El ambicioso plan de SpaceX: producirá sus propios combustibles cerca de la base de lanzamiento de Starship

SpaceX tiene la meta de lanzar una nave Starship tan a menudo como sea posible. Para este año se habían marcado hasta 25 despegues. Sin embargo, aún son muchos obstáculos los que los separan de la inimaginable cadena de montaje y lanzamiento imaginada por sus ingenieros. Por ejemplo, el transporte de combustible es lento y costoso actualmente.

La idea es que, en el futuro, Starship despegue, realice su misión y regrese a la base de lanzamiento para que pueda volver a prepararse para el siguiente lanzamiento en muy poco tiempo. Todo el proceso se llevará a cabo en la inmensa ciudad que la empresa de Elon Musk está creando en Texas.

Lograr ese frenético ritmo de lanzamientos no es sencillo. No solo se necesita demostrar la capacidad de reciclaje de los cohetes por completo, también la fabricación de los mismos y poder suministrarse combustible con rapidez. Una vez construida la fábrica de cohetes y Mechazilla ( estructura que agarrará al vuelo la nave a su regreso), SpaceX ahora ha iniciado la instalación de plantas de generación de propulsores en Starbase.

Actualmente, se necesitan más de 200 camiones cisterna, los cuales viajan desde refinerías lejanas transportando metano, oxígeno líquido y nitrógeno líquido para poner en órbita la inmensa nave. Este proceso, no solo es lento, también contamina aún más y obstruye el tráfico en la carretera ya de por si desgastada por el uso constante de maquinaria pesada.

Como alternativa, la empresa espacial fundada por Elon Musk se plantea construir sus propias plantas para generar fluidos criogénicos. El medio ArsTechnica informa que la compañía ha recibido recientemente la aprobación de autoridades locales para comenzar la construcción de un planta de separación de aire en su ciudad, justo al norte de las plataformas de lanzamiento de Starbase.

El módulo Super Heavy del vuelo 6 en la fábrica de Starbase SpaceX Omicrono

Un aviso público del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU el pasado 27 de agosto describe los planes de SpaceX, y un mapa adjunto ilustra los cambios que se avecinan en esta inmensa ciudad que SpaceX esta construyendo. A esto se suma el borrador de la declaración de impacto ambiental publicado por la Administración Federal de Aviación el mes pasado, donde se describe cómo SpaceX pondrá en funcionamiento la capacidad de generación de propelente in situ en el Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Una vez operativa, la nueva instalación absorberá aire, lo condensará y lo separará en oxígeno y nitrógeno. El oxígeno y el nitrógeno líquidos fluirán durante unos 300 metros a través de una tubería hasta los tanques de almacenamiento terrestres en la plataforma de lanzamiento.

Mapa de la expansión de Starbase, en azul la zona de lanzamiento Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU Omicrono

Además de este esfuerzo, SpaceX prepara otro par de instalaciones dedicadas a la licuefacción de metano para convertir el gas natural en metano líquido puro, es decir, para obtener el combustible que alimenta los motores Raptor que impulsan tanto el propulsor SuperHeavy, como la Starship.

El gas natural llegará a la ciudad de SpaceX por camión y un sistema de pretratamiento eliminará las impurezas para producir una corriente de metano gaseoso de mayor pureza. El siguiente paso es enfriar el gas hasta convertirlo en líquido antes de bombearlo al cohete.

No se desperdiciará nada, los informes presentados indican que el nitrógeno, el oxígeno y el argón residuales se liberarían a la atmósfera. Además, el gas natural sobrante se utilizaría para procesos, generación de energía o se evaporaría como el venteo de una línea de gas natural.