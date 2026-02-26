La NASA completa la retirada del cohete de Artemis II para su reparación: el lanzamiento no será antes del 1 de abril

Hace unos días la NASA anunció que retiraría el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orión para Artemis II de la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida el martes 24 de febrero.

Sin embargo, debido al mal tiempo y las fuertes rachas de viento, esta tarea no pudo llevarse a cabo en tiempo y forma, y se canceló dicho traslado.

Ahora la propia organización estadounidense es la que ha confirmado tanto en sus redes sociales como en su página web que el proceso de desmontaje del cohete se ha llevado a cabo con éxito hace unas horas.

Según el comunicado de la NASA "el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orión para la misión Artemis II de la NASA llegaron al Edificio de Ensamblaje de Vehículos desde la Plataforma de Lanzamiento 39B aproximadamente a las 8 p.m. EST del 25 de febrero".

En este traslado tanto el cohete como la nave tuvieron que recorrer aproximadamente 6,4 kilómetros, aunque es una tarea que llevó varias horas debido a lo delicado del transporte.

Instalaciones de la NASA en Florida Álvarez del Vayo Omicrono

Estas instalaciones, localizadas en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, son donde se están llevando a cabo las tareas de ensamblaje y pruebas necesarias antes de que los cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, puedan realizar un vuelo de 10 días alrededor de la luna.

El motivo del traslado del cohete y la nave al edificio de ensamblaje es que los técnicos solucionen el problema del flujo de helio a la etapa superior del cohete.

Además, también reemplazarán las baterías de la etapa superior, la etapa central y los propulsores sólidos, y realizarán el mantenimiento de su sistema de terminación de vuelo.

Todo esto es necesario de cara a un lanzamiento seguro del que será el proyecto más importante de la NASA en décadas, y que está dentro de la estrategia de la administración Trump de volver a pisar la Luna antes de que acabe su mandato en 2028.

Se espera que, si no hay más contratiempos, abril sea el mes en el que finalmente despegue Artemis II. Hay diversas ventanas de lanzamiento entre el 1 y el 6 de abril, pero no hay más hasta el último día, el 30. Por el momento la NASA no ha confirmado un día en concreto.