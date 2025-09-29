La NASA ya anticipa su ambición de colonizar la Luna: quiere levantar un futuro 'pueblo' en la próxima década

Hay una idea errónea en torno a Artemis, la misión de la NASA para llevar otra vez al ser humano a la Luna. Muchos en España creen que el objetivo de la misión es volver a hacer un alunizaje en el satélite. Sin embargo, la NASA lo que quiere es establecer presencia humana sostenible allí.

Y parece que desde la agencia espacial lo tienen claro. Sean Duffy, el actual administrador de la NASA, dijo en el Congreso Aeronáutico Internacional (IAC) de Sídney (Australia) que las futuras misiones aspiran a tener una 'aldea' o 'pueblo' en la Luna.

Si todo el cronograma de eventos del programa espacial estadounidense, dice Duffy, conseguiremos tener una colonia de vida sostenible en la Luna. "No solo un puesto de avanzada, sino una aldea", potenciada probablemente por energía nuclear.

Una 'aldea' con personas en la Luna

Estas declaraciones se dieron en una sesión de preguntas y respuestas con algunos de los líderes de las principales agencias espaciales de todo el mundo, como serían JAXA (Japón), China (CNSA), Europa (ESA) o Estados Unidos, con la propia NASA.

El medio The Register preguntó a Duffy sobre la viabilidad del programa Artemis y la posibilidad de que se consigan ciertos logros en la próxima década. Duffy dejó claro que su intención era establecer esta famosa aldea.

Representación de una base lunar P. Carril / ESA

La Luna, eso sí, no es el límite. En palabras del administrador, se habrán hecho grandes avances en la colonización de Marte, el objetivo último de Musk con su famoso cohete Starship. La NASA, dice Duffy, "estará a punto de poner botas humanas en Marte".

Esta idea de sostenibilidad en el espacio (el tema principal de la IAC) difiere enormemente entre los líderes de las agencias. Mientras Duffy veía métodos para sustentar la propia vida humana en el espacio centrados en la exploración, los otros se centraban en otras áreas.

Por ejemplo, Josef Aschbacher, director general de la Agencia Espacial Europea (ESA) dio su charla, centró sus ideas en la idea de compartir datos de observación entre instituciones espaciales.

V. Narayanan, su homólogo en la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) orientó sus declaraciones a las garantías sobre los recursos alimentarios e hídricos para la supervivencia del ser humano en el espacio.

Lo que las declaraciones de Sean Duffy destilan es que pese a los bandazos presupuestarios que Trump está aplicando sobre la NASA, la agencia espacial tiene claros los propósitos de exploración sobre la Luna y Marte que lleva enarbolando años.

Es aquí donde entra en juego un programa Artemis que ha sufrido precisamente estos ires y devenires. Hace poco, la NASA anunció que Artemis II, la segunda misión del programa que orbitaría sobre la Luna, llegaría en febrero del 2026.

Un evento esperado, teniendo en cuenta que en diciembre de 2024 la NASA anunció el retraso de Artemis II y Artemis III, siendo esta última la misión que definitivamente pondrá a la tripulación sobre suelo lunar.