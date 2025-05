He probado el rival de Dreame contra Dyson: aspira y friega con agua caliente para una limpieza en profundidad.

De un tiempo a esta parte, los robots aspiradores han ganado terreno como una solución de limpieza en España fácil de usar. Modelos como los últimos Roborock o los más habituales de Dyson copan el mercado, pero no son pocos usuarios que prefieren tomar acción propia y usar aspiradores más convencionales. No es para menos, ya que algunas opciones se pueden considerar, sin ambages, mejores que los clásicos robots aspiradores autónomos por su potencia y sobre todo versatilidad. Es justo lo que promete el DREAME H15 Pro Heat, un aspirador tope de gama para limpiar en húmedo y seco.

El DREAME H15 Pro Heat promete ofrecer una herramienta de limpieza más potente, más versátil y más útil que los típicos robots aspiradores. De hecho, yo soy un fiel usuario de este tipo de dispositivos, ya que me evitan la necesidad de tener que pasar yo mismo una aspiradora. DREAME pretende justo lo contrario; demostrar al usuario que, si se tienen las características necesarias, un aspirador inalámbrico de mano puede solventar algunos problemas que las 'roombas' son incapaces de solucionar. Por lo tanto, el H15 Pro Heat ha sido mi única herramienta de limpieza en estas últimas semanas.

El H15 Pro Heat se posiciona como la punta de lanza de los aspiradores de la compañía, con un precio de primer nivel en España que comenzará en los 699 euros, lo que lo sitúa en la gama alta del mercado. Eso sí, con un jugoso descuento de 100 euros a tener en cuenta hasta el próximo 25 de mayo por parte de Dreame. De esta forma, nos hallamos ante un dispositivo que aspira en húmedo y en seco con un gran plantel de características, entre las que se encuentra la capacidad de limpiar con agua caliente a 85 grados centígrados y el poder de la inteligencia artificial como aliado en la limpieza.

Un diseño premium

Si algo me echaba para atrás de los aspiradores más típicos era su falta de innovación y su diseño típico en lo físico. No me malentiendan; un aspirador sirve para limpiar, y por ende la estética es lo de menos. El problema es que esta falta de dedicación en el cuerpo de los aspiradores, salvo en la gama alta, se ve directamente relacionada con problemas en la construcción y en la durabilidad. DREAME se quita todo esto de encima y nos ofrece en este H15 Pro Heat un cuerpo demoledor en el mejor de los sentidos.

Adiós a los diseños clásicos y finos, adiós a los cuerpos endebles y mal rematados. El H15 es un aspirador premium, y se nota desde el mismo momento en el que lo montamos y lo tocamos. La construcción es soberbia, los materiales perfectamente rematados y sobre todo, otorga una sensación muy agradable. Además, y al menos desde mi opinión subjetiva, me gusta mucho el diseño de este aspirador. Pese a ser una simple herramienta es muy bonita y estética, un aspecto que no aporta utilidad pero que nunca resta.

DREAME H15 Heat Pro. Manuel Fernández Omicrono

El H15 Pro Heat no es el típico aspirador de barra fina que cede todo el peso del motor en la parte superior del mango. Todo lo contrario; DREAME opta en este modelo por centