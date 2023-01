El despliegue de la Armada en el Mediterráneo: cazas, el submarino Tramontana y el buque Juan Carlos I

De momento, la OTAN no ha intervenido directamente en Ucrania tras la invasión rusa, más allá de reforzar a Ucrania con constantes envios de armamento, también desde España. Eso no significa que los países de la Alianza no estén realizando maniobras, con el fin de probar y tener perfectamente engrasadas las capacidades militares de sus países miembros. Un claro ejemplo de ello es la Armada de España, que participó en mayo del pasado año en la Adriatic Strike 22, unas pruebas para mejorar las capacidades de los controladores que organizan las labores de apoyo aéreo a las tropas terrestres.