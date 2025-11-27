La hoja de ruta de la ESA para los próximos años: defensa terrestre, soberanía tecnológica y aplicaciones duales

"Es un gran éxito para Europa y un momento clave para nuestra autonomía y liderazgo en ciencia e innovación". Son palabras de Josef Aschbacher, director general de la Agencia Espacial Europea, que hoy ha puesto el punto final al Consejo Ministerial en Bremen (Alemania).

Durante dos días, ministros y altos representantes de los 23 estados que componen la ESA, así como miembros asociados y estados cooperantes, han diseñado el plan de vuelo de la Agencia para los próximos años.

Uno de los aspectos más destacables es el incremento en las contribuciones de los países. En total, serán 22.100 millones de euros que representan un 17% más, teniendo en cuenta el ajuste por la inflación, respecto al anterior Consejo Ministerial.

Ayer mismo, la ministra de Ciencia española, Diana Morant, anunció que el Gobierno triplica el presupuesto asignado a la ESA hasta alcanzar los 455 millones anuales de media para los próximos 5 años.

"En un contexto geopolítico complejo, los Estados que contribuyen al presupuesto de la ESA —y la propia Comisión Europea— han renovado su confianza en la Agencia para continuar impulsando programas que sostienen el liderazgo europeo en el espacio", ha continuado Aschbacher.

La ministra Diana Morant, durante el anuncio del incremento del presupuesto a la ESA EFE

Asimismo, el director general de la ESA, también ha resaltado que este incremento presupuestario permitirá el refuerzo de las capacidades en la Tierra, en órbita y en el espacio profundo. "En el año que celebramos 50 años de logros, el trabajo acaba de empezar".

El Consejo Ministerial recién concluido marca la primera fase de aplicación de la Estrategia 2040 de la ESA, que define la "ambición espacial europea y los objetivos para alcanzar sus metas a largo plazo en el espacio y en las aplicaciones en tierra".

Próximos pasos

Tal y como recalca la Agencia Espacial en un comunicado, el primer paso será ejecutar las misiones del plan Cosmic Vision, que cuenta con dos lanzamientos programados para 2026 incluyendo las misiones LISA y NewAthena.

El siguiente gran salto, explican, será dado por el desarrollo tecnológico de las misiones del plan Voyage 2050, entre ellas la ambiciosa búsqueda de vida en Encélado con una misión a la luna de Saturno. "Esta misión requiere avances tecnológicos inmediatos para llegar al polo sur del satélite en condiciones óptimas de iluminación".

Una de las iniciativas que más atención ha acaparado en el Consejo Ministerial es la "Resiliencia europea desde el espacio" con el objetivo de reforzar las capacidades de uso dual —civil y militar— en Europa.

La financiación inicial para esta iniciativa permitirá desarrollar un sistema que ofrezca acceso a imágenes satelitales de alta resolución temporal y espacial. Todo ello mediante la puesta en común de recursos y la creación de una red que cubra lagunas en las observaciones.

Asimismo, este sistema se apoyará en "nuevos servicios de navegación en órbita baja y en conectividad segura", explican desde la ESA.

"El mando explícito de utilizar aplicaciones espaciales para fines de defensa no agresiva supone un cambio histórico para la Agencia Espacial", que hasta ahora se había mantenido totalmente al margen de este tipo de iniciativas.

Impulso tecnológico

Otro de los campos de actuación de la ESA para los próximos años va en el impulso de la tecnología necesaria para llevar a cabo las misiones.

Tal y como afirman, se desarrollará a través de un "presupuesto reforzado para facilitadores tecnológicos, componentes críticos, digitalización y tecnologías emergentes".

"La independencia tecnológica es clave para las ambiciones de Europa en el espacio y para mantener un acceso garantizado al mismo".

Entre las actividades esenciales del ecosistema espacial que recibirán un impulso se encuentran los lanzadores europeos Ariane 6 y Vega-C, que "seguirán liderando el acceso al espacio".

"La ESA continuará apoyando la evolución del mercado europeo de lanzadores y el desarrollo de nuevos medios de transporte orbital, incluido el European Launcher Challenge". Esta última iniciativa tiene un importante vector en España a través de PLD Space, posicionada como uno de los referentes en lanzadores comerciales de todo el continente.

Asimismo, "el mercado europeo de hardware y datos espaciales se ampliará mediante la continuidad de los programas de comercialización". La Agencia Espacial seguirá "impulsando la inversión privada, fomentando la innovación y reforzando a pymes y nuevos actores del sector".

Para llevarlo a cabo, han acordado un presupuesto de 3.600 millones de euros para proyectos cofinanciados, que esperan que atraigan financiación privada adicional.

En el apartado de la observación de la Tierra, el Consejo Ministerial buscará la consolidación del liderazgo europeo con el desarrollo de la segunda generación de satélites Copernicus (Sentinel-2 NG y Sentinel-3 NG).

"En el marco de FutureEO, la ESA desarrollará misiones científicas de primer nivel, preparará nuevas misiones operativas Copernicus y meteorológicas, y apoyará el uso de datos para Earth Action".

Exploración y defensa terrestre

Entre las misiones más prometedoras del segmento exploración se encuentra la Rosalind Franklin, cuyo objetivo es aterrizar un rover en Marte y cuenta ya con financiación para un lanzamiento en 2028.

"La ESA también avanzará en misiones lunares, especialmente el módulo de aterrizaje Argonaut, y continuará reduciendo riesgos tecnológicos para apoyar la presencia europea en la órbita terrestre baja (LEO) y más allá en las próximas décadas".

Asimismo, también han acordado medidas a corto plazo para garantizar oportunidades de vuelo para astronautas europeos en la ISS hasta su retirada en 2030.

Representación artística del Argonaut sobre la superficie lunar. ESA ESA

Y, en la misma línea, también han anunciado que existirá tripulación europea en la estación orbital lunar Gateway, un programa conjunto de la ESA y la NASA. Los astronautas serán un alemán, un francés y un italiano, en ese orden de viaje.

"El desarrollo del servicio de retorno de carga LEO ha sido también confirmado en esta Ministerial, incluyendo dos demostraciones diseñadas para acoplarse con la ISS", apuntan.

En cuanto a los "defensores de la Tierra", la Agencia tiene en el horno tres misiones que concentran la mayor parte de la financiación en seguridad espacial: Ramses, Rise y Vigil.

"Ramses, que se desarrollará en un plazo muy ajustado, interceptará el asteroide Apophis durante su aproximación en 2029 y reforzará la preparación frente a futuros objetos potencialmente peligrosos".

Vigil, misión de meteorología espacial inicialmente respaldada en CM22, avanzará hacia la implementación de la nave espacial, cuyo diseño preliminar se revisará a principios del próximo año.

Y Rise, en colaboración con la industria, impulsará demostraciones de mantenimiento en órbita para reducir los desechos espaciales.

La misión SAGA, demostración de comunicaciones cuánticas, entra en fase de construcción. El programa Moonlight, destinado a servicios de comunicación y navegación lunar, continuará desarrollándose, y la iniciativa ASSIGN marcará el papel europeo en la futura Internet del Sistema Solar.