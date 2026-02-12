He probado los Sony WF-1000XM6, los auriculares que aíslan del mundo para meterte como nunca en la música

Sony ha dado un golpe sobre la mesa. La compañía japonesa ha lanzado los WF-1000XM6, sus nuevos auriculares intraurales de gama alta y con los que vuelve a colocarse como referencia del sector.

Lo hace heredando la excelencia de la familia 1000X, referencia absoluta de sonido, y llevando mucho más allá las capacidades de los WF-1000XM5 lanzados en 2023. Un reto ambicioso ya que esta generación anterior sigue siendo actualmente una de las mejores opciones del mercado. Sin embargo Sony ha sido capaz de remozar los nuevos auriculares mejorando en todos los aspectos.

Durante la semana que en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado con los nuevos auriculares, no sólo se sienten como una versión renovada de los mejores auriculares intraurales de Sony, sino que se nota un especial salto de calidad con respecto a la generación anterior. No es una renovación, es una revolución para ser el rey de la gama alta.

Esta ambición en el rendimiento y funcionalidades hace que su precio sea acorde y lleguen a España por 300 euros, 50 euros más por lo que se puede encontrar los AirPods Pro; aunque es cierto que el precio de salida es 20 euros menor a la generación precedente.

Hágase el silencio

Si por algo llaman la atención estos nuevos auriculares de Sony es por su enorme capacidad de cancelación de sonido. Da igual en el entorno que te encuentres, el ruido que te rodee, los nuevos WF-1000XM6 tienen el poder de aislarte del mundo por completo y poder sumergirte como nunca en la música que estás escuchando.

Sony WF-1000XM6. Chema Flores Omicrono

En concreto, Sony explica que la nueva generación de auriculares ofrece una reducción del ruido un 25 % mayor en comparación con el modelo anterior, algo que sobre el papel parece ciencia ficción, pero que si los pruebas lo notas. Es increíble.

Para lograr esa mejora con respecto a la generación anterior, los WF-1000XM6 montan una matriz de 8 micrófonos (2 más que el modelo precedente con 4 en cada auricular) que se combinan con los nuevos procesadores de cancelación de ruido HD QN3e, el procesador de sonido V2 y el optimizador de noise cancelling adaptativo trabajan de manera conjunta para obtener una experiencia de sonido sin rival.

Sony WF-1000XM6. Chema Flores Omicrono

Es especialmente destacable su desempeño en el rango de frecuencias medias-altas, muy habitual en entornos cotidianos y cuando nos movemos en entornos ajetreados o con ruidos disonantes. El nuevo procesador QN3e se trabaja junto con el conocido V2 —presente en el modelo anterior y en los WH-1000XM6— que permite optimizar la adaptación de la cancelación de ruido.

Esta avanzada tecnología analiza el ruido externo y las condiciones de uso en tiempo real de forma más exhaustiva que el modelo anterior. Además ahora reduce mejor el sonido que puede filtrarse a través de los huecos entre las almohadillas y el canal auditivo, adaptándose a la forma y el ajuste únicos de cada oído. Unos ajustes que se realizan en tiempo real para tener una sensación de silencio y de sonido envolvente.

Además, uno de los elementos claves de esta los WF-1000XM6 incluyen las exclusivas almohadillas de aislamiento acústico de Sony, diseñadas para equilibrar la comodidad y el bloqueo del ruido al máximo nivel. Disponibles en cuatro tamaños, encontrarás un ajuste cómodo y bien sellado independientemente de la forma de tus oídos.

Sonido descomunal

Pero si el silencio es impresionante, el sonido lo es aún más. Los nuevos auriculares de Sony son capaces de aportar una profundidad y detalle de escucha de música mucho mejores que la generación precedente y colocándose como referencia del mercado actual.

Sony WF-1000XM6. Chema Flores Omicrono

El trabajo lo realizan dos potentes procesadores que trabajan juntos para ofrecer una claridad, detalle y precisión excepcional. A lo que cabe sumar un rendimiento mejorado del amplificador DAC, impulsado por el procesador QN3e, lo que garantiza que cada nota se reproduzca con gran claridad, tal y como el artista la concibió.

Para lograr esta claridad es clave el procesador V2, que admite un rico procesamiento de 32 bits, en comparación con los 24 bits del modelo anterior, lo que aporta una mayor resolución y un sonido preciso y detallado.

Los WF-1000XM6 incorporan la nueva unidad de diafragma recientemente desarrollada por Sony que aporta una nueva profundidad de sonido para llevar la experiencia a un nuevo nivel. Este diafragma presenta un diseño único, que combina diferentes materiales para la cúpula y el borde. El borde suave produce unos graves profundos y envolventes, mientras que la cúpula ligera y rígida ofrece unas frecuencias altas claras y amplias.

Este diseño permite además no sólo ofrecer una precisión mayor, sino una distorsión inexistente incluso a volúmenes muy altos, lo que permite exprimir la resolución Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme o 360 Reality Audio como merece.

App Sound Connect. Chema Flores Omicrono

Uno de los detalles más interesantes de la experiencia de escucha es el modo de música de fondo que se puede configurar con la aplicación Sound Connect.

Con él podemos simular estar rodeados de música, sin perder la cancelación de ruido. Esa sensación de estar escuchando música en un cuarto, pero estamos en mitad de una bulliciosa estación. En concreto, podremos ajustar la distancia a la que escuchamos la música: habitación, sala de estar o cafetería. Un uso muy original y útil para concentrarse cuando queremos tener algo de fondo pero sin demasiada atención.

Otra de las claves del sonido es la mejora en las llamadas. El nuevo modelo equipa dos micrófonos y un sensor de conducción ósea a cada lado que, sumado a un nuevo algoritmo de reducción de ruido, capta mejor la voz que la generación anterior sin importar su tamaño. Al otro lado nos escucharán con claridad.

Un diseño totalmente nuevo

Más allá de su desempeño y rendimiento, lo primero que llama la atención de los nuevos WF-1000XM6 es su nuevo diseño. Un cambio radical con respecto a generaciones anteriores, tanto en los auriculares como en el estuche.



En la búsqueda de adaptarse al oído, la nueva generación mejora su ergonomía para un ajuste más estable, cómodo y ligero. Son una enorme mejora con respecto a los WF- 1000XM5 y sobre todo los WF- 1000XM4, con lo que sólo por lo bien que se ajustan ya son un gran motivo para renovar el modelo.

Estuche de los Sony WF-1000XM6. Chema Flores Omicrono

Para lograrlo Sony explica que siguen las curvas naturales del oído interno de una persona, lo que reduce las molestias, así como son un 11 % más delgado que su predecesor, lo que minimiza la interferencia con los complejos contornos del oído y garantiza que los auriculares sean cómodos durante un uso prolongado.

Sin embargo, la clave en el rediseño está en la nueva estructura de ventilación. Permite aumentar el flujo de aire dentro del dispositivo, lo que reduce significativamente los ruidos internos, como los pasos y los sonidos al masticar.

Llegan en dos colores, siendo especialmente elegantes en la terminación plata, con una textura agradable y refinada. Esta terminación y textura también se traslada al estuche que, aunque es más grande que otras alternativas de la competencia, se puede llevar cómodamente en el bolsillo para tener hasta 24 horas de carga totales —8 con una sola carga— y su nuevo tamaño permite tener carga inalámbrica.

¿Me los compro?

Los WF-1000XM6 son, sencillamente, una compra maestra para el amante del sonido. Los auriculares de Sony consiguen ser la referencia del sector gracias a una calidad de sonido y cancelación de ruido impecables. Lo hacen además mejorando el diseño y la ergonomía, logrando que el conjunto sea excelente.

Sony WF-1000XM6. Chema Flores Omicrono

Es cierto que hay alternativas como los AirPods Pro, los FreeBuds Pro 4 o los Bose QuietComfort Ultra, pero Sony consigue unos auriculares muy consistentes, cómodos, precisos y que rinden como se espera que lo hagan unos auriculares de gama alta.

Quien llegue a los Sony WF-1000XM6 buscando fidelidad de sonido, aislarse del mundo y llevarlos todo el día puestos, tendrá una solución ideal. Además cuenta con la ventaja de funcionar igualmente bien con todos los sistemas operativos, emparejarse a la vez a varios dispositivos y alternar el uso entre ellos cómodamente, así como otras funciones inteligentes que le permiten ser muy útiles y eficaces en el día a día.