Adiós a los radiadores: he probado el mini calefactor inteligente que calienta habitaciones en segundos

España ha arrancado el año bajo un tiempo especialmente adverso: tras las nevadas de finales de enero, la borrasca Leonardo ha dejado fuertes vientos, lluvias intensas y un desplome de las temperaturas, obligando a muchos a buscar nuevas formas de combatir el frío en casa.

En invierno, los radiadores vuelven a ser protagonistas, con trucos e inventos para exprimir mejor su calor y reducir el derroche de energía, pero no son el único sistema de calefacción disponible: los calefactores portátiles cada vez ganan más terreno.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos probado durante las últimas semanas el Dreo Whole Room Heater 714S (109,99 euros), un mini calefactor inteligente capaz de calentar una habitación en apenas segundos y que se presenta como una alternativa interesante a los radiadores tradicionales.

Un diseño cuidado

El Dreo Whole Room Heater 714S es un electrodoméstico que se ha diseñado con cuidado, algo que se nota nada más sacarlo de la caja. El calefactor ofrece un aspecto minimalista de color blanco, con una rejilla frontal de color gris oscuro y unas líneas suaves y redondeadas.

Un dispositivo que casa bien con cualquier salón y que no desentona. Al contrario, queda agradable a la vista. El Dreo Whole Room Heater 714S está fabricado en plástico, es robusto y viene con un panel de control táctil y una pequeña pantalla LED.

El Dreo Whole Room Heater 714S. Nacho Castañón Omicrono

En ella se muestra desde la temperatura hasta el modo de funcionamiento. Aunque una de las principales características de este mini calefactor inteligente es su sistema de oscilación 3D.

Gracias a esta característica, el calefactor se puede mover tanto de forma horizontal en un ángulo de 90 grados como en vertical en un ángulo de 60 grados; lo que ofrece una distribución uniforme y más rápida del calor y elimina los "puntos fríos" —zonas donde se pierde calor— en la habitación.

El calefactor ofrece tres formas de controlarlo: mediante los botones táctiles de su pantalla, un mando a distancia o una aplicación para dispositivos móviles. Los dos primeros son fáciles e intuitivos de usar, mientras que el último amplía la experiencia.

La aplicación de Dreo es completa e intuitiva. Configurar el dispositivo apenas lleva unos pocos minutos, la interfaz es clara y permite realizar una gran variedad de acciones, como encender o apagar el calefactor, ajustar la temperatura grado a grado o controlar la oscilación horizontal y vertical.

El Dreo Whole Room Heater 714S. Nacho Castañón Omicrono

También sirve para crear automatizaciones, es decir, rutinas personalizadas para escoger que el calefactor se encienda o apague a una hora determinada; y es compatible con Alexa de Amazon y Google Assistant, por lo que se puede controlar usando la voz.

Potente, rápido y silencioso

El rendimiento del Dreo Whole Room Heater 714S es sobresaliente. Gracias a su tecnología de calefacción Hyperamics, patentada por la marca, es capaz de alcanzar la temperatura deseada en apenas 2 segundos y no, no es un engaño, lo consigue.

El Dreo Whole Room Heater 714S. Nacho Castañón Omicrono

Nada más pulsar el botón de encendido ya se nota al instante cómo sale una corriente de aire caliente. Una característica que permite calentar habitaciones enteras en unos segundos.

La tecnología Hyperamics, combinada con la oscilación 3D, hace que el dispositivo sea capaz de crear un ambiente confortable y cálido rápidamente y de forma sencilla.

El Dreo Whole Room Heater 714S ofrece tres modos de uso: alta potencia, baja potencia, ECO, solo ventilador. Y en el primero de ellos es realmente silencioso, con un nivel de ruido de 34 dB y un motor sin escobillas. No se nota, por lo que se puede dormir o teletrabajar tranquilamente con el calefactor encendido.

Otra de las claves de este dispositivo es su termostato inteligente, que mantiene el cuarto en los grados indicados, pudiendo encenderse y apagarse automáticamente para optimizar el consumo.

El Dreo Whole Room Heater 714S. Nacho Castañón Omicrono

Por otro lado, el modo ECO ajusta inteligentemente la potencia para mantener la temperatura deseada con un mínimo gasto energético. Según la firma, este calefactor consume hasta un 40 % menos que los modelos tradicionales.

El Dreo Whole Room Heater 714S incluye igualmente diferentes niveles de potencia, un temporizador de hasta 12 horas, una opción para apagar la pantalla de noche y un sistema Shield 360 con ocho capas de protección: corte por sobrecalentamiento, detector de vuelco, materiales ignífugos y carcasa fría al tacto.

¿Me lo compro?

Por nuestra casa han pasado a lo largo de los años varios calefactores portátiles que cumplían su función pero o bien no eran muy resistentes o eran muy ruidosos y lentos. El Dreo Whole Room Heater 714S (109,99 euros) nos ha devuelto la ilusión por estos electrodomésticos.

Es, hasta ahora, el mejor calefactor portátil que hemos probado. Es elegante, se puede llevar cómodamente de un cuarto a otro, es silencioso y ofrece un rendimiento potente y rápido, calentando habitaciones enteras en segundos de forma uniforme.

Además, su aplicación es intuitiva y el mando a distancia le da más comodidad a la hora de usarlo. Por lo que el Dreo Whole Room Heater 714S es una gran e interesante alternativa a los radiadores tradicionales, y más en esta época en la que azota el frío.