Probamos Creator Studio, la suscripción de aplicaciones creativas de Apple que llega para revolucionar el sector

Apple pisa el acelerador. La compañía creadora del iPhone celebra este 2026 su 50 aniversario y, lejos de dormirse en los laureles, su ambición va más allá de los dispositivos con una apuesta fuerte y decidida por los servicios.

Si en 2025, los servicios de la compañía batieron récords con cifras como 850 millones de usuarios semanales en la App Store, 100.000 millones de dólares en ventas con Apple Pay o un incremento de uso tanto en Apple TV como Apple Music, la compañía redobla ahora su apuesta por acompañar a los creadores con Creator Studio.

Se trata de una suscripción mensual que aúna sus mejores programas de edición de vídeo, audio e imagen: Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro. La edición gráfica con Motion, las aplicaciones Compressor y MainStage, así como incluye nuevas prestaciones de IA y contenido exclusivo a aplicaciones Keynote, Pages y Numbers.

Esta completa suite de herramientas creativas llega para competir directamente contra Adobe pues mientras que si la suscripción Creative Cloud Pro es de 79,30 euros al mes, Apple ofrece sus alternativas a Photoshop o Premiere por 12,99 € al mes (o 129 € al año).

Un órdago con buenos mimbres que en EL ESPAÑOL - Omicrono ya hemos podido probar para ver de primera mano cómo se comporta esta suite creativa, si de verdad merece la pena y hasta dónde podemos trabajar con ella.

Un universo creativo

El punto de partida de Apple es ofrecer a los usuarios que quieren usar los dispositivos de la compañía sus apps creativas más potentes de la forma más sencilla y asequible posible. Tanto en precio como en conocimiento.

La gracia de este conjunto de aplicaciones es que permite al usuario amateur dar el salto a herramientas con las que disparar su creatividad, pero también al usuario más avanzado poder exprimir una serie de aplicaciones con las que espolear su contenido.

Para hacerlo Apple no deja un palo sin tocar para que el usuario no tenga límites a la hora de crear vídeos, música, publicaciones en redes sociales, composiciones artísticas o —simplemente— trabajos de la universidad.

La suite de aplicaciones de Creator Studio la podemos entender en 4 ramas: edición de vídeo, con Final Cut Pro, Motion y Compressor; creación de música, con Logic Pro y MainStage; creación de imágenes con Pixelmator Pro y productividad mejorada con las nuevas prestaciones de IA que llegan a Pages, Numbers, Freeform y Keynote.

Final Cut Pro: la estrella

Uno de los grandes reclamos de esta nueva suscripción es, sin duda, Final Cut Pro. Un software que hasta ahora sólo se podía disfrutar con una compra única de 349,99 euros, queda a disposición de cualquier usuario por un precio mucho más asequible abriendo un abanico de posibilidades en un momento donde la edición de vídeo es más importante que nunca.

El potente programa de edición de vídeo llega a Mac y iPad, haciendo que la dinámica de trabajo no sólo sea más fluido y capaz de llevar a todas partes, sino que el usuario lo puede compatibilizar de una forma mejor que nunca.

Entre las novedosas herramientas que llegan a la aplicación de edición de vídeo cabe destacar Montage Maker, una opción que hace perder ese miedo al folio en blanco.

Se trata de una función que analiza los archivos importados, selecciona los mejores rangos visuales y los edita automáticamente al ritmo que deseemos. Sencillo, intuitivo y eficaz. Es el punto de partida perfecto para quienes quieren montar un vídeo sin preocuparse demasiado. Pero hay mucho más.

Seguimiento de sujeto en Final Cut Pro Apple Omicrono

Dispone ahora de detección de ritmo, gracias a usar el modelo de Logic Pro, que analiza las pistas de música y muestra las cuadrículas de ritmo. De esta forma los vídeos quedan más fluidos e integrados.

Las funciones que aprovechan la inteligencia artificial hacen el uso de la herramienta más fácil. Podremos buscar transcripciones, lo que es ideal para pódcast, directamente en la barra de búsqueda. Así como también es más fácil de localizar momentos u objetos con la búsqueda visual.

Pensando en sacarle más partido desde el iPad, es especialmente cómodo la reproducción en un monitor externo, que permite ampliar el espacio de trabajo en cuestión de segundos. Así como la exportación en segundo plano, para sacar todo el partido a las funciones multitasking de la tableta.

Pixelmator Pro: tiembla Photoshop

Por mi flujo de trabajo diario, el nuevo Pixelmator Pro es la herramienta que más he utilizado estos días. Si el resto de la suite ha sido más testimonial, el refinamiento de esta aplicación en Mac y iPad hace que la edición de imágenes sea realmente único.

