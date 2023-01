Virgin fracasa en su primer lanzamiento orbital en Europa: pierde los 9 satélites que cargaba

Replicar el éxito de las recientes misiones de SpaceX y la NASA no es sencillo y Europa acumula por ello más de un disgusto en los últimos meses. La empresa espacial privada de Elon Musk también sufrió fallos durante sus inicios como el que ha experimentado Virgin Orbit. Su primer lanzamiento orbital debía haber culminado con la colocación de nueve satélites en la órbita terrestre, una misión importante para el viejo continente que se ha visto en directo desde España, pero cuyo resultado ha sido muy distinto al esperado.

El vuelo "Start Me Up" de Virgin Orbit, bautizado así por la canción de 1981 de los Rolling Stones, estaba previsto para las once de la noche de España (5:02 p. m. EST) desde Reino Unido. Así lo hizo, el cohete LauncherOne de 21 metros de largo despegaba frente a la costa suroeste de Irlanda, siguió el rumbo estimado hasta que en el directo se informaba que algo había salido mal.

"Parece que LauncherOne ha sufrido una anomalía, lo que nos impedirá poner en órbita esta misión", ha explicado Chris Relf, director de ingeniería y verificación de sistemas de Virgin Orbit, durante la transmisión. Los nueve satélites que cargaba en su interior el cohete y que debía colocar en la órbita terrestre se han perdido sin remedio durante la caída.

Los satélites procedían de un grupo amplio de empresas y organismos: algunos eran una prueba en órbita de la empresa británica Space Forge; también había varios cubesats de defensa del Reino Unido, otros dos destinados a estudiar la ionosfera o la capa superior de la atmósfera terrestre; y, por último, un satélite de navegación global experimental cofinanciado por la Agencia Espacial Europea.

Esta misión había conseguido una alta expectación tanto de forma internacional a través del directo online como de espectadores en el aeropuerto de Cornwall. Allí pudieron ver los curiosos despegar el avión Boeing 747 modificado y apodado Cosmic Girl que la empresa utilizó para despegar el cohete sobre el Atlántico. El Cosmic Girl regresó sin problemas al aeropuerto después de cumplir con su parte de la misión.

Tras encender los motores, el cohete se volvió hipersónico y alcanzo con éxito el espacio. Explica la compañía que el fallo que terminó con la misión se produjo en la segunda etapa: "en algún momento durante el encendido del motor de la segunda etapa del cohete y con el cohete viajando a una velocidad de más de 11,000 millas por hora (17.700 km/h), el sistema experimentó una anomalía que terminó la misión prematuramente".

No aclaran qué tipo de anomalía ha podido provocar la perdida de la misión y los satélites; una investigación posterior revelará esas causas para mejorar futuras misiones. Aún así, valoran de forma positiva el resto de objetivos conseguidos antes del fallo. "Aunque la misión no alcanzó su órbita final, al llegar al espacio y lograr numerosos logros significativos por primera vez, representa un importante paso adelante" dice Virgin en el comunicado.



Este lanzamiento era una apuesta para impulsar el tráfico espacial desde Reino Unido y Europa, los vuelos anteriores de Virgin Orbit se habían realizado desde California. Cinco despegues donde la carga llegó a su destino sin problemas, aunque en las fases previas de pruebas la compañía también protagonizó titulares al sufrir otro lanzamiento fallido. "Queremos ser parte del tejido de la comunidad espacial aquí en el Reino Unido y en todo el mundo. Ese es nuestro objetivo como empresa", había dicho durante la presentación del vuelo el domingo 8 de enero el CEO de Virgin Orbit, Dan Hart.

