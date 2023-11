El Miura 5 se deja ver por primera vez en El Hormiguero: así será el gigantesco cohete español

La ilicitana PLD Space continúa con el buen ritmo de desarrollo de su próximo cohete: el Miura 5. Tras el ensayo exitoso del Miura 1 hace tan sólo unas semanas, la compañía centra ahora todos sus esfuerzos en llevar a buen puerto a su lanzador comercial que tiene previsto despegar por primera vez en 2025.

Anoche, en el programa El Hormiguero de Antena 3, los fundadores de la empresa —Raúl Torres y Raúl Verdú— junto con el presidente ejecutivo —Ezequiel Sánchez— mostraron la carcasa de la cofia del Miura 5. La pieza tiene una altura de 4,5 metros por 2 de diámetro en la parte más ancha y será donde se integren los 500 kilogramos de carga de pago a bordo del cohete.

La cofia será la que proteja a los satélites que irán en el cohete durante todo el proceso de despegue. Una vez en el espacio exterior, se abre por la mitad para dejar expuesta la carga que más tarde se desplegará y, si todo sal bien, se establecerá en la órbita asignada. Una fase delicada de la que depende el éxito o fracaso de la misión.

Representación por ordenador de Miura 5 PLD Space

El Miura 5 cuenta con 36 metros de longitud y 2 metros de diámetro que se reparten las 68,7 toneladas que pesará a plena carga. La primera etapa del cohete integrará 5 motores que se encargarán de llevarlo al espacio en sólo unos segundos, mientras que la segunda etapa la compone sólo un motor preparado para su funcionamiento en el vacío.

Una de las claves de este nuevo cohete es que es reutilizable. Según indica la compañía, podrá ejecutar hasta 15 misiones anuales por cada lanzador, algo que supone un gran reto tecnológico al alcance de muy pocas compañías en todo el mundo.

Motor TREPEL del MIura 1 en El Hormiguero Antena 3

También aprovecharon el espacio presentado por Pablo Motos para mostrar el cohete Miura 1, el que supuso un punto de inflexión en la historia de la compañía el pasado octubre cuando consiguieron lanzarlo con éxito desde Huelva. "Fue el éxito de un país, porque aquí ha trabajado no sólo nuestra compañía sino toda nuestra cadena de suministro, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Defensa", comentó anoche Raúl Verdú, cofundador de PLD Space.

La compañía cuenta con una segunda unidad del Miura 1 —conocida como SN2— lista para el despegue. El planteamiento inicial del PLD Space fue fabricarla por si el primer lanzamiento no salía según lo previsto, algo que finalmente no pasó. Se desconoce si la compañía ejecutará un nuevo lanzamiento próximamente con el fin de obtener más datos y acumular experiencia para el Miura 5. Principalmente en la recuperación del cohete que fue la única fase que no se pudo completar en octubre.

