El rover Rosalind Franklin sigue vivo: la NASA participará en su desarrollo junto a la Agencia Espacial Europea

Es posible que le suene la misión Rosalind Franklin del programa de Exobiología en Marte de la Agencia Espacial Europea (ESA). Una misión en forma de rover que se esperaba enviar a la superficie de Marte en 2020, y que ha llegado incluso a ser suspendida por parte de la ESA en 2022.

Ahora, y según recoge The Register, la NASA ha confirmado su participación en el proyecto para llevar este rover a Marte. Ha sido el director general de la ESA, Josef Aschbacher el que confirmó la misiva por parte de la agencia espacial norteamericana.

Rosalind Franklin debía haberse enviado en 2020, pero los múltiples retrasos en el cronograma de la misión, así como la suspensión de la ESA con el acuerdo de lanzamiento realizado con la Roscosmos de Rusia, han dejado esta idea en un cajón.

La NASA y la ESA colaborarán

Aschbacher dio la noticia en la última reunión ministerial de la Agencia Espacial Europea, donde dijo que el pasado 26 de noviembre recibió "muy buenas noticias de la NASA" confirmando su contribución a la misión Rosalind Franklin.

Pero, ¿qué es el rover Rosalind Franklin? Este es el dispositivo que coronará la siguiente etapa de la misión ExoMars, que engloba un conjunto de misiones que explorarían la potencial existencia de vida pasada o restos de la misma sobre el planeta rojo.

Prototipo del rover ExoMars realizando pruebas en Chile ESA

La primera fase, que incluyó el lanzamiento del Orbitador de Gases Traza, fue lanzada en 2016. Es Rosalind Franklin el que irá después; un rover equipado con todo tipo de sensores y cámaras, así como un taladro para perforar sobre el suelo marciano.

El objetivo de Rosalind Franklin —nombre heredado de la famosa química y cristalógrafa británica Rosalind Franklin— será perforar dos metros de suelo marciano y recopilar datos de su subsuelo, en busca además de marcadores biológicos.

El rover procesará las muestras y las entregará a varios instrumentos, caracterizándolos con el instrumento MicrOmega y luego analizándolos con el espectrómetro Raman y el Analizador de Moléculas Orgánicas de Marte (MOMA) para estudiar e identificar la composición química del suelo.

Desde la NASA relatan que el principal objetivo a perseguir de ExoMars es el de buscar compuestos orgánicos en las muestras recolectadas en las perforaciones del rover. Dichas muestras se colocarán en el horno del MOMA.

Prototipo del rover. NASA ESA

Este horno hará que se libere un vapor de las muestras, que se analizará mediante cromatografía de gases para detectar trazas de compuestos orgánicos o en su defecto ciertas moléculas orgánicas que se encuentran en células, proporcionando pistas sobre el potencial de vida en el planeta.

En un principio la NASA formaba parte del proyecto íntegramente promovido por la ESA, pero los recortes presupuestarios de la agencia espacial norteamericana la obligaron a bajarse del proyecto. Entonces, la ESA recurrió a la Roscosmos, la agencia rusa, como aliada.

El problema es que el hardware presentó fallas importantes que frustraron los sucesivos intentos de lanzamiento del rover. Ya en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania al fin, la ESA cortó lazos completamente con la Roscosmos, anunciando la suspensión del proyecto.

"Como organización intergubernamental con el mandato de desarrollar e implementar programas espaciales respetando plenamente los valores europeos, deploramos profundamente las víctimas humanas y las trágicas consecuencias de la agresión contra Ucrania".

Desde entonces, todos los avances relacionados con ExoMars se pausaron de forma indefinida, hasta noviembre de este año. La renovada colaboración con la NASA ha revivido un proyecto que de otra forma, parecía abocado a su cancelación directa y definitiva.