Partiendo de una experiencia refinada y sencilla de usar, Pixelmator Pro potencia los flujos de trabajo de edición de imagen abrazando a la IA para eliminar fondos o aumentar la resolución de la imagen. Siendo además compatible con los principales formatos de imagen, vídeo y vectores.

Pixelmator Pro se ha convertido por méritos propios en una de las mejores herramientas de diseño y edición de imágenes, pero ahora, gracias a funciones como el ajuste de color, el reconocimiento de sujetos, la sugerencia de composición o el borrado inteligente de elementos hace que tareas repetitivas sean coser y cantar.

Pixelmator Pro Apple Omicrono

El gran poder de esta app es que permite que cualquiera pueda atreverse a retocar imágenes de forma intuitiva y precisa. Lo hace además con la posibilidad de usar plantillas y maquetas para usarse en redes sociales o en impresión. Asimismo, permite visualizar los diseños en situaciones reales como camisetas o tazas.

La posibilidad de usarlo tanto en Mac como en iPad es otro de los grandes puntos a favor. Poder llevarnos el proyecto sincronizado sin importar qué dispositivo estemos utilizando es uno de esos elementos mágicos que hacen único al ecosistema de Apple y que verdaderamente aporta valor.

Logic Pro: descubrimiento musical

Logic Pro es una de las herramientas más reputadas para la creación musical y la posibilidad de tenerlo en este bundle hará que muchos de los que no se habían animado a probar este software por no tener relación con el apartado de sonido lo prueben y se lleven más de una sorpresa.

La capaz aplicación de sonido se actualiza añadiendo un nuevo reproductor de sesión a la canción, puede identificar cualquier audio gracias a la IA o ayudar a encontrar el loop perfecto. Se pasa de tener que etiquetar por géneros, instrumentos o estado de ánimo para, gracias a Apple Intelligence, identificar los elementos que caracterizan a un sonido.

Suite de aplicaciones de Apple. Apple Omicrono

De este modo, es muy útil localizar bucles de forma rápida e intuitiva en el navegador usando frases en un lenguaje natural. Asimismo, en la biblioteca de sonidos el usuario podrá obtener un acceso instantáneo de bucles, samples e instrumentos que puede usar libremente y que sirven a la perfección para usarse en vídeos de la forma más creativa posible.

Más productividad a lo que ya tienes

Uno de los elementos más llamativos de Creator Studio es la llegada de contenido exclusivo a aplicaciones que son de libre disposición y uso para todos los usuarios como son Keynote, Pages, Numbers o Freeform.

Cabe tener en cuenta que las funciones principales de estas apps siguen siendo gratuitas, desde la visualización y edición de archivos hasta la creación y colaboración con otros usuarios en cualquier dispositivo. Pero con Creator Studio implementan una serie de herramientas con IA adicionales que las hacen mucho más prácticas.

La idea de Apple es que los suscriptores puedan tener un nivel de refinamiento de uso mayor, por lo que incorporan un hub de contenido desde el que acceder a una amplia gama de fotografías, ilustraciones o gráficos seleccionados por la empresa que ayudan a dar entidad visual al proyecto.

Numbers Apple Omicrono

Asimismo, disponemos de plantillas y temas premium que se adaptan a las diferentes necesidades y estilos del usuario. También podemos disponer de generación de imágenes, un sistema que mejora la resolución de las mismas y autoencuadre.

En definitiva, se trata de no sólo dar más recursos para subir el nivel de los documentos o presentaciones, sino también de que las tareas más repetitivas sean asequibles y sencillas.

¿Me suscribo?

La suscripción a Creator Studio es un golpe en la mesa de Apple. Por menos de 13 euros al mes (129 euros al año) permite acceder a una serie de aplicaciones de corte profesional que de haber tenido que pagar por separado costarían casi 795 euros. Para los estudiantes el precio se reduce a 2,99 al mes o 29 euros al año. Pero es que además lo podemos compartir con la familia, como el resto de servicios de Apple. Desde el punto de vista económico, es un chollo.

Más allá de lo asequible de su acceso, con esta familia de aplicaciones Apple logra dar al usuario una serie de herramientas profesionales que funcionan excelentemente bien en dos aspectos.

Apple Creator Studio Apple Omicrono

Por un lado, le permite ser más creativo y entrar en el uso de apps profesionales a las que nunca se había enfrentado sin necesitar una gran curva de aprendizaje. Basta con trastear un poco para tener unos buenos resultados aunque sea la primera vez que se juega con Final Cut Pro o Pixelmator.

Al mismo tiempo, son herramientas lo suficientemente potentes para que los usuarios más expertos y exigentes tengan en este bundle todo lo que necesitan para llevar su contenido al siguiente nivel.

En suma, Apple consigue con Creator Studio responder a una de las exigencias históricas de los usuarios: tener herramientas de fácil acceso para sacar todo el partido a sus productos. Y lo hace por todo lo alto.