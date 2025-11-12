El Telescopio de Treinta Metros que iba a ir a Hawái, se acerca más a La Palma: tiene una hoja de ruta "prometedora"

El verano en España ha estado marcado (al menos en lo científico) por la promesa del Gobierno de Pedro Sánchez de traer a Canarias el Telescopio de Treinta Metros, el megaproyecto para construir uno de los telescopios más grandes del mundo.

Una promesa que próximamente, podría cristalizarse en una realidad. El Consorcio TMT International Observatory (TIO LLC) responsable de elegir el emplazamiento del telescopio, el cual se disputa entre España y Hawái, ha anunciado una "hoja de ruta" en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

Además de agradecer la "generosa oferta" que dicho ministerio realizó para fomentar la llegada del Telescopio de Treinta Metros, han explicado que desarrollarán "una hoja de ruta detallada hacia la posible realización del TMT en el Observatorio del Roque de los Muchachos", en La Palma.

El TMT, más cerca de estar en España

Fue en julio de 2025 cuando Diana Morant, encargada de la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades del Ejecutivo de Sánchez prometió una inversión multimillonaria de 400 millones de euros para impulsar la llegada del TMT a La Palma.

En un inicio, el proyecto del Telescopio de Treinta Metros fue promovido por Estados Unidos. La agresiva política de recortes presupuestarios de Donald Trump impidió su financiación, sumándole un escollo más a su larga lista de impedimentos.

Ilustración del que será el TMT. TMT Observatory Omicrono

Así, el Consorcio TIO LLC se encuentra sopesando el lugar donde se alzará uno de los sistemas de observación planetaria más importantes y potentes del mundo. En este sentido, La Palma lucha contra Hawái para posicionarse como la ubicación predilecta.

De hecho, se llegó a valorar el volcán Mauna Kea como principal localización, pero los conflictos socioculturales de la zona han dificultado esta idea. La inversión de Morant busca inclinar la balanza a favor de La Palma.

El objetivo implica no solo revitalizar el proyecto, sino fomentar esta elección para posicionar el TMT en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Una oferta ya en manos de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), financiadora y reguladora externa del TMT.

El anuncio del TIO LLC es una clara respuesta a esta oferta, en el mejor de los sentidos posible. La "vía prometedora" que establece el Consorcio aborda una oportunidad "potencial" para que el proyecto siga adelante en Roque de los Muchachos.

Así será el TMT en su emplazamiento. TMT Observatory Omicrono

Si bien es cierto que han aclarado que aún continúan las conversaciones sobre el sitio de instalación del Telescopio de Treinta Metros, la hoja de ruta desarrollada con el Gobierno es un rayo de esperanza para la confirmación en pos de La Palma.

Es en esa zona donde se encuentra el conocidísimo Gran Telescopio Canarias o Grantecan, considerado el telescopio óptico-infrarrojo más grande del mundo con un monstruoso diámetro de 10,4 metros.

El TMT estará centrado en la observación astronómica en el rango óptico, valiéndose de un espejo primario con un diámetro de 30 metros y potenciado con 492 segmentos hexagonales que conformarán un área de captación de luz de 655 metros cuadrados.

Incorporará un brutal sistema de óptica adaptativa que corrija los errores de observación causados por los efectos de la atmósfera terrestre haciendo observaciones desde frecuencias cercanas al ultravioleta hasta mediados del infrarrojo.

Telescopio de Treinta Metros (TMT). DA

El observatorio, dicen desde el Consorcio, tendrá 9 veces más área recolectora que el Telescopio Keck de 10 metros de diámetro, por lo que será capaz de recoger 9 veces más luz.