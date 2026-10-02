Análisis de las Nuance Audio Plus, las gafas que desafían a los audífonos amplificando la voz de la persona a la que miras

El mercado de los wearables ha dado un salto definitivo: las gafas inteligentes han dejado de ser un nicho de ciencia ficción para convertirse en una solución real, con Meta liderando la carrera.

Subida a esta ola, EssilorLuxottica —que posee marcas como Ray-Ban u Oakley— acaba de dar un golpe en la mesa con las nuevas Nuance Audio Plus, unas gafas auditivas que desafían a los audífonos tradicionales y que parten de los 899 euros, según el tipo de lente.

Se trata de la segunda generación de su tecnología auditiva invisible, sin dispositivos internos y dirigida a adultos con pérdida auditiva leve o moderada.

Esta nueva versión aterriza con una experiencia de audio mejorada, mayor autonomía y en monturas con más colores para "ofrecer un producto sanitario que se integre con naturalidad en el día a día".

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos viajado hasta Milán (Italia) para probar de primera mano las Nuance Audio Plus y comprobar si las mejoras técnicas de esta segunda generación realmente marcan la diferencia.

Cómodas y con estilo

Durante el evento en la ciudad italiana, la firma destacó que se estima que la pérdida auditiva afecta a 1.600 millones de personas en todo el mundo, de las cuales aproximadamente 1.250 millones presentan una pérdida auditiva leve o moderada.

Sin embargo, el problema está en que cerca del 90 % de estas personas no ha adoptado ninguna solución auditiva, como los audífonos, ya sea por vergüenza, comodidad o por el precio de los audífonos, que suele variar entre 1.200 y 4.500 euros.

Las Nuance Audio Plus. Nacho Castañón Omicrono Milán (Italia)

Al camuflar esta tecnología en un accesorio de uso diario, EssilorLuxottica resuelve una demanda histórica del mercado: ofrecer asistencia auditiva sin renunciar a la estética y discreción de una montura tradicional.

"Las gafas inteligentes están pensadas para muchas cosas, pero Nuance Audio solo hace una, con la diferencia de que lo hace de forma excelente", explicó durante la presentación Stefano Genco, responsable global de Nuance Audio.

Las nuevas Nuance Audio Plus suponen un avance con respecto al anterior modelo y llegan con el "propósito inicial de permitir que la gente oiga mejor y se sienta mejor, con estilo".

El directivo destacó que la compañía se ha mantenido fiel a sus principios a la hora de diseñar este nuevo modelo de gafas: oír mejor y la simplicidad.

Las Nuance Audio Plus. Nacho Castañón Omicrono Milán (Italia)

"Si la primera generación ya era muy sencilla, la segunda lo es aún más", aseguró Genco. Y lo cierto es que no se equivocaba.

Al igual que su antecesora, las Nuance Audio Plus ofrecen un diseño elegante y cómodo, pasando perfectamente por unas simples gafas de ver o de sol normales, al estilo Ray-Ban.

Las gafas están disponibles en tres modelos de montura atemporales —cuadradas, redondeadas y con las esquinas ligeramente elevadas— y en cinco colores: Negra, Burdeos, Azul intenso, Verde oliva y Ámbar, estas últimas con diseño transparente para ver los componentes.

Las Nuance Audio Plus también se pueden equipar con cualquier tipo de lente oftálmica, adaptándose así a las necesidades visuales de cada usuario. Incluso con lentes que se adaptan a los cambios de luz.

Uno de los altavoces en una patilla de las Nuance Audio Plus. Nacho Castañón Omicrono Milán (Italia)

Además, vienen con una práctica base de carga y un cable USB-C. Las gafas se pueden controlar de dos formas diferentes: a través de una aplicación para el móvil o con unos nuevos botones situados en la propia patilla.

Unos botones que son una de las grandes novedades del dispositivo y una de las principales peticiones de los usuarios de las Nuance Audio de primera generación, que suelen ser personas en torno a los 69 años, según confirmó Genco.

Los botones de las Nuance Audio Plus. Nacho Castañón Omicrono Milán (Italia)

"Nos pedían botones físicos para encender, apagar y controlar el volumen fácilmente en el día a día", lo que resulta realmente cómodo; y más para dichos usuarios, ya que con el modelo anterior todo eso se realizaba con toques o deslizamientos de dedo en las patillas.

Por su parte, la app para el móvil permite gestionar de forma fácil y muy ágil las gafas, pudiendo alternar entre el modo Frontal —ideal para centrarnos en una conversación cara a cara— y el modo 360º, que nos permite captar todo el entorno.

