El aspirante a dirigir la NASA avisa de los avances de China en el espacio: "Podría cambiar el equilibrio de poder en la Tierra"

El 2025 ha sido un año muy convulso para el panorama espacial de Estados Unidos. España vio como en apenas unos meses, Trump nominaba a Jared Isaacman, multimillonario amigo de Elon Musk para luego retirarle la nominación y posteriormente, volver a dársela en noviembre.

Salvo que se produzca otro vaivén de Trump en este sentido, Isaacman está llamado a ser el administrador de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), un puesto ahora ocupado por el republicano Sean Duffy.

El pasado miércoles 3 de diciembre, Isaacman realizó su segundo turno de debate en el calor de su candidatura para administrar la NASA, donde destacó que los errores de EE.UU en la carrera espacial podrían "alterar el equilibrio de poder aquí en la Tierra".

Isaacman pone el foco en China

El candidato a administrador, multimillonario y conocido astronauta que ha colaborado con SpaceX en numerosas misiones privadas junto a Elon Musk, siendo los ejemplos más conocidos las misiones Inspiration4 y Polaris Dawn.

Las declaraciones de Isaacman se produjeron ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los EE.UU en Washington, en una serie de audiencias que buscan considerar su nominación final.

Jared Isaacman habla en una rueda de prensa en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, el pasado 19 de agosto. Reuters

Si bien la intervención se ha centrado en una buena parte en la carrera espacial contra China, el magnate no ha perdido la oportunidad de justificarse ante el Comité por las acusaciones del partido republicano de financiar al partido demócrata.

En su declaración de apertura, Isaacman calificó su intervención como un "mensaje de urgencia" ante la necesidad de que la NASA tenga un administrador permanente antes de que se lance Artemis II, la misión que orbitará a la Luna a principios de 2026.

No ha dudado en usar el término "carrera espacial" con respecto a China, afianzando la idea de que EE.UU está "en una competencia con un rival que tiene la voluntad y los medios para desafiar el excepcionalismo estadounidense en múltiples ámbitos".

Añadió que este no era "un momento de demoras, sino de actuar, porque si nos quedamos atrás, si cometemos un error, puede que nunca nos pongamos al día, y las consecuencias podrían alterar el equilibrio de poder aquí en la Tierra.

Jared Isaacman, nuevo administrador de la NASA SpaceX / Flickr Omicrono

Tuvo buenas palabras para las medidas presupuestarias ajustadas referente a la NASA, alegando que había que hacer "el uso más eficiente de cada dólar asignado" para los programas futuros de gran escala.

Otro detalle que Isaacman deslizó en su declaración habló con las relaciones entre la agencia espacial y la industria aeroespacial, con el objetivo de aliviar la carga económica sobre el contribuyente norteamericano.

Al menos en lo que a China refiere, el millonario también prometió llenar "el vacío" que dejaría la retirada de la Estación Espacial Internacional en la década del 2030, con el objetivo de operar estaciones espaciales privadas antes de que lo haga China con su estación espacial Tiangong.

El resto de la conferencia trató sobre el Project Athena, un ideario que promovería algunas misiones de la NASA directamente en el sector privado, así como los vuelos supersónicos en los que se engloban los avances en el demostrador X-59 que recientemente voló por primera vez.

Trump y Jared Isaacman en el despacho Oval Jared Isaacman-X Omicrono

Y sí, también se habló de Artemis III, la misión que efectivamente pondrá al hombre en la Luna tras más de medio siglo. Negó que hubiera preferencia sobre la adjudicación del contrato sobre el sistema de aterrizaje que se usará en dicha misión.

Estas declaraciones se produjeron a tenor de las críticas de Sean Duffy contra el proyecto Starship de SpaceX. En aquel momento, Duffy abrió la puerta a que otros operadores como Blue Origin optaran al contrato actualmente adjudicado a la firma aeroespacial de Elon Musk.