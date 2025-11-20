PLD Space avanza hacia su primer lanzamiento del Miura 5 y presenta el primer modelo de calificación del cohete

Los ilicitanos de PLD Space avanzan en su propósito de lanzamiento del primer ejemplar del cohete Miura 5. Sin embargo, para alcanzar ese hito, todavía tienen que pasar algunas fases críticas.

La última de las conseguidas es la presentación de la primera unidad integrada del lanzador, el denominado como Modelo de Calificación 1 (QM1).

Según explican, se trata de "un avance decisivo en la campaña de validación del lanzador orbital". Y es que, "esta unidad permitirá completar los ensayos de subsistemas completos del cohete, como la primera y la segunda etapa, en condiciones reales".

Prueba del motor TEPREL-C Vac del Miura 5. PLD Space Omicrono

El objetivo de este ejemplar es el que "reducir al máximo el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo antes de su primera misión en 2026", que según informó la compañía recientemente tiene previsto realizarse durante los primeros meses del año.

La segunda etapa de este QM1 se someterá a un ensayo de destrucción en Estados Unidos con el fin de "validar el funcionamiento del sistema de terminación de vuelo".

"Este test permitirá verificar el funcionamiento de las cargas explosivas que irán a bordo del vehículo y su capacidad para destruir el lanzador en caso de anomalía de vuelo", afirman.

Por otro lado, la primera etapa de este ejemplar de calificación del Miura 5 llevará a cabo un Wet Dress Rehearsal (WDR). Se trata de una prueba completa de carga de propelentes que replica todos los escenarios de cargas estructurales durante la fase de llenado y presurización.

El ensayo "es esencial para validar el comportamiento de las estructuras en operaciones reales", apuntan desde PLD Space.

“Presentar nuestra primera unidad integrada de MIURA 5 es la prueba de que nuestro modelo funciona: integración vertical, infraestructura propia y una filosofía basada en probar, aprender y mejorar", según ha declarado Raúl Torres, CEO y cofundador de PLD Space, junto a Raúl Verdú.

De izquierda a derecha: Raúl Verdú, cofundador y responsable de Desarollo de Negocio, Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space, Raúl Torres, cofundacor y CEO de PLD Space

"Esta combinación nos permite avanzar más rápido que nunca sin renunciar a la fiabilidad, que es lo que realmente marca la diferencia en este sector”, afirma el ingeniero alicantino.

La presentación del QM1 llega en un "momento clave para la compañía, que prevé completar tres unidades integradas del Miura 5 en un plazo de al menos 5 meses".

A finales de diciembre estará lista la segunda unidad de calificación (QM2) y, en el primer trimestre de 2026, PLD Space presentará el cohete de vuelo que viajará a Kourou (Guayana Francesa) para la campaña de lanzamiento.

Se trata, según explican, de "una cadencia inédita de desarrollo en Europa". Algo que "refuerza la posición de PLD Space como la empresa que ha desarrollado un lanzador orbital en menos tiempo".

Campaña de ensayos

Asimismo, desde la compañía ilicitana explican que la campaña de ensayos está "avanzando de manera robusta gracias a su modelo de integración vertical, herencia tecnológica del Miura 1 y su capacidad industrial propia".

En paralelo al QM1 recién presentado, la compañía sigue con su plan de pruebas del resto de subsistemas en sus instalaciones de pruebas aledañas al Aeropuerto de Teruel.

Allí se están llevando a cabo ensayos de motores integrados en el nuevo banco de tres celdas, validación estructural de tanques, interetapa, pruebas de aviónica y ensayos de diferentes mecanismos como el de separación o apertura de la cofia.

De forma simultánea, al otro lado del Atlántico, un equipo se encarga de la obra civil dentro del Centro Espacial Guayanés, desde donde se lanzará el primer ejemplar de Miura 5 y punto de despegue de los cohetes Vega y Ariane.

“El avance en simultáneo de todos los subsistemas de MIURA 5 pone de manifiesto la solidez de nuestra estrategia industrial y nuestra capacidad para abordar cualquier desafío con rapidez, calidad y eficiencia en costes", apunta en esta ocasión Ezequiél Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

"Este enfoque integral garantiza los más altos estándares de fiabilidad y competitividad, consolidando a PLD Space como referente en Europa y reforzando la reputación de excelencia tecnológica que hemos construido a lo largo de los años”, recalca.