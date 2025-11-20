La Agencia Espacial Europea anuncia un consorcio industrial para desarrollar el módulo de transporte lunar Argonaut

Los planes de la humanidad para volver a la Luna de la mano de Artemis y viajar a Marte siguen adelante, pese a los inconvenientes. La Agencia Espacial Europea (ESA) sigue en esta tesitura y por ello, han anunciado un consorcio industrial para desarrollar el módulo de descenso lunar Argonaut.

En enero de este mismo año, la ESA anunció la adjudicación de un contrato de 900 millones de dólares para desarrollar y entregar el LDE, el elemento de descenso para el módulo de alunizaje Argonaut a la empresa Thales Alenia Space.

Más de medio año después, la ESA y la propia firma aeroespacial con presencia en España han anunciado un consorcio industrial con Thales Alenia Space Italia a la cabeza para el programa Argonaut. Dicho consorcio se encargará de varios aspectos críticos del desarrollo del módulo.

La ESA anuncia un consorcio industrial

Este anuncio se ha realizado en colaboración con Thales Alenia Space en una rueda de prensa celebrada en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) en la zona de Colonia, Alemania. En esta se han detallado los pormenores del acuerdo.

Según la ESA, el consorcio recién constituido será responsable del diseño, producción y desarrollo del Argonaut Lunar Descent Element, el módulo de transporte del Argonaut que en sus palabras, "ofrecerá a Europa acceso autónomo a la superficie lunar".

Módulo Argonaut. ESA ESA

La idea detrás de Argonaut es jugar un papel clave en los planes de exploración internacional potenciados por agencias espaciales de todo el mundo, como sería el propio programa Artemis de la NASA, gracias a sus capacidades.

Argonaut permitirá transportar una buena variedad de cargas, con recursos vitales para los astronautas que irán desde agua y aire hasta alimentos e instrumentos científicos. No faltarán vehículos exploradores e "infraestructuras para la comunicación y la generación de energía".

Dentro de este proyecto están presentes las divisiones italiana, británica y francesa de Thales Alenia Space, debido al contrato firmado con la ESA que incluye tanto el diseño de la misión como la integración del LDE.

La agencia espacial aspira a que la primera misión del Argonaut, planteada para la década de 2030, pueda entregar rovers, instrumentos de navegación y telecomunicaciones y sistemas de generación de energía y almacenaje, para explorar el área sur de la Luna.

Equipos encargados del Argonaut. ESA ESA

El Argonaut está conformado por tres elementos principales; el ya mencionado módulo de descenso lunar (LDE), el de plataforma de carga (CPE) y el elemento de carga útil. El LDE es el módulo de aterrizaje, que llevará las cargas útiles a la superficie lunar.

Hablamos de un dispositivo que cuenta con una altura de 6 metros, con un diámetro de 4,5 metros y una masa de lanzamiento de casi 10.000 kilos. El Argonaut, dice la ESA, puede transportar 1.500 kilos a la superficie lunar, pudiendo aterrizar en la Luna con una precisión de al menos 250 metros.

Por supuesto, el módulo está construido para soportar las condiciones extremas que suponen las noches lunares, que pueden equivaler a temperaturas de hasta -150 grados. Unas temperaturas producidas en oscuridad total, y que se pueden extender a lo largo de 14 días como máximo.

El Argonaut volará hacia la Luna en 2030, a bordo de un lanzador Ariane 64 de la ESA, y permitirá a la entidad espacial ejecutar misiones con Europa a la cabeza para el estudio exhaustivo de la Luna, reduciendo los riesgos de las tecnologías clave y allanando el camino para una exploración realizada por humanos.

Elementos del Argonaut. ESA ESA

Centrándonos en el consorcio, la ESA expone a Thales Alenia Space Italia como el contratista principal para el módulo de descenso lunar e integrador de los sistemas de extremo a extremo, incluyendo pruebas, integración y actividades de montaje.

La división francesa será responsable del diseño, desarrollo y validación del subsistema de gestión de datos del módulo de descenso lunar. Esto abarca software middleware, así como la adquisición de los componentes como los ordenadores a bordo.

Le sigue Thales Alenia Space en Reino Unido, encargada esta vez del subsistema de propulsión del módulo de descenso lunar y de la adquisición de los componentes principales, en particular los propulsores y los tanques de propulsión.

Por otro lado están OHB System AG y Nammo Space. La primera será miembro adicional del equipo central del consorcio con Thales Alenia Space, encargada del subsistema de guía, navegación y control (GNC) del módulo.

Parche de la misión Argonaut. ESA ESA

No solo eso, también tendrá la tarea de desarrollar los sistemas de energía eléctrica (EPS) y las telecomunicaciones (TT&C) del Argonaut, incluyendo la compra de equipos y componentes clave como paneles solares, baterías, transpondedores y sensores LiDAR.

La segunda, Nammo Space, tendrá la tarea de adquirir y diseñar el motor principal, "un componente esencial no solo del subsistema de propulsión, sino de todo el producto final del LDE del Argonaut", dice la ESA.