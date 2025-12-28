iRobot ha quebrado pero he pasado un mes con la Roomba Max 705 Combo: el 'gadget' para tener la casa limpia sin esfuerzo

Pocas veces hemos visto, al menos de forma tan súbita, la bancarrota de una marca tan histórica como la de iRobot. Los creadores de los Roomba declararon su quiebra el pasado 15 de diciembre de forma sorpresiva.

Es por eso que el uso de la reciente Roomba Max 705 Combo se nos ha hecho tan extraño, ya que nos ha puesto en la tesitura de muchos de los clientes de la firma: productos poderosos que ahora se encuentran en un limbo.

Una de las principales consecuencias de esta situación ha sido que el dispositivo Roomba que ha limpiado mi hogar en las últimas semanas alcanzó un precio inicial de 1.099 euros y ahora se encuentra disponible por apenas 699.

Un diseño excelente

Cada marca tiene su forma de hacer las cosas. Las hay que buscan una estética más industrial, las que intentan diseños atrevidos y nuevos y luego está iRobot, que intenta fusionar este robot con nuestro hogar.

iRobot ha decidido alejarse por completo de la idea de un robot negro, simple y tecnológico ocupando espacio en nuestro salón. La Roomba Max 705 Combo integra uno de los mejores diseños domóticos que hemos visto.

Roomba Max 705 Combo. Manuel Fernández Omicrono

Abraza por completo el tipo de estética conocida como cozy. Texturas suaves, tonos amigables y un color blanco que al menos en nuestra unidad, le sienta como un guante. Tanto la base como el robot son muy bonitos estéticamente.

La primera está rematada por una placa que imita la madera y que da un contraste con el tono blanquecino que nos gusta mucho. La segunda opta por un acabado suave, parecido a la alcántara, que esconde detalles del propio robot.

Las fotos que hemos hecho para este análisis no dejan lugar a duda. El dispositivo se camufla perfectamente con la casa y en algunos casos, como es el mío, ha hecho que se camufle siendo un elemento más de mi mobiliario.

Esta 'limpieza' visual se refiere al cuerpo de la base y del robot. Para acceder a los depósitos de agua y detergente, así como las bolsas, tan solo hay que levantar una tapa que a su vez tiene útiles LEDs para avisarnos cuando estén llenos.

Roomba Max 705 Combo. Manuel Fernández Omicrono

Lo mismo ocurre con el propio robot. La tapa de 'alcántara' oculta el filtro de polvo y el depósito de suciedad. Las casas que adopten los colores como el blanco o la madera disfrutarán enormemente de la integración de este producto.

Mención especial a lo intuitivo y sencillo de la instalación. La caja viene con instrucciones claras sobre los pasos a seguir, y el proceso de enlazado con la app es relativamente sencillo.

De hecho, tiene toques interesantes. La base incluye un depósito de agua fácilmente rellenable con un hueco para el detergente y un compartimento para guardar una segunda bolsa para sustituir la principal sin problema alguno.

Todo está perfectamente rematado, el uso es intuitivo y el diseño limpio y agradable ayuda a un conjunto que en lo físico, nos ha encantado sobremanera. Ojalá más marcas tomen notas de este Roomba Max 705 Combo.

Una experiencia de limpieza premium

¿Qué nos ofrece el Roomba Max 705 Combo de iRobot a nivel de hardware? Algunos de sus titulares incluyen, por ejemplo, una mopa siempre limpia, cepillos dobles de goma y una base multifunción muy potente.

Roomba Max 705 Combo. Manuel Fernández Omicrono

Entre estas destaca un rodillo de fregado PowerSpin que se limpia con agua caliente y que se extiende en los rincones para limpiar bordes y esquinas, aprovechándose de una cubierta protectora para mantener limpias incluso alfombras.

No falta un conveniente rodillo PerfectEdge que al extenderse, friega mejor cerca de las esquinas, las paredes y los muebles. Se compenetran con cepillos laterales que mejoran este proceso en un 20%.

El ya mencionado rodillo PowerSpin gira hasta 200 revoluciones por minuto aplicando una presión constante para evitar hasta las manchas más complicadas. Por si fuera poco, es muy fácil de limpiar y mantener.

iRobot ha integrado algunas mejoras de calidad de vida. El sistema de navegación se encarga de identificar grandes acumulaciones de suciedad, tanto húmeda como seca, y repite las pasadas de limpieza para afianzarla.

Roomba Max 705 Combo. Manuel Fernández Omicrono

Potencia este proceso de limpieza con una limpieza basada en datos. El robot recoge información continuamente y adapta sus procesos a las necesidades del hogar, sugiriendo al usuario priorizar ciertas habitaciones, dónde limpiar, etcétera.

En este sentido, brilla un sistema ClearView Pro con sensores LiDAR que crean mapas de todo el hogar asignando nombres de forma automática a las habitaciones. Y sí, está presente la inteligencia artificial.

La IA reconoce mejor los obstáculos y los evita. Es la que identifica la suciedad y la que gestiona las pasadas para esta limpieza más profunda. Entre otras cosas, reconoce mascotas, cables o calcetines.

iRobot promete la eliminación de todo tipo de elementos indeseados, que van desde pelos hasta manchas de café, sin dejar marcas en el suelo. Para ello, utiliza por ejemplo su conveniente fregado Smart Scrup con el rodillo PowerSpin.

