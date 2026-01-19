El impresionante vídeo de un motor TEPREL-C del Miura 5 puesto a prueba: servirá para la reentrada del cohete

Este año 2026 promete ser el año del Miura 5, el cohete marca España que promete poner al país en el mapa del terreno aeroespacial. Sus motores TEPREL-C siguen ultimándose poco a poco.

La ilicitana PLD Space ha publicado un espectacular vídeo de unos pocos segundos en el que muestran las pruebas realizadas sobre sus motores TEPREL-C, que darán vida al Miura 5.

En este sentido, la compañía ha anunciado que los equipos encargados realizarán pruebas para comprobar las capacidades de modulación o empuje del motor, con la idea de habilitar un control preciso de reentrada del Miura 5.

PLD Space sigue probando sus motores TEPREL-C

El ensayo de modulación de empuje llevado a cabo en el vídeo muestra un motor TEPREL-C encendiéndose a máxima potencia de forma continuada, en un metraje recogido el pasado 15 de enero de este mismo año.

Estas campañas de pruebas buscarán evaluar las capacidades de modulación de empuje del TEPREL-C, con el objetivo según PLD Space de "habilitar el control de reentrada de la etapa 1 en futuros vuelos".

Our team has started test campaigns on TEPREL-C throttle capabilities to enable future Stage 1 re-entry control. This effort includes testing materials, engine components, and operational sequences to ensure MIURA 5 can perform powered re-entry retro-propulsive manoeuvre prior to… pic.twitter.com/qsiFhPfify — PLD Space (@PLD_Space) January 19, 2026

En palabras de PLD Space, estas pruebas incluyen "pruebas de materiales, componentes del motor y secuencias operativas para garantizar que el Miura 5 pueda realizar la maniobra de reentrada".

Unas campañas de pruebas que están aseguradas en el marco del programa Future Launchers Preparatory Programme (FLPP) de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Lo que pretende PLD Space con estos ensayos es garantizar que la primera etapa pueda realizar esta maniobra de reentrada con los motores en retropropulsión, antes de que se realice el aterrizaje.

Este es un paso fundamental a la hora de establecer la capacidad de reutilización de un cohete; el control del empuje del motor que garantiza que la primera etapa pueda reentrar de forma controlada a la Tierra y aterrizar sin problemas.

Prueba del motor TEPREL-C de Miura 5 PLD-Space Omicrono

Es la misma base que sustenta los Falcon de SpaceX, que llevan años siendo líderes en el sector aeroespacial gracias a su amplísima reutilización. Europa está intentándolo también, con su cohete propulsor reutilizable Themis.

Este es un preparativo que allana el camino para que PLD Space por fin realice el lanzamiento inaugural del cohete Miura 5, el primero con carácter comercial, desde el Puerto Espacial de Kourou en la Guayana Francesa.

Este motor TEPREL-C dispone de un empuje de 190 kN y está alimentado principalmente de queroseno (RP-1) y oxígeno líquido (LOX). Ha sido diseñado y desarrollado íntegramente por la firma ubicada en Elche.

El motor en cuestión permitirá al lanzador poner satélites en órbita. La primera etapa montará cinco de estos motores, con una masa de despegue de 190 kN cada uno a nivel del mar.

Prueba del motor TEPREL-C Vac del Miura 5. PLD Space Omicrono

La segunda etapa estará propulsada por un motor TEPREL-C Vacuum, con un empuje de 95 Kn. Este diseño también presenta una turbobomba de alto rendimiento, creada por la compañía.

Estas turbobombas, que se ubicarán en la primera y segunda etapa, se postulan como las más grandes de una empresa privada en Europa, sirviendo para alimentar de LOX y RP-1 a los motores del Miura 5.

La misma PLD Space confirma que estos ensayos se acabarán implementando en los próximos vuelos del Miura 5, más allá de los bancos de pruebas previos a estos primeros vuelos oficiales.