Las Nuance Audio Plus y la app del móvil. Nacho Castañón Omicrono Milán (Italia)

Además, ofrece un control muy fino y rápido de la situación, permitiendo jugar con cuatro perfiles de amplificación preconfigurados (del A al D), tres niveles para mitigar el ruido de fondo y una escala de volumen del 1 al 5.

Audio mejorado y más batería

Las Nuance Audio Plus cuentan con micrófonos direccionales y tecnología beamforming, ayudando a los usuarios a centrarse en las conversaciones que tienen delante; y funcionan de forma simple: lo que veo es lo que escucho simplificado.

Probando las Nuance Audio Plus. Nacho Castañón Omicrono Milán (Italia) Nacho Castañón Omicrono Milán (Italia)

"De algún modo, las gafas funcionan como un foco de luz; si estamos conversando, te miro a los ojos y percibo tu voz amplificada, y si habla otra persona, giro la cara y paso a tener su voz amplificada", explicó el directivo de la marca.

Parece magia, pero funcionan realmente bien, siendo una solución ideal para las personas con cierta pérdida auditiva, que se pueden sentir perdidos cuando hablan con otros.

Con este modelo, la compañía ofrece un 30 % más de potencia, lo que supone un avance enorme y permite a los usuarios disfrutar de conversaciones en entornos más ruidosos.

Probamos las gafas en el evento, en un entorno ruidoso, con cientos de personas y en mitad de un cóctel, y lo cierto es que se nota esa potencia extra.

Las Nuance Audio Plus. Nacho Castañón Omicrono Milán (Italia)

Nos alejamos tres metros, distancia máxima a la que funciona, y parecía que la otra persona con la que hablábamos se encontraba a nuestro lado. Ofrecen una gran claridad.

Bien es cierto que en nuestro caso, que no sufrimos de pérdida auditiva, también escuchábamos un poco de fondo a la persona con la que manteníamos la conversación y nuestra propia voz a través de los altavoces integrados en las varillas.

EssilorLuxottica ha estado trabajando con profesores, asociaciones, universidades y hospitales, llevando a cabo numerosas investigaciones para perfeccionar su dispositivo.

"Cuando se trata de audición, todos buscan oír mejor, pero se preocupan por factores como la invisibilidad, que es probablemente el más relevante. Buscan que no se note y no es agradable ir por ahí con algo visible detrás de la oreja o dentro de ella", aseguró el directivo.

Otro de los aspectos fundamentales para los usuarios es la relación entre calidad y precio. En ese sentido, "Nuance Audio Plus cuesta aproximadamente un 80 % menos que un par de soluciones auditivas tradicionales".

Otra de las mejoras añadidas tiene que ver con la batería. "La primera generación rondaba las 8 horas y ahora estamos en unas 10 horas, lo que representa un 25 % más", confirmó Stefano Genco.

El directivo añadió que "diversos estudios señalan que el usuario medio de audífonos tradicionales los lleva puestos todo el día pero los utiliza activamente —es decir, encendidos— entre 8 y 10 horas, por lo que estamos perfectamente alineados con sus necesidades".

Otra ventaja de las gafas es que permiten dejar el teléfono móvil en casa ya que funcionan perfectamente sin él. Como añadido, este nuevo modelo es compatible con llamadas telefónicas en manos libres.

Las Nuance Audio Plus. Nacho Castañón Omicrono Milán (Italia)

Aunque no pudimos probarlo, la función es simple. Las gafas usan "la misma tecnología de amplificación de voz para transferir las llamadas directamente al canal auditivo del usuario".

De esta manera, los usuarios pueden responder y gestionar llamadas de voz directamente desde la montura al emparejarla con un iPhone compatible; aunque por el momento no sirve con Android.

¿Son para ti?

Las Nuance Audio Plus suponen un importante avance con respecto a la generación anterior. Son cómodas, más potentes, vienen con más batería y con diferentes colores y estilos de monturas para adaptarse a cada usuario e implicarles en las conversaciones.

Unas gafas que cubren las necesidades visuales y auditivas en un único dispositivo, y aunque no vienen para sustituir a los audífonos, según la propia compañía, sí que los desafían.

Y lo hacen con un diseño invisible, ya que pasan perfectamente por unas gafas de uso diario, y por precio, siendo una opción más asequible a las opciones tradicionales.

Un producto que está especialmente pensado para usuarios con pérdida auditiva leve o moderada en dos fases: quienes experimentan las primeras dificultades para oír en entornos cotidianos y quienes ya buscan activamente una solución discreta.