.

Mike Fincke fue el primero en salir de la cápsula Dragon de SpaceX NASA Omicrono

Estas declaraciones ponen fin a uno de los grandes misterios recientes relacionados con la exploración espacial; desde el mismo momento en el que la NASA confirmó la presencia de un astronauta enfermo a bordo de la ISS, tanto redes sociales como los medios de comunicación se llenaron de elucubraciones sobre su identidad.

Sin embargo, Fincke ha decidido no hacer público el problema médico que provocó esta situación y la NASA ha decidido proteger su privacidad, por lo que es posible que este incidente aún vaya a dar que hablar en el futuro.

Mike Fincke fue el comandante de la misión Crew-11, y permaneció durante cinco meses y medio en órbita en la Estación Espacial Internacional, junto con la astronauta de la NASA Zena Cardman, el japonés de la JAXA Kimiya Yui y el cosmonauta ruso de Roscosmos, Oleg Platonov.

Fincke ahora asegura que se encuentra "muy bien" y continúa en Houston, Texas, con el reacondicionamiento posterior a la misión espacial, que finalmente duró un mes menos de lo que estaba planeado.