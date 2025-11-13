Project Kuiper se convierte en Amazon Leo: así se transforma el servicio de internet por satélite que rivalizará con Starlink

Fue hace siete años cuando Amazon comenzó a dibujar Project Kuiper, su proyecto alternativo a Starlink en el que prometían ofrecer conectividad satelital en prácticamente cualquier punto de España y del resto del mundo. Ahora, cambia de nombre.

En un movimiento inesperado, Amazon ha renombrado su proyecto Project Kuiper a Amazon Leo, realizando un severo proceso de rebranding que incluye una nueva web, así como una nueva imagen de marca.

El proyecto ya cuenta con más de 150 satélites en órbita, y redefine el compromiso de Amazon por llevar un "internet rápido y asequible" a todos los puntos del mundo. Por el resto, Amazon Leo mantiene las bases que cimentó Kuiper.

Amazon Kuiper ahora es Amazon Leo

Kuiper nacía hace más de un lustro con un nombre claro: Kuiper, en honor al conocido como Cinturón de Kuiper, un anillo de asteroides situado en nuestro sistema solar. Este, por cierto, era un nombre en clave.

Y es que Kuiper, como dice su nombre, era un proyecto. Eran los cimientos de la alternativa a Starlink de SpaceX, y servía para integrar bajo un mismo paraguas todos los desarrollos y avances que la firma hacía para afianzar su sistema satelital.

Amazon Leo.

A principios de este año, Amazon consiguió desplegar el primer lote completo de satélites de producción, sentando las bases para que este nombre pasara a modificarse en pos de una marca permanente. Es aquí donde entra en juego Leo.

Leo obviamente hace referencia a la órbita Terrestre Baja, o Low Earth Orbit (LEO), la órbita baja de la Tierra que se sitúa a una altura entre los 160 y los 2.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre.

Esta es la órbita en la que se sitúan todos los satélites de telecomunicaciones como los de Starlink o los de ahora Amazon Leo. Esta proximidad con la Tierra favorece que los datos no tengan que recorrer tanta distancia.

El problema es que esta órbita obliga a los satélites LEO a desplazarse a velocidades muy altas, para contrarrestar la gravedad terrestre. Esto, sumado a una esperanza de vida más o menos corta, hace que los fabricantes tengan que reponer de vez en cuando estos satélites para mantener la constelación.

Como dice la propia Amazon, las bases de Amazon Leo con respecto a Kuiper son las mismas, con los mismos acuerdos de colaboración, los mismos sistemas y las mismas líneas de producción de satélites, siendo una de estas una de las más grandes del planeta.