Análisis de la DJI Osmo Action 6, la cámara de acción total: apertura variable y lentes que se cambian para subir de nivel

DJI, la compañía multiconocida por sus precisos drones, ha dado un golpe sobre la mesa en una categoría donde GoPro es la referencia: las cámaras de acción.

Lo hace con la DJI Osmo Action 6, su última cámara que llega para romper el concepto que se tiene en el mercado con este tipo de cámaras. No es sólo un equipo con el que realizar deportes, escapadas o actividades intensas.

Sino que DJI ha logrado un dispositivo híbrido que se siente como una cámara profesional con la que realizar contenido sin parar y que, además, podemos llevarla con seguridad y alto rendimiento a esas actividades de alta exigencia. Es la combinación perfecta.

Lo hace combinando la comodidad del formato bolsillo con un nuevo sensor cuadrado de 1/1,1 pulgadas, una apertura variable y la posibilidad de jugar con lentes intercambiables. Todo con un salto considerable con respecto a la generación anterior en la calidad de grabación, pero que no pierde su esencia tanto en la forma de grabar como en integrarse en plataformas que permiten compartirlo cómodamente en redes sociales.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido usar la DJI Osmo Action 6 (379€) para probar de primera mano si esta cámara del gigante asiático es tan buena como parece y si es una buena compra de cara a la época navideña.

Diseño y versatilidad

A primera vista, la Osmo Action 6 no rompe la estética clásica de DJI: mantiene su cuerpo compacto, un frontal sobrio y una pequeña pantalla cuadrada en la parte delantera pensando en vernos mientras nos estamos grabando. Apuesta por lo conocido que funciona.

Este diseño continuista mantiene el equilibrio entre ligereza y robustez. Con un peso de 149 gramos y siendo sumergible hasta 20 metros sin carcasa, lo que le permiten llevarla y montarla en diferentes accesorios con la confianza que DJI ha conseguido convencer al mercado en estos años.

DJI Osmo Action 6 Chema Flores Omicrono

La posibilidad de usar la cámara sin necesidad de añadir accesorios voluminosos es una de las claves de esta cámara, y es que su diseño compacto invita a no montar nada más. Aun así, el anclaje mantiene la filosofía modular de DJI, pensado para cambiar de soporte rápido en moto, bicicleta o casco, con una sensación de producto sólido que soporta bien polvo, agua y cambios de temperatura.​

Aunque las dos pantallas que dispone son táctiles, y se pueden usar tanto en horizontal como en vertical, la apuesta por los botones físicos es fundamental para tener una experiencia óptima. Podremos iniciar grabaciones con la seguridad del contacto, así como alternar entre modos de una forma rápida y sin necesidad de desbloquear la cámara.

Sin embargo, la mayor muestra de rendimiento y versatilidad de este nuevo modelo viene junto una de sus grandes novedades: el nuevo sensor CMOS de 1/1,1 pulgadas con píxeles de 2,4 μm y hasta 38 megapíxeles, un tamaño inusual en una cámara de acción que se nota en rango dinámico y rendimiento en baja luz.

Este sensor es cuadrado y permite grabar en 4K, con lo que es ideal para recortar en horizontal y vertical sin perder detalle ni campo de visión. Es especialmente útil para sacar desde el mismo clip una versión para YouTube y otra para TikTok o Reels de Instagram. Versatilidad desde la misma toma.

DJI Osmo Action 6 Chema Flores Omicrono

Otra de las opciones que da más poder al usuario a la hora de grabar contenido es​​ la apertura variable de f/2.0 a f/4.0. No se trata de tener más luz, sino el dar más control creativo en un tipo de cámaras acostumbradas a ópticas fijas.

Precisamente, buscando ofrecer esa creatividad mayor en un equipo tradicionalmente fijo, es la posibilidad de cambiar lentes. Tenemos una lente macro y otra denominada FOV Boost; la primera permite grabar a unos 20 centímetros, muy útil para grabar detalles, mientras que la otra lente permite ofrecer un campo de visión más angular ideal para deportes extremos.

Rendimiento para exigentes

Esta versatilidad a la hora de grabar llega de la mano de un alto rendimiento pensando en aquellos usuarios más exigentes.

La función estrella de la Osmo Action 6 es la posibilidad de grabación en 4K con una amplia variedad de frecuencias, incluyendo 4K/120 fps para cámara lenta fluida y modos adicionales de super slow motion en 1080p. Especialmente llamativo y útil en deportes de acción.

DJI Osmo Action 6 Chema Flores Omicrono

Pero la potencia sin control no sirve de nada, y esta resolución con gran detalle llega de la mano del sistema de estabilización electrónica RockSteady 3.0 y HorizonSteady, capaces de mantener el horizonte nivelado y la imagen estable incluso en movimientos bruscos, fundamental si —por ejemplo— montamos la cámara en un casco.



Otro de los elementos importantes de esta cámara que, una vez que lo pruebas no hay vuelta atrás, es la apuesta del modo Supernoche. Heredado de la Osmo 360, mejora notablemente las escenas nocturnas y, junto a la apertura f/2.0, consigue aprovechar situaciones que antes eran completamente impensables.

Además, la Action 6 suma funciones pensadas para creadores de contenido: modo de grabación vertical nativa 9:16, control gestual para iniciar o detener la grabación levantando la mano hasta 2 metros, y opciones como pre‑record para no perder los primeros segundos de acción.

También cuenta con seguimiento de objetivos y zoom 2x sin pérdidas apreciables, que ayudan a mantener al sujeto en cuadro sin sacrificar demasiada calidad.​

DJI Osmo Action 6 Chema Flores Omicrono

Con respecto a la autonomía, podremos tener unas 4 horas de uso continuado con una única batería, sin embargo, si vamos a hacer grabaciones largas en expediciones o rutas, es recomendable hacerse con el estuche para baterías que permite llevar hasta 3 baterías completamente cargadas.

¿Me la compro?

La DJI Osmo Action 6 es la apuesta más ambiciosa de la compañía por convertirse en la nueva referencia del mercado de cámaras de acción. El nuevo modelo consigue combinar algo que no se suele dar en el sector: sensor grande, formato cuadrado, apertura variable y lentes intercambiables; todo sin perder un cuerpo pequeño y resistente sin accesorios.

La mejora en baja luz, la versatilidad de grabar tanto en vertical como en horizontal o los modos de estabilización y cámara lenta la convierten en una herramienta muy potente para quien vive pegado al botón de grabar y quiere mejorar la calidad de sus contenidos.

En suma, la Osmo Action 6 es una de las mejores cámaras todoterrenos que se pueden comprar ahora mismo. Sus 379 euros de la opción más básica pueden resultar de primeras un desembolso ambicioso, sin embargo, es realmente ajustado para aquellos que quieren una cámara versátil, capaz y compacta.

DJI consigue así tener una de las mejores opciones del mercado para aquellos usuarios que lo quieren todo, y lo quieren además llevar siempre encima.