He probado el Roborock Saros 20: un robot aspirador potente y con un diseño ultrafino para tener la casa siempre limpia

Los robots aspiradores han invadido los hogares de todo el mundo. Unos dispositivos que permiten tener la casa siempre limpia y entre los que destaca Roborock, una de las marcas más vendidas que cuenta con un catálogo muy variado, con modelos capaces de subir escaleras, y que ahora amplía en España con el nuevo Saros 20.

Roborock ha presentado su nueva línea de productos que llega a España en un evento celebrado en el estadio Bernabéu, casa del Real Madrid, en el que ha dado a conocer sus modelos Qrevo Curv 2 Flow y Qrevo Edge 2 Pro, y Saros 20 (1.499 euros); siendo este último el que se lleva gran parte de las miradas.

Un robot aspirador que ha sido "diseñado para dominar cualquier entorno doméstico" y que destaca por contar con un diseño ultrafino, una gran potencia y por incorporar una variedad de tecnologías; y que en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido probar durante unas semanas para comprobar cómo rinde en el día a día.

Diseño ultrafino

Estéticamente el Roborock Saros 20 se parece a muchos otros modelos de la firma. Viene en color negro con una base de carga a juego. Sin embargo, su principal característica en este aspecto es que tiene un diseño ultrafino de tan sólo 7,98 centímetros, lo que, por ejemplo, le permite meterse sin problema debajo de los sofás y camas.

En su parte superior se encuentran dos botones, uno para ponerlo en marcha o detenerlo y otro para hacer que regrese a la base de carga. Mientras que si se levanta la tapa ubicada en dicha zona se puede acceder al pequeño depósito de polvo, que vacía automáticamente en la base.

El Roborock Saros 20. Nacho Castañón Omicrono

Abajo, el Roborock Saros 20 incluye un cepillo giratorio lateral FlexiArm para llegar a las esquinas y otro principal DuoDivide para acabar con la suciedad y los enredos; además de dos zonas para enganchar las mopas, ya que este robot aspirador también friega.

El Roborock Saros 20 también viene con dos ruedas, otra omnidireccional y un chasis elevable AdaptiLift 3.0, que le permite superar sin problemas umbrales dobles de hasta 8,8 centímetros y adaptarse dinámicamente a las alfombras. De hecho, en nuestras pruebas hemos notado especialmente esta característica con la alfombra del salón, que es algo gruesa.

Gracias a esta función, el robot usa una estructura de elevación de rueda principal más rueda auxiliar y brazo de escalada y ajusta inteligentemente la altura de su cuerpo para mantener una succión óptima en alfombras. Además, acaba con los golpes fuertes en el suelo, que sí se notan en otros modelos rivales.

Esto se debe a que el Saros 20 levanta la rueda omnidireccional al cruzar el umbral, volviendo al suelo más suavemente y causando menos daño al robot y al propio suelo de casa. En pruebas internas de la compañía, la máquina pudo superar alturas de hasta 8,8 cm, según han asegurado.

El Roborock Saros 20. Nacho Castañón Omicrono

En su parte frontal viene con una cámara, una luz que activa en la oscuridad para ver el camino y el sistema StarSight Autonomous 2.0 con navegación 3D ToF y reconocimiento de obstáculos (reconoce más de 300 objetos) que le permite mapear más rápido, posicionarse con mayor precisión y reconocer obstáculos con mayor exactitud.

En ese sentido, el Saros 20 funciona realmente bien, especialmente a la hora de posicionarse y reconocer objetos. Con otros modelos hemos tenido en más de una ocasión momentos en los que se quedan atrapados o atascados entre sillas, situaciones que hasta la fecha no nos han sucedido con este nuevo dispositivo.

Para evitar los atascos, el robot eleva automáticamente su chasis o ajusta independientemente sus lados (frente, trasero, izquierdo o derecho) para liberarse si queda atrapado; evitando así que el usuario tenga que levantarse para desatascarlo y que continúe con la limpieza.

La base de carga, denominada RockDock, también destaca: automatiza el lavado de mopas con agua caliente, el secado y el vaciado de polvo, que aguanta hasta 65 días, lo que permite no tener que estar cambiando la bolsa constantemente.

La base de carga del Roborock Saros 20. Nacho Castañón Omicrono

También viene con una nueva bandeja de limpieza de una sola pieza que aumenta la cobertura de la mopa y la capacidad de agua, dos depósitos en su parte superior (uno para el agua limpia y otro para la sucia), un modo remojo para una autolimpieza silenciosa.