Roomba Max 705 Combo. Manuel Fernández Omicrono

El Roomba Max 705 Combo, como dice su nombre, incorpora una muy útil base AutoWash que según iRobot, ofrece hasta 75 días de vaciado automático de residuos con 8 semanas de fregado y lavado de rodillo de fregado con agua caliente.

Los datos, basados en un único ciclo de fregado por semana, hablan de un proceso de secado y lavado del rodillo y una dosificación inteligente y automática del producto de limpieza que, por cierto, viene incluida en una muestra.

Un detalle interesante del robot es su compatibilidad con comandos de voz, tanto de Alexa como de Google para programar limpiezas, comenzar limpiezas o limpiar zonas concretas de la casa.

Por último, cabe destacar una completa aplicación que aunque cuenta con una buena interfaz y una plétora de datos visibles, no nos ha parecido demasiado estable en sus primeros compases.

Roomba Max 705 Combo. Manuel Fernández Omicrono

Del Roomba Max 705 Combo podemos decir que ha tenido bastantes más luces que sombras en lo que a limpieza general refiere. Sus dos talones de Aquiles se han centrado, sobre todo, en el mapeo y en los primeros lavados del robot.

No nos ha convencido especialmente el sistema de mapeado en 3D del robot. No es dramático, pero no ha conseguido reflejar al 100% la distribución de la casa en la que estaba operando.

No pasa nada realmente, porque tan solo hay que editar un poco el mapa inicial que este ha creado. Pero hemos tenido que pasar varias veces el 705 y remapear el terreno para darnos una buena aproximación.

Por otro lado está la cuestión de la limpieza progresiva. A medida que el robot se ha ido adaptando a la distribución de la casa y a sus objetos, el proceso de limpieza ha ido mejorando.

Roomba Max 705 Combo. Manuel Fernández Omicrono

Es decir, que al principio se nos antojaba algo errático. La casa en la que está situado es bastante grande y tenía muchos objetos interfiriendo, entre ellos un mastodóntico perro de nada menos que 80 kilos de peso.

Es normal, por ende, que los primeros compases del Roomba Max 705 Combo no hayan sido idóneos. El robot ha estado mejorando con el tiempo, demostrando por el camino su muy buen rendimiento.

Alejándonos de estos pequeños inconvenientes, hemos de decir que los resultados del 705 de iRobot son excelentes. El suelo queda muy limpio con cada pasada y los patrones de limpieza son precisos y completos.

El animal de la casa, que de nuevo pesa 80 kilos, deja una cantidad bestial de pelo por todo el hogar. El dispositivo ha podido de sobra con ellos. Ni se ha inmutado; ha podido aspirar todo tipo de pelusas, hasta las más grandes.

Roomba Max 705 Combo. Manuel Fernández Omicrono

El Roomba Max 705 Combo consigue algo considerado como la prueba de fuego definitiva para esta clase de robots. El ahorrarnos barrer la casa, y en ocasiones, tener que fregarla de forma asidua cada semana.

Con un par de ajustes en la aplicación y teniendo cierta paciencia en sus primeros pasos, el 705 ha demostrado ser un robot de primer nivel a la hora de dejar la casa como una pátina, casi sin esfuerzo.

Debemos aclarar además que el proceso de autolimpieza del robot nos ha sorprendido. La comodidad y facilidad que nos otorga el 'olvidarnos' del dispositivo cuando este vuelve a su base es una ventaja que siempre agradecemos, especialmente con este modelo.

¿Me lo compro?

Lo primero que hay que aclarar es que en un principio, los robots de iRobot seguirán operando. La compañía ya está transfiriendo su negocio a empresas chinas que, al menos por ahora, deberían seguir soportando estos productos.

Roomba Max 705 Combo. Manuel Fernández Omicrono

De hecho, iRobot ha asegurado que los robots de la marca seguirán operando como siempre, sin interrupciones previstas en la aplicación o en sus bases de autolimpieza, los pilares angulares del funcionamiento de estos dispositivos.

No obstante, es un hecho que siempre supone un riesgo comprar un producto de una compañía que está en una situación económica que no es la mejor en estos momentos.

Ahora mismo y sobre el papel, visto lo visto, el Roomba Max 705 Combo y el resto de modelos de la empresa han demostrado ser máquinas premium que cumplen su cometido a las mil maravillas.

El 705 no es la excepción e independientemente del futuro de iRobot, el robot es un muy buen producto, que limpiará su casa de forma fácil, conveniente y precisa. La recomendación irónicamente casi es mayor en estos momentos.

Roomba Max 705 Combo. Manuel Fernández Omicrono

Recordemos que el 705 comenzó su andadura con un PVP EMEA de 1.099 euros. A fecha de escrito este artículo, y a pocos días del anuncio, el robot ha rebajado su precio a 699 euros.

Por este coste, es imposible no recomendarlo. Hay robots aspiradores superiores, lógicamente, pero con precios usualmente mayores y con algunas prestaciones recortadas en este rango de costes.