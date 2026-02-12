Hito del cohete europeo Ariane 6: lanza 32 satélites de Amazon Leo con su configuración más potente de cuatro propulsores

La Agencia Espacial Europea (ESA) lo ha conseguido. El cohete europeo Ariane 6 ha conseguido realizar con éxito su sexto vuelo, el VA267, y el primero con cuatro propulsores desde la Guayana Francesa.

El cliente en este caso es Amazon, que ha conseguido perpetrar su primera misión de carga pesada de este año junto a Arianespace. El Ariane 64 ha podido transportar hasta 32 nuevos satélites para la constelación de Amazon Leo, que ya consta de 200 unidades.

Cabe destacar que este es el primero de nada menos que 18 lanzamientos contratados con la compañía aeroespacial, en el llamado como mayor acuerdo comercial de la historia de la firma ubicada en Europa.

El Ariane 6 logra volar en su última misión

La gran clave de este vuelo está en la configuración del propio cohete Ariane. Pese a que este es su sexto vuelo, es la primera vez que despega con cuatro propulsores P120C, que duplican el empuje de despegue del lanzador. Ha podido despegar desde el Centro Espacial de Guayana en Kurou.

Tal y como adelantó la ESA hace escasas semanas, este vuelo ha servido como escaparate para poder presenciar la versión más potente hasta la fecha del Ariane 6, la joya de la corona con la que la agencia pretende competir contra SpaceX y Estados Unidos.

Directo del lanzamiento del Ariane 64.

En este vuelo hemos podido ver el vehículo de lanzamiento en un formato de tres etapas con propulsores, etapa principal y etapa superior, donde consumen su propelente para alcanzar la órbita deseada.

La ESA destacó que el número de propulsores, así como la longitud de la punta del cohete —llamada carenado— pueden adaptarse a cada misión. La clave está precisamente en esta configuración de cuatro propulsores.

No es para menos, ya que en esta versión, se duplica el rendimiento del cohete en comparación con la versión de dos propulsores. Esta ha sido la que ha volado hasta cinco veces, si contamos el vuelo inaugural del 2024. De hecho, esta es la versión conocida como el Ariane 64.

Los propulsores P120C se constituyen como algunos de los motores de una sola pieza más potentes que se fabrican en la actualidad. Al añadir a la fórmula dos propulsores adicionales, el Ariane 64 puede colocar 21,6 toneladas de carga en la órbita terrestre baja (LEO).

Ariane 64 pocos instantes después del lanzamiento. Arianespace Omicrono

De nuevo, esto supone nada menos que el doble respecto a las 10,3 toneladas que alcanzaba el Ariane 6 en su configuración de doble propulsor. El transporte de los satélites de Amazon Leo solo es parte de la misión.

Y es que el vuelo ha sido perfecto para validar en condiciones reales el comportamiento de los P120C y su funcionamiento coordinado con la etapa principal. ¿Y qué hay de los 32 satélites Leo a bordo?

Para llevarlos a la órbita LEO, Arianespace ha empleado la carena larga, donde han viajado estas cargas útiles protegidas de las inclemencias. Una estructura que mide 20 metros de altura por 5,4 de diámetro.

No estamos hablando de poco. A modo de comparación, esta estructura podría albergar 4 jirafas colocadas una sobre los hombros de la otra, al menos según las palabras de la ESA.

Momento en el que los satélites Leo son desplegados. Arianespace Omicrono

Y sí, también ha sido el primer vuelo que ha usado esta carena larga, convirtiendo al Ariane 6 en su versión más alta hasta la fecha. En la Guayana Francesa, ha podido llegar a los 62 metros de altura.

Esta ha sido la misión catalogada como LE-01, que ha servido para dar el pistoletazo de salida de 80 lanzamientos proyectados de carga pesada para Amazon Leo. Esta ha sido, por otro lado, la octava misión de Leo hasta la fecha.

El despliegue de estos satélites comenzará aproximadamente a los 90 minutos de iniciada la misión, con una serie de lanzamientos secuenciales en un período de 25 minutos. Los equipos del Centro de Operaciones de la Misión Amazon Leo en Redmond se harán cargo de las operaciones de la nave.

Amazon augura que las futuras misiones Leo a bordo del Ariane 6 estarán diseñadas para transportar aún más satélites por lanzamiento, a medida que se implementen mejoras de rendimiento y optimizaciones de la misión.