Asimismo, el Saros 20 puede retirar sus mopas antes de iniciar tareas de solo aspirado, limpieza de alfombras, mapeo rápido, crucero o búsqueda de mascotas, previniendo la humedad no deseada.

Potente y silencioso

El rendimiento del Roborock Saros 20 es otro de sus puntos fuertes. El robot aspirador limpia con precisión y deja la casa limpia sin esfuerzo. Una de las claves para obtener estos resultados es su potente motor de succión HyperForce de 36.000 Pa, al que se suma un fregado inteligente para una limpieza profunda en todo tipo de superficies.

Saros 20 acaba con todo tipo de suciedad, desde el polvo hasta migas de pan o, incluso, con los cabellos, sin llegar a enredarse con ellos. De hecho, los transporta al centro de la base de carga para aspirarlos con potencia. Durante las pruebas hemos probado la succión en suelos duros y alfombras de pelo, y el robot ha conseguido deshacerse del polvo, arena y cereales.

El Roborock Saros 20. Nacho Castañón Omicrono

A la hora de limpiar, el Roborock Saros 20 también hace uso de VertiBeam, que es una tecnología para evitar obstáculos que utiliza una luz estructurada vertical para limpiar sin problemas a lo largo de muebles irregulares y paredes.

Incluso emplea tecnología DirTect, que es una limpieza por inteligencia artificial dirigida a manchas: detecta el tipo de mancha a través de su cámara RGB y adapta automáticamente las estrategias de limpieza, como aumentar la succión para café en polvo o cambiar al modo solo fregado para residuos líquidos.

En cuanto a las mopas, sirven para fregar y, aunque no dejan un resultado como el de una fregona clásica, cumple perfectamente con su función. Aquí también destaca que si el robot se enfrenta a manchas difíciles, aumenta automáticamente la presión descendente al levantar sus ruedas omnidireccionales.

Otro detalle que nos ha sorprendido es que cuando el Roborock Saros 20 está en funcionamiento es más silencioso que otros modelos que hemos probado, lo que también supone un punto interesante.

La aplicación Roborock App. Nacho Castañón Omicrono

Un dispositivo que se puede controlar de forma inteligente mediante una aplicación para móviles, denominada Roborock App, que permite desde programar la rutina de limpieza hasta realizar videollamadas para vigilar a las mascotas de casa, limitar áreas, manejar el robot aspirador para moverlo o parar el cepillo principal, entre otros.

La app ofrece igualmente SmartPlan 3.0, un sistema de inteligencia artificial que identifica automáticamente el tipo de cada habitación y ajusta la estrategia de limpieza en consecuencia. Así, el robot aumenta la potencia de succión cuando lo necesita, reduce el ruido durante los periodos de 'No Molestar' y decide por sí solo cuándo conviene repasar la mopa tras limpiar zonas especialmente sucias, como cocinas o baños.

Mientras que los cuartos que llevan tiempo sin limpiarse reciben un tratamiento más intensivo: primero aspirado en modo MAX y después un fregado en profundidad. La aplicación también incorpora algunas funciones: el robot es capaz de limpiar detrás de las cortinas y de detectar áreas que hayan podido quedar sin cubrir durante el ciclo habitual.

Asimismo, se puede usar el asistente de voz "Hello Rocky" para dar órdenes directamente al Saros 20, y ofrece compatibilidad con Matter, Alexa, Siri y Google Home.

¿Me lo compro?

El Roborock Saros 20 (1.499 euros) es uno de los robots aspiradores más completos del mercado y su diseño ultrafino de 7,98 centímetros es una de sus principales características, aunque también viene con tecnologías pensadas para no dejar ningún rincón sin limpiar: el chasis elevable le permite superar umbrales de hasta 8,8 centímetros, reconoce más de 300 objetos y el cepillo garantiza que las esquinas no queden olvidadas.

En cuanto a la limpieza en sí, el motor ofrece una potencia de succión notable que se combina con un fregado inteligente y la tecnología DirTect, capaz de detectar el tipo de mancha por cámara y adaptar la estrategia de limpieza de forma autónoma. Todo ello con un nivel de ruido inferior al de otros modelos de su categoría.

El Roborock Saros 20. Nacho Castañón Omicrono

La base de carga RockDock, por su parte, automatiza el lavado y secado de mopas y puede aguantar hasta 65 días de polvo acumulado, lo que minimiza el mantenimiento al mínimo imprescindible.

Sin embargo, es cierto que 1.499 euros es una inversión elevada, pero este modelo es ideal para aquellos que busquen un robot aspirador avanzado y autónomo para tener la casa siempre limpia y sin esfuerzo.