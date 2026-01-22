Aterriza con éxito la misión NS-38 de Blue Origin en la que viajaba el empresario español Alberto Gutiérrez

Después de un 2021 marcado por el turismo espacial en España, hemos visto el afianzamiento de estas iniciativas con los constantes viajes de turistas a bordo de cohetes como el New Shepard de Blue Origin.

La misión NS-38 de Blue Origin, que ha vuelto a reutilizar el mismo cohete, ha tenido como miembro de su tripulación a Alberto Gutiérrez, emprendedor y tecnólogo conocido por su rol como CEO de la plataforma Civitatis.

Gutiérrez ha compartido cabina con tripulantes como la doctora Laura Stiles, directora de operaciones de lanzamiento del New Sephard o Alain Fernández, promotor inmobiliario e inversor internacional.

¿Quién es Alberto Gutiérrez?

Alberto Gutiérrez Pascual (42), nacido en Valladolid, es un ingeniero informático de vocación y un viajero empedernido, que ha pisado más de 103 países, dando lugar a la creación de Civitatis.

Este portal especializado en la distribución online de actividades, excursiones y vistas guiadas en español, ubicadas en destinos turísticos comenzó su andadura en 2008 de la mano del propio vallisoletano.

Alberto Gutiérrez en una imagen de Civitatis. Civitatis Omicrono

Así, Gutiérrez pasó a ser fundador y CEO de Civitatis, plataforma que abarca más de 4.250 destinos, 30 millones de clientes y 97.200 actividades distintas. Básicamente, es una plataforma online de turismo en español.

En su cartera de opciones nos encontramos visitas guiadas, experiencias culturales relacionadas con el ocio, traslados y actividades de todo tipo. Civitatis nació precisamente de la pasión de Gutiérrez por viajar.

El blog de Civitatis, de la mano de su sección Civitatis Insider, muestra la cara de Gutiérrez y de otros miembros del equipo, incluyendo a Andrés Spitzer, antiguo Chief Product Officer de Civitatis.

Decimos 'antiguo' debido a que Gutiérrez abandonó su cargo como CEO de la empresa, nombrando a Spitzer como su sucesor en diciembre de 2025, en pleno final de año.

Miembros de la tripulación antes de volar. Blue Origin Omicrono

El empresario ha permanecido desde entonces en el Consejo de Administración de la compañía, tras lograr según Civitatis un saldo de 1,2 millones de viajeros reservando actividades turísticas cada mes.

Entre las aficiones de Gutiérrez nos encontramos una pasión por el motor, las actividades culturales y por series de todo tipo. Esta pasión por viajar ha culminado con su presencia en la misión NS-38 de Blue Origin.

Su paso por Blue Origin

La misión, que ha sido un completo éxito, ha tenido lugar este 22 de enero, con una ventana de lanzamiento ubicada las 10:00 de la mañana CST. El New Shepard superó la torre de despegue a las 17:26 de la tarde, hora peninsular española.

Hold cleared. New T-0 is 10:25 CST / 16:25 UTC. https://t.co/yFyhMlFNGI — Blue Origin (@blueorigin) January 22, 2026

El lanzamiento se realizó desde el Launch Site One en el oeste de Texas, con la cápsula del New Shepard aterrizando en la Tierra poco después, a las 17:36 de la tarde, hora española, con todos sus tripulantes a salvo.

En total, la tripulación incluyó a seis personas; el mismo Alberto Gutiérrez, Jim Hendren, Laura Stiles, Linda Edwards, Alain Fernández y Tim Drexler. Con esta misión, el New Shepard ha transportado a 98 personas al espacio.

Phil Joyce, vicepresidente sénior de New Shepard, ha agradecido la hazaña a los clientes astronautas que han depositado "su confianza en nuestro equipo para hacer realidad esta experiencia".