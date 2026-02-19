El cohete de Artemis II ensaya de nuevo la cuenta atrás: esta prueba crítica determinará la fecha de lanzamiento en breve

Lanzador SLS con la nave espacial Orion en su traslado a la plataforma de lanzamiento NASA/Brandon Hancock

La NASA celebra hoy cinco años desde la llegada de Perseverance a Marte.Este aniversario pilla a la agencia estadounidense preparándose para otro gran momento en la exploración espacial: la misión Artemis II. En ella, cuatro astronautas viajarán hasta rodear la Luna y ver su cara oculta, llegando a 370.000 kilómetros de la Tierra, la distancia más grande a la que ha llegado un ser humano.

Para conseguir marcar esta proeza en los libros de historia, la NASA debe asegurarse el control de los sistemas y dejar atrás fallos que han estado retrasando este programa. Durante el último ensayo húmedo, una fuga de hidrógeno obligó a la agencia a retrasar durante un mes el lanzamiento.

La última semana se ha informado del resultado de una prueba de confianza realizada el pasado 12 de febrero en la que encontraron nuevos problemas. A pesar de ello, la NASA sigue adelante con los preparativos; se encuentra inmersa en estos momentos en un nuevo ensayo húmedo y cuenta atrás regresiva.

Cohete SLS en la plataforma de lanzamiento NASA Omicrono

Aproximadamente a las 9 de la mañana del miércoles 18 de febrero, los equipos encendieron la etapa central del cohete, que se cargará con más de 700.000 galones de oxígeno líquido e hidrógeno líquido durante la fase de llenado de tanques de la cuenta regresiva.

Esto ocurrirá durante una serie de diferentes etapas de carga de propelente para llenar, rellenar y reabastecer los tanques. Durante el ensayo de días de duración, el equipo ejecutará una detallada secuencia de cuenta regresiva.

Harán una pausa en T-1 minuto y 30 segundos durante un máximo de tres minutos, luego reanudarán la cuenta regresiva hasta T-33 segundos antes del lanzamiento y volverán a hacer una pausa. Después, volverán a contar hasta T-10 minutos y realizarán una segunda cuenta regresiva terminal hasta aproximadamente T-33 segundos antes de finalizar la secuencia.

Este proceso simula condiciones reales, incluyendo escenarios en los que un lanzamiento podría verse afectado por problemas técnicos o meteorológicos. Al finalizar la prueba, el equipo drenará el propelente y revisará todos los datos antes de establecer una fecha oficial de lanzamiento.

El cohete del Sistema de lanzamiento espacial (SLS) Artemis I. EFE Omicrono

La transmisión en vivo del cohete en la plataforma se mantiene abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. La NASA informará este viernes 20 de febrero sobre los avances conseguidos en esta última prueba.

Durante el anterior ensayo, la NASA informó que los ingenieros superaron varios desafíos y cumplieron con muchos de los objetivos previstos. Sin embargo, una fuga de hidrógeno líquido en la interfaz de la etapa central del SLS durante el llenado de tanques requirió pausas para calentar el hardware y ajustar el flujo de propelente.

Esto supuso el retraso de la ventana de lanzamiento a principios de marzo. Los astronautas salieron de la cuarentena previa al despegue a la espera de un nuevo intento. Dependiendo de las noticias que dé la NASA en los próximos días, podría volver a activarse todo el procedimiento.