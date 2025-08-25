SpaceX retrasa el décimo lanzamiento de su cohete Starship por "un problema con los sistemas terrestres"

Starship tendrá que esperar 24 horas más. La compañía aeroespacial norteamericana, SpaceX, ha cancelado el lanzamiento previsto para esta madrugada a última hora. Volverán a intentarlo el martes 26 de agosto a la misma hora, las 01:30 de España peninsular.

El décimo vuelo de prueba de Starship se está haciendo esperar. Hay mucho en juego, no solo los mismos retos marcados y no completados en los anteriores lanzamientos, sino también demostrar que las correcciones aplicadas en el diseño sirven para evitar los fallos que han acabado con cuatro cohetes en lo que va de año.

La empresa fundada por Elon Musk estaba emitiendo en directo los preparativos antes de iniciar la cuenta atrás para el lanzamiento cuando se ha indicado la cancelación. Estas 24 horas de margen anunciadas sirven "para dar tiempo a solucionar un problema con los sistemas terrestres", según han indicado en la red social X, donde se puede seguir el directo de cada lanzamiento.

El décimo vuelo de prueba tiene marcados objetivos similares a las misiones anteriores, como el despliegue de carga útil de Starship y múltiples experimentos de reentrada. Como explica la propia empresa en su último comunicado El propulsor Super Heavy realizará estos experimentos durante su trayectoria hacia un punto de aterrizaje en alta mar en el Golfo de América y no regresará al sitio de lanzamiento para recoger material.

Se repetirá la separación de etapas del noveno vuelo, esta maniobra requiere menos combustible de reserva al girar el propulsor en una dirección controlada antes de iniciar la combustión de retorno. Entonces, se apagará uno de los tres motores centrales para poner a prueba un motor de respaldo del anillo central y completar la combustión de aterrizaje. Posteriormente, el propulsor pasará a tener solo dos motores centrales en la fase final, mientras aún está sobre la superficie del océano, para luego apagarse y descender al Golfo de América.

Plan de vuelo de la décima prueba de Starship SpaceX Omicrono

Por otro lado, la etapa superior también llamada Starship, tiene como primer reto el despliegue de ocho simuladores Starlink, con un tamaño similar a los satélites de la próxima generación. El segundo reto es el reencendido de un motor Raptor durante su paso por el espacio. Starship sí tiene pensado regresar a la base de lanzamiento, donde la megaestructura Mechazilla se encargará de atraparla.

Se ha retirado un número significativo de placas de Starship para someter a pruebas de estrés las áreas vulnerables del vehículo durante el reingreso. En los laterales del vehículo, se instalaron herrajes funcionales que probarán su rendimiento térmico y estructural. Además, se alisó y afinó una sección de la línea de placas para abordar los puntos calientes observados durante el reingreso en la sexta prueba de vuelo de Starship.