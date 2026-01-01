Este ratón y teclado demuestran que es posible unir trabajo y juego: probamos los nuevos Razer Joro y Basilisk Mobile

Razer, la marca de estilo de vida para gamers, demuestra en ocasiones que su músculo para crear dispositivos va más allá de jugar y es capaz de crear soluciones solventes para la productividad. Todo, sin perder su esencia.

Es el caso del tándem creado con el delgado teclado Razer Joro (129,99 €) y el ligerísimo Razer Basilisk Mobile (99,9 €), dispositivos que muestran un giro estratégico en la compañía: son periféricos de alto rendimiento diseñados para trabajar en cualquier parte, sin desligarse del rendimiento ni del diseño que la ha hecho reconocible.

Tanto teclado como ratón comparten la misma filosofía: una fácil portabilidad, compatibilidad total y diseño compacto pero con carácter y un enfoque práctico que los hace tanto herramientas de juego como compañeros ideales de trabajo para quienes se mueven entre ordenadores portátiles, tabletas y, cada vez más, el ecosistema de Apple.

Y es que si durante años los usuarios de Mac han mirado con cierta frustración el ecosistema Razer, debido a que las mejores funciones quedaban restringidas por software para Windows, la nueva app de la marca abre 17 dispositivos, entre ellos el Joro y el Basilisk Mobile, al universo Apple.

Esta integración no solo unifica perfiles, luces o macros; también simplifica rutinas de trabajo. En el Joro, por ejemplo, la posibilidad de reasignar teclas según la aplicación permite pasar del modo escritura al modo edición con un clic. En el Basilisk, activar AI Prompt Master o configuraciones de desplazamiento que multiplican la productividad.

Joro, un teclado maduro y capaz

El Razer Joro es uno de los teclados más redondos que Razer ha diseñado para el entorno de la productividad. Se nota la madurez de la compañía en alejarse del ámbito gaming para llegar a un público mayor.

Construido en aluminio y con solo 16,5 mm de grosor, combina la ligereza de un accesorio de viaje con una calidad táctil que parece magia en este tamaño. Se combina con unos 374 gramos que no comprometen la sensación de robustez: no cruje, no se flexiona, y las teclas mantienen un recorrido corto pero firme, con una respuesta que recuerda más a un portátil profesional de gama alta que a un teclado gaming convencional.

Razer Joro C.F. Omicrono

Las keycaps con recubrimiento UV evidencian atención al detalle: resisten el brillo y el desgaste de uso intensivo. Y aunque incluye iluminación RGB Razer Chroma, su tono de fábrica es más discreto de lo habitual.

Pero donde realmente se distingue es en su integración con Apple. Aunque en el modelo que hemos probado tiene la serigrafía de Microsoft Copilot, la vinculación con los diferentes dispositivos de la compañía de Cupertino hace que si estás dentro del ecosistema abraces estos dispositivos de una forma sencilla y cómoda.

El Joro ofrece además una autonomía de hasta 1.800 horas. En condiciones reales, bastan unos pocos minutos de carga para bastantes semanas de uso.

Basilik Mobile, ligero y preciso

El Basilisk Mobile por su parte es un ratón que sorprende por su equilibrio pese a su enorme ligereza. Con sólo 76 gramos es capaz de mantener la calidad de construcción que distingue a la popular gama Basilisk.

Su diseño compacto no sacrifica ergonómico y hace que encaje naturalmente en la mano, con una hendidura lateral pensada para un agarre seguro incluso en sesiones largas que a la larga acaba notándose en la comodidad en la muñeca.

La gran baza está en su triple modo de conectividad (Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth y USB-C) lo que permite un emparejamiento inmediato y una precisión milimétrica para las diferentes tareas de productividad. Pero al mismo tiempo es increíblemente útil para usar en shooters y juegos de alta exigencia.

Razer Basilik Mobile C.F. Omicrono

En el apartado más técnico, monta el nuevo sensor óptico Focus X 18K, con una precisión del 99,4% y un seguimiento impecable sobre cualquier superficie. En trabajo multitarea, se agradece su sensibilidad configurable así como la configuración de botones que, una vez que te acostumbras a ellos, no podrás cambiar de ratón.

Además, la rueda con tecnología HyperScroll y desplazamiento lateral es otro de esos toques que se disfrutan cuanto más te haces a ellos, llegando directamente para competir contra el rey de la categoría, el Logitech Mx.

La autonomía también juega a su favor: hasta 105 horas de batería, más que suficiente para olvidarse del cargador durante semanas. Además, Razer acierta al incluir recarga por USB-C, con posibilidad de uso mientras se carga.

¿Me lo compro?

El Basilisk Mobile y el Joro forman un tándem sobresaliente de Razer para quienes viven entre dispositivos. Compactos, elegantes y coherentes en diseño, funcionan tan bien en un sobremesa como en un portátil y la compatibilidad con Mac los coloca en un terreno poco explorado: el de los periféricos profesionales con alma gamer.

Estos nuevos modelos representan una nueva generación de periféricos transversales que sirve tanto para un jugador ocasional como para quien pasa el día entre proyectos profesionales. Son cómodos, funcionales y personalizables, tanto para jugar como para trabajar.

Razer Joro y Basilik Mobile C.F. Omicrono

Se agradece además la sobriedad dejando de lado el exceso estético que suele tener la estética gaming. La apuesta por los metalizados, las geometrías limpias y pesos contenidos son ideales para que puedas tener en la oficina pero a la vez usarlo para jugar.

El precio de 99,99 € para el Basilisk Mobile y de 129,99 € lo establece en lo que son: periféricos premium de alto rendimiento. No son para todos los bolsillos, pero sí coherentes con la ambición que representan: un cambio en la forma en que entendemos la productividad y movilidad sin sacrificar rendimiento.

En suma Razer aporta músculo técnico y personalización real. El resultado es un ecosistema pensado para trabajar con la misma precisión con la que se juega.