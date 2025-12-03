Airbus sufre un nuevo fallo en el A320 tras el problema del software: sus paneles del fuselaje, en el punto de mira

Airbus ha reducido su objetivo de entregas para el 2025, después de descubrir un problema en la producción de varios paneles para los A320, su familia de aviones más popular pero también la que está sufriendo más tropiezos.

La familia A320 es la que sufrió los sorprendentes fallos en el software de control de vuelo, que provocaron que un avión de JetBlue sufriese un descenso brusco tras recibir radiación solar intensa durante el vuelo.

Airbus y los operadores se centraron el pasado fin de semana en actualizar todos los aviones afectados, algo que consiguieron en su mayor parte; para la mañana del lunes, menos de 100 aviones de los 6.000 distribuidos aún no podían volar.

Sin embargo, Airbus no ha tenido tiempo para respirar, porque inmediatamente después ha tenido que confirmar un reportaje de Reuters que revelaba problemas en algunos de los paneles usados en la fabricación del A320.

En concreto, Airbus había encontrado problemas de calidad que afectan a los paneles del fuselaje de al menos varias docenas de aviones de la familia A320; como resultado, la producción tuvo que ser retrasada hasta que se pudiese comprobar la fuente del error y solucionarlo.

Airbus confirmó la presencia de estos fallos en los paneles y apuntó a un suministrador externo como el responsable; y aunque inicialmente la compañía no confirmó el nombre de esta compañía, posteriormente Bloomberg confirmó que se trataba de la sevillana Sofitec Aero SL.

Como resultado, Airbus inició la inspección de todos los aviones que usan paneles proveídos por Sofitec, en busca de la repetición del mismo problema; en total, se tienen que revisar más de 600 unidades, algunas de las cuales ya están en servicio, aunque otras aún se encuentran en producción.

Los paneles afectados no cumplen con la especificación de Airbus; en concreto, el fallo se encuentra en el espesor incorrecto de los paneles metálicos, y se ha encontrado el origen en los procesos de estirado y fresado de Sofitec.

Los paneles que sufren de este fallo son los del fuselaje de la parte frontal del avión, por encima de la cabina y alrededor de las puertas delanteras, aunque también se han detectado casos similares en paneles traseros.

Airbus ha aclarado que no considera que el uso de estos paneles incorrectos suponga un "problema de seguridad inmediato" y por lo tanto, los aviones que se encuentran en servicio pueden seguir volando.

Como parte del proceso de inspección, los ingenieros medirán el espesor real de los paneles fabricados por Sofitec y que están siendo usados en aviones A320, tanto si están de servicio como si aún se encuentran en el proceso de ensamblaje.

Solo una parte de los más de 600 aviones inspeccionados requerirán una reparación o sustitución, dependiendo de cuánto se desvíen de las tolerancias de diseño y de los márgenes estructurales de seguridad.

Dependiendo de cada caso, la reparación puede tardar entre tres y cinco semanas, por lo que puede afectar directamente a los pasajeros si las aerolíneas que compraron estos aviones tienen que cancelar o retrasar vuelos.

Para Airbus, este es otro gran golpe en un momento en el que no lo necesitaba; la compañía acaba de reducir su objetivo anual de entregas para el 2025, que pasa a unos 790 frente a los 825 que esperaba.

Este es el segundo año consecutivo que Airbus corrige a peor sus objetivos anuales de entrega, y lo hace con su producto estrella, el A320; este fue el avión que consiguió superar al Boeing 737 en ventas.

Sin embargo, Airbus se ha visto seriamente afectada por los problemas de la cadena de suministro, y este problema con los paneles es un buen ejemplo de ello; los analistas también critican la excesiva dependencia de la compañía en un único modelo, el A320, pese a que cuenta con varias versiones dependiendo de las necesidades de las aerolíneas.