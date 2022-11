Wing Loong 3, el nuevo dron intercontinental de China que puede recorrer 10.000 km y lanzar misiles

La saga china de drones Wing Loong es una de las más exitosas de la industria aeronáutica del gigante asiático. Con presencia mundial, incluida Marruecos, estos drones destacan por su flexibilidad y capacidad operativa para realizar misiones de ataque, un tipo de aeronave que España no tiene. Para continuar cosechando contratos, el fabricante acaba de presentar el Wing Loong 3 como dron de alcance intercontinental, una nueva categoría que le permitirá realizar misiones muy lejos de su base de operaciones.

La puesta de largo se ha llevado a cabo dentro de la decimocuarta Exposición Internacional Aeroespacial y de Aviación de China que se ha llevado a cabo en Zhuhai, provincia de Guangdong. "Las innovaciones del Wing Loong 3, como su alcance extendido y su carga útil más pesada, garantizarán que China siga siendo competitiva a nivel mundial en drones militares armados", según comentó James Rogers, profesor del Centro de Estudios de Guerra de la Universidad del Sur de Dinamarca, a Forbes.

"China ha centrado tradicionalmente sus ventas de drones en los mercados de África y Oriente Medio, pero la competencia del turco TB-2 ha hecho que necesite trabajar duro e innovar para mantener su ventaja", prosigue. El Bayraktar TB-2 se ha granjeado un buen nombre tras su presencia decisiva en las filas de Ucrania ante la invasión rusa. De ahí que Chengdu, el fabricante de la familia Wing Loong, haya tenido que poner toda la carne en el asador.

Ataque y espionaje

Una de las particularidades del Wing Loong 3 es que puede llevar armamento bajo sus alas. Según recoge South China Morning Post, el dron acopla hasta 16 misiles PL-10E, un tipo de munición que actualmente está presente en la anterior versión de la aeronave no tripulada. Está fabricado por la Academia de Ciencia y Tecnología de Shanghái y fue anunciado en 2016 con 20 kilómetros de alcance, 105 kilogramos de peso y propulsión con cohetes para ataques aire-aire. También está presente en el caza J-20 chino.

Estos misiles le pueden servir para atacar a otros drones y también a helicópteros, mejorando al mismo tiempo su capacidad de autodefensa y supervivencia. Zhou Yi, diseñador jefe del Wing Loong 3, dijo a la cadena estatal de televisión CCTV que el dron era capaz de llevar a cabo operaciones intercontinentales, incluida la vigilancia o el reconocimiento a larga distancia.

Detalles del armamento del Wing Loong 3

Precisamente, la larga duración de las misiones que puede llevar a cabo es una de las grandes novedades. "Toda su [capacidad de llevar] carga útil va muy por delante de los vehículos aéreos no tripulados de larga duración y de altitud media en términos de peso, cantidad o tipo", prosigue Zhou. Además, de los 16 misiles que darían un peso de 1.680 kilogramos, el Wing Loong 3 puede levantar hasta 2.300 kilogramos en el modo de misión más pesado. Esta munición se reparte entre los 8 pilones bajo las alas y una bahía interna en la panza de la aeronave.

En total, son 6.200 kilogramos de dron como peso máximo al despegue, repartidos en una longitud de 12,2 metros por una envergadura de 24. Como propulsor emplea un motor de hélice de una potencia no desvelada, que le permitiría alcanzar los 10.000 metros de altitud y permanecer en el aire 40 horas y recorrer 10.000 kilómetros. No se han publicado otros detalles clave como la velocidad de crucero.

Detalle en maqueta del Wing Loong 3

En el vídeo promocional publicado por el fabricante también se puede ver que es capaz de desplegar "docenas" de sonoboyas miniaturizadas desde una cápsula bajo las alas y realizar ataques contra enemigos en la superficie, tanto tierra firme como en el agua. Se desconoce qué munición específica empleará para esta última tarea.

"El Wing Loong 3 es, por supuesto, mucho más lento que muchos misiles convencionales y armas hipersónicas, pero esto podría ser un punto a favor", señala Rogers. "Como hemos visto con los drones diseñados por Irán, es la lentitud (junto con la baja altitud) lo que ayuda a evadir las defensas aéreas tradicionales, que están calibradas para derribar misiles balísticos intercontinentales o misiles de crucero rápido y de vuelo alto".

Vídeo promocional del Wing Loong 3

"No solo esto, sino que con la política de no interferencia de China, se abre la posibilidad de que estos drones se vendan a estados que son hostiles contra Occidente, una perspectiva inquietante si se considera el alcance intercontinental de 10.000 kilómetros del dron", afirma Rogers. "En teoría, podrían poner en peligro bases remotas ubicadas en el extranjero o barcos en el mar, activos militares que no han enfrentado una amenaza de poder aéreo creíble desde la década de los 50".

Hermano pequeño

Presentado en 2015 y hasta que el nuevo dron entre en activo, el Wing Loong 2 es la aeronave no tripulada más grande de las fabricadas por Chengdu. Está presente, además de China, en Arabia Saudí, Libia, Nigeria, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y en Marruecos.

Wing Loong II en una exposición aérea Mztourist vía Wikimedia

Se trata de una plataforma capaz de ejecutar tanto misiones de espionaje como de ataque con la misma munición que la versión 3. Su diseño se basa directamente del primer miembro de la familia —el Wing Loong 1— solo que haciendo el fuselaje algo más largo y alto. El tren de aterrizaje retráctil está formado por dos ruedas principales y una más adelantada bajo el morro.

La relativa corta vida operativa del Wing Loong 2 no le ha impedido estar presente en diversas contiendas como la guerra civil libia donde destruyó varias unidades del dron Bayraktar TB2. La BBC informó en su día que se habían empleado como plataforma de lanzamiento de misiles Blue Arrow 7 para atacar a una academia militar.

[El dron chino que quiere Argelia contra Marruecos: un clon del Predator que lanza misiles a 8 km]

Tiene una autonomía de 20 horas y un radio operativo de 1.500 kilómetros que se complementan con una capacidad de carga de 400 kilogramos. Tiene un total de 12 puntos de anclaje bajo las alas capaces de transportar bombas, cohete o misiles aire-tierra.

