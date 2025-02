PLD Space abrirá en Omán una nueva base de lanzamiento: una plataforma para reforzar Miura 5, Miura Next y la nave Lince

La compañía espacial PLD Space, con sede en Elche, acaba de anunciar la segunda base de lanzamiento para su programa de cohetes Miura. El nuevo lugar elegido es el puerto espacial de Etlaq (situada en Omán) que se integrará en la estrategia multilocalización que la compañía anunció durante su intervención en el Small Satellites & Services International Forum (SSSIF) celebrado en Málaga.

Tras el éxito del Miura 1 en su despegue desde las costas de Huelva, los ilicitanos habían apostado por el Puerto Espacial Europeo de Kourou (Guayana Francesa) como único emplazamiento de operación del Miura 5. La elección de la nueva ubicación en Oriente Medio responde a las necesidades expansivas de PLD Space, tanto en relación con este cohete como para la siguiente generación de lanzadores denominada Miura Next.

"Se está promoviendo una base nueva en Omán donde se están desarrollando tres complejos de lanzamiento y nosotros hemos reservado uno de ellos", ha contado Raúl Verdú, director de desarrollo comercial y cofundador de PLD Space, a EL ESPAÑOL-Omicrono. "Estamos creciendo mucho en el mercado de Medio Oriente y Omán tiene una situación geográfica muy ventajosa para poder lanzar a muchas inclinaciones" orbitales, ha continuado.

Raúl Verdú, cofundador de PLD Space y el CEO de Etlaq, Sayyid Azzan bin Qais Al Said PLD Omicrono

Por su posición estratégica, la infraestructura de lanzamiento en Omán se "presenta como una solución excelente para el servicio al cliente de PLD Space". Está ubicada exactamente en la localidad de Duqm, en la costa sudeste del país oriental, y cuenta con acceso a "todas las órbitas comercialmente relevantes".

Debido a su cercanía con el ecuador, aporta una "eficiencia de vuelo adicional a órbitas de baja inclinación como las geoestacionarias". Y también a inclinación media como puede ser la Estación Espacial Internacional, así como acceso a órbitas polares y heliosíncronas.

Los planes de la compañía pasan por realizar 30 lanzamientos del cohete Miura 5 para el año 2030 y, tal y como ha explicado, esta necesidad los ha llevado a abrir un nuevo punto de lanzamiento desde Omán. "Nuestros clientes van a ser de todas partes del mundo y estamos intentando acercarles el cohete".

Para Miura Next y Lince

Se espera que la base oriental esté disponible para vuelos orbitales a partir del 2027, más de un año después del vuelo inaugural del Miura 5 que está programado para finales de este 2025 o principios del próximo 2026. En cuanto a la situación del puerto espacial de Eltaq, Verdú ha afirmado que se encuentra en toda la parte de estudios y planificación para evolucionar desde una base de cohetes suborbitales a una de cohetes orbitales.

"Lo más interesante es que ya tenemos una base de lanzamiento para Miura Next", su siguiente iteración de lanzadores más potentes y reutilizables que anunciaron el pasado octubre. "No tenemos, de momento, ningún slot para volar Miura Next desde la Guayana Francesa, aunque nuestra idea es que también se puedan lanzar desde allí". Esto hace extensible a la operación de la nave espacial Lince, cuyos planes pasan por volar sin tripulantes a bordo del primer Miura Next que se lance.

"En Omán no tenemos limitación, es una base que está diseñada para poder lanzar una Starship si se quisiera", ha continuado Verdú. "No se nos quedará pequeña en ningún escenario".

Los nuevos cohetes de PLD Space. PLD Space Omicrono

Por las características técnicas, principalmente relacionadas con el tamaños o la difusión de gases de escape, cada cohete cuenta con una plataforma de lanzamiento diferente. Las necesidades de un Miura Next son mucho más avanzadas y exigentes que las de un Miura 5, de ahí que PLD Space deba constriuir una nueva plataforma en Kourou si su intención es lanzar todo su catálogo de cohetes desde el territorio francés de ultramar.

El anuncio oficial se ha llevado a cabo en la primera edición de la Etlaq Launch Conference, celebrada en Mascate (Omán). Raúl Verdú, como representante de PLD Space, ha formado el acuerdo con el fundador y CEO de Etlaq, Su Alteza Sayyid Azzan bin Qais Al Said, en un evento en el que han asistido personalidades del sector espacial local y regional, junto con los funcionarios gubernamentales, expertos y ejecutivos de empresas espaciales tanto locales como internacionales.

Triple base de despegue

La elección de una base de lanzamiento es una de las decisiones más complejas que debe tomar cualquier compañía espacial. Para plantear este caso con el Miura 5, "analizamos más de 50 posibles localizaciones a nivel global, evaluando sus características sobre a qué órbita puede llegar o qué clientes pueden volar desde cada una", ha continuado.

El objetivo primario era tener un punto de partida asegurado en territorio europeo. Sin embargo, Verdú ha explicado que las bases que se están abriendo en el norte de Europa no cuadraron con sus planteamiento, ya que "no tienen una herencia ni la experiencia necesaria para lanzar lo que nosotros queremos".

Nave espacial Lince Rodrigo Mínguez El Español Elche

La única alternativa que les quedaba entonces fue cruzar el Atlántico rumbo a Kourou. "Estamos muy agradecidos al Centro de Estudios Espaciales de Francia y es un orgullo para nosotros podemos operar desde nuestra base insignia", ha afirmado. "Los trabajos allí están muy avanzados".

El escenario cambia cuando los planes de PLD Space han crecido tanto que será muy complicado satisfacer toda la demanda de los clientes empleando un único punto de partida de los cohetes. "Ahora complementamos la capacidad de la Guayana con la base de lanzamiento de Medio Oriente para cualquier cliente que quiera volar desde allí".

Raúl Verdú, en su intervención durante su ponencia en el Small Satellites & Services International Forum (SSSIF) de Málaga, anunció la intención de PLD Space de contar con hasta tres bases operacionales en todo el mundo. "La tercera, simplemente, todavía no la hemos decidido", ha asegurado Verdú.