Blue Origin lanza TeraWave, un internet satelital que busca humillar al Starlink de Elon Musk con una velocidad bestial

Hace más de un año que vimos en España el logro más importante de Blue Origin, la compañía aeroespacial de Jeff Bezos: su primera misión a Marte, con recuperación del cohete incluida.

Ahora, la compañía vuelve a la carga con el anuncio de TeraWave, un servicio de internet vía satélite de gran velocidad, con velocidades de nada menos que 6 Tbps para entornos empresariales.

Lo hará gracias a una megaconstelación de 5.408 satélites, interconectados de forma óptica tanto en la órbita baja (LEO) como en la órbita terrestre media (MEO), sumándose a otros como SpaceX o Amazon.

6 terabytes por segundo de velocidad

Según detalla el anuncio oficial de Blue Origin, esta red de comunicaciones satelitales ofrecerá un diseño multiorbital, que permitirá "enlaces de ultraalto rendimiento entre centros globales y conexiones distribuidas de usuarios multigigabit".

Como ocurre con Starlink o la futura Amazon Leo Ultra, abarcará una cobertura global, que dará servicio a zonas remotas, suburbanas y rurales, donde resulta más costoso establecer puntos de conexión a Internet de alta velocidad.

Introducing TeraWave: a satellite communications network designed to deliver symmetrical data speeds up to 6 Tbps anywhere on Earth.



This network will service tens of thousands of enterprise, data center, and government users who require reliable connectivity for critical… pic.twitter.com/xTHtItpGEh — Blue Origin (@blueorigin) January 21, 2026

Los terminales asociados de TeraWave se podrán implementar a lo largo y ancho del globo, para interactuar con la infraestructura de alta capacidad ya existente por parte de Blue Origin.

Esto, dice la empresa, proporcionará "mayor diversidad de rutas" y reforzará "la resiliencia general de la red", superando de forma holgada los rendimientos de velocidad ofrecidos por otras empresas.

Y es que estamos hablando de 6 terabytes de velocidad por segundo. En radiofrecuencia Q/V, el servicio ofrecerá hasta 144 Gbps, mientras que en formato óptico, alcanzará estos 6 Tbps.

Ofrecerá un tipo de banda ancha simétrica, con una cobertura global aunque a costa de reducir drásticamente el cupo máximo de clientes a los que ofrecerá servicio, equivalente a 100.000 empresas.

What makes TeraWave different? It is purpose-built for enterprise customers. Unmatched speeds of up to 6 Tbps through a multi-orbit constellation of 5,280 LEO and 128 MEO satellites with both RF and optical links. Globally distributed customers can each access up to 144 Gbps of… https://t.co/xByEivptBA pic.twitter.com/Se07aUhgy2 — Dave Limp (@davill) January 21, 2026

En comparación, las constelaciones ubicadas en LEO ofrecen hasta 1 Gbps de velocidad en RF y velocidades de subida de 400 Mbps. Los 144 Gbps y los 6 Tbps se mantendrán en subida y bajada.

Los 144 Gbps se lograrán con 5.280 satélites LEO con enlaces de banda Q/V, y los 6 Tbps se obtendrán con enlaces ópticos mediante 128 satélites MEO, ubicados a una mayor altura.

Eso sí, habrá que esperar a que la constelación de TeraWave comience a desplegarse en el cuarto trimestre de 2027, por lo que aún habrá que esperar más de un año para ver su formación.

El CEO de Blue Origin, Dave Limp, ha explicado que el sistema estará equipado con conectividad de respaldo para que las operaciones más críticas sigan en marcha.

Diagrama de funcionamiento de TeraWave. Blue Origin Omicrono

Limp también cuenta que TeraWave ofrecerá la capacidad de escalar bajo demanda e implementarse rápidamente a nivel global, "manteniendo el rendimiento", dijo el CEO.