He usado los nuevos Nothing Headphone (a) durante 7 días: los auriculares más 'cool' que son una compra maestra

Si hay una compañía que ha sabido disrumpir en el mercado de la tecnología de consumo, esa es Nothing. La compañía británica ha presentado hoy en Londres su nueva generación de móviles de gama media, el Phone (4a) y (4a) Pro, así como sus nuevos auriculares de diadema asequibles, los Headphone (a).

Este nuevo modelo de auriculares es una versión más barata de los Headphone (1) que presentó el pasado mes de julio y con el que la empresa que dirige Carl Pei demuestra su fortaleza en el sector del audio y está construyendo una variedad de gama unificada, con personalidad y criterio propio.

El mayor punto a favor de los Headphone (a) no es su diseño o su precio, que llegan por 159 €, sino su ambición por mantenerse igualmente premium sin renunciar a lo más importante: el sonido. En EL ESPAÑOL - Omicrono los hemos probado para comprobar de primera mano qué tal son y si merecen la pena.

Rompedor y con estilo

Los Headphone (1) rompieron las reglas. Llegaron con un diseño completamente diferente a todo lo que había en el mercado, incluso llegando a ser atrevidos para usuarios más conservadores. Con esta nueva generación de auriculares, Nothing apuesta por mantener las líneas y el diseño, pero haciéndolos ligeramente más discretos, más llevables, pero sin renunciar a su esencia.



La clave está en que son una versión con menos transparencia pero apostando por el color. Aunque nuestra unidad de prueba es la terminación blanca, llegarán también en rosa y en amarillo, un toque de color que hasta ahora no era tan habitual en la firma. No renuncia eso sí a dejar ver las entrañas del casco con transparencias en el exterior.

Los auriculares Nothing Headphone (a). C Chema Flores Omicrono

Esa transparencia sigue siendo la firma de la casa, pero ahora se utiliza para mostrar pistas de la batería y los flex cables, con un acabado de alto brillo conseguido mediante un proceso de doble inyección que añade volumen visual al conjunto. ​

La principal diferencia con respecto al modelo superior se nota en la construcción. Es unos 20 gramos más ligeros y usa unos materiales más liviano con brazos deslizantes con nylon reforzado con fibra de vidrio y bisagras de acero fabricadas por inyección de metal. Busca más flexibilidad sin sacrificar rigidez.

El material de sujeción de la diadema y almohadilla también cambia, pero son realmente cómodos e invitan a pasar con ellos horas pudiendo llegar a olvidarnos de que los llevamos puestos. Un detalle importante de las nuevas copas con espuma de memoria se han rediseñado para abrazar la oreja con un contorno algo más amable y una distribución de la presión mejor repartida. En la práctica tendremos una sensación de aislarnos del mundo sin necesidad de encenderlos siquiera.



Sin embargo, el detalle más importante del diseño es la continuidad de los controles físicos que tan bien funcionaba en los HeadPhone (1). Nothing no apuesta por superficies táctiles sino que ha establecido ya el Roller, Paddle y Button como referencia del sector.

Los auriculares Nothing Headphone (a). Chema Flores Omicrono

Situados en la parte trasera del auricular derecho, el Roller es una ruleta de volumen que se puede pulsar para parar o reproducir una canción. El Paddle es una palanca lateral que sirve para cambiar de pista o hacer avance rápido según la duración de la pulsación.

Por su parte el Button es un botón situado en el lateral derecho que abre la puerta a funciones más avanzadas como activar el asistente digital, usar el modo disparador remoto de cámara o aprovechar opciones como Channel Hop para cambiar de app de contenido sin tocar el móvil.

Los auriculares Nothing Headphone (a). Chema Flores Omicrono

Lo cierto es que estos botones son una de las mejores, sino la mejor, interfaz que podemos encontrar en unos auriculares de diadema en el mercado. Es sencillo, directo y sin capas de gestos que confunden.

Gran sonido, mejor batería

Si el diseño es espectacular, también lo es el sonido. Se asienta sobre las bases que estrenó la primera generación: fidelidad y matices que marcan el carácter.

Dispone de un driver dinámico de 40 mm, ahora con diafragma recubierto de titanio y una sensibilidad capaz de alcanzar hasta 110 dB, lo que permite jugar con bastante margen de volumen sin forzar ni distorsionar. Los graves son impresionantes sin descuidar el resto de frecuencias.

Los auriculares Nothing Headphone (a). Chema Flores Omicrono

Estrena un nuevo sistema de imán y bobina móvil que le permite ganar sensibilidad que trabaja en combinación con un algoritmo de refuerzo de graves dinámico que analiza en tiempo real las frecuencias bajas para darles empuje sin romper.

La fidelidad y el equilibrio en el sonido es magnífico y aquí se nota la colaboración con KEF que permite llevar a la excelencia tanto la Hi‑Res y el soporte LDAC como el audio espacial que llega con la particularidad de buscar la experiencia de cine o de concierto. Trasladar al usuario a esa experiencia.

También por eso sigue manteniendo la salida minijack de 3,5 mm para permitir la escucha de música a través de cable y sin pérdida de calidad. Una declaración de intenciones en la que demuestra que un precio menor no implica una experiencia peor de sonido.

También es especialmente llamativo lo bien que se desenvuelven sin importar la plataforma con la que reproduzcamos música. Sea Nothing OS, Android, Windows o iOS. En todos los escenarios se desenvuelve con soltura, así como permite la vinculación de varios dispositivos.

Los auriculares Nothing Headphone (a). Chema Flores Omicrono

La cancelación de ruido es otro de los elementos que hacen especiales a los Headphone (a). Permiten aislarse del mundo por completo con una facilidad increíble para sólo tener dos micrófonos dedicados para hacerlo.

Alcanzan hasta los 40 decibelios pero se apoyan en un nuevo algoritmo basado en inteligencia artificial que gestiona tres niveles de cancelación, así como un modo dinámico capaz de adaptarse en función del entorno.

Los auriculares Nothing Headphone (a). Chema Flores Omicrono

La compañía explica que ajustan la cancelación de ruido en tiempo real en función del entorno y del ajuste de los auriculares. Esta inteligencia también se aplica a las llamadas donde dispone de tres micrófonos con más de 28 millones de escenarios de ruido, aísla la voz para garantizar llamadas nítidas incluso en los entornos más concurridos.

Pero si hay un motivo donde los Headphone (a) luzcan por encima del resto es en la autonomía. Ofrecen hasta 75 horas de uso con la cancelación de ruida activa y unas 135 horas de reproducción sin ella, lo que le hacen ideales para llevar de viaje y no necesitar enchufe.

¿Me los compro?

Los Nothing Headphone (a) son una compra maestra. Ideales para aquellos usuarios que quieren apostar por unos auriculares de diadema de calidad en prestaciones y calidad de sonido sin gastar de más. Lo hacen siendo además un referente en el diseño que se alejan de los modelos clónicos de otras compañías.

El verdadero punto diferencial de estos auriculares es que permiten aprovechar la calidad de sonido y la fidelidad desde mucho menos precio (159 €) que otras alternativas. No hay ningún modelo en el mercado que sea capaz de ofrecer todo lo que los HeadPhone (a) traen al mercado por este precio.

En suma, Nothing ha sabido evolucionar sus auriculares de diadema para consolidar una de las mejores opciones de audio del mercado al tiempo que se diferencia de todo lo que hay en el sector.