Trump aplica la 'motosierra' al presupuesto de la NASA: los recortes del 24% ponen en riesgo misiones cruciales

Una de las prioridades de la Administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es reducir casi a la mitad el presupuesto de la NASA para el 2026, como se dio a conocer el pasado mes de abril. Una propuesta que continúa adelante y con la que se espera que se recorte la tripulación de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) y se destine más dinero a SpaceX, compañía aeroespacial del magnate Elon Musk.

La Administración de Trump ha publicado una propuesta para recortar aproximadamente una cuarta parte -un 24%- del presupuesto de la NASA para el año que viene, reduciendo el número de tripulantes de la ISS y la cantidad de investigación que se realiza en ella. Al mismo tiempo, ha establecido una nueva financiación que, según se prevé, probablemente beneficiaría a SpaceX, empresa que tiene como objetivo llevar al ser humano a Marte.

No sólo eso, sino que la compañía de Musk también se está centrando en traer de vuelta al ser humano a la Luna, intentando adelantarse a China, quien también trabaja en dicha misión. Como recogen en The Verge, los recortes sugeridos por la Administración de Trump forman parte de la propuesta presupuestaria del presidente estadounidense para 2026 y con ella se recortarían 508 millones de dólares (unos 448 millones de euros al cambio) de la ISS.

La Estación Espacial Internacional. Efe Omicrono

También se reduciría el tamaño de la tripulación de la Estación Espacial Internacional y se centraría su "capacidad de investigación reducida... en esfuerzos críticos para los programas de exploración de la Luna y Marte". Por otro lado, la Administración de Trump recortará 2.265 millones de dólares (2.000 millones de euros) de las misiones científicas espaciales, e incluirá la terminación de cosas como la misión de retorno de muestras a Marte, para centrarse en vuelos con humanos al planeta rojo.

La propuesta ofrece igualmente 1.000 millones de dólares (883 millones de euros) de gasto en "programas centrados en Marte". Y aunque no se especifica a dónde iría ese dinero, medios como The New York Times señalan que podría ir a parar a SpaceX, ya que la empresa de Musk "presumiblemente" buscará financiación de la NASA para ayudar con un vuelo sin tripulación de Starship a Marte, que como ya afirmó el magnate se lanzaría a finales del próximo año con robots humanoides a bordo de la nave.

En la propuesta se señala que habría otros 7.000 millones de dólares (6.182 millones de euros) que se destinarían a la exploración lunar. Incluso sugiere que, tras la misión de Artemis III, se elimine gradualmente con el cohete SLS de la NASA y la cápsula Orion en favor de futuras alternativas comerciales. El plan también recortaría 1.161 millones de dólares (1.025 millones de euros) de las ciencias de la tierra, eliminando la financiación de cosas como "satélites de vigilancia del clima de baja prioridad".

Asimismo, la Administración de Trump recortaría 346 millones de dólares (305 millones de euros) del gasto en "aviación verde centrada en el clima" en favor del control del tráfico aéreo y el gasto en defensa; así como 143 millones de dólares (126 millones de euros) en programas de compromiso STEM, como recogen desde el mismo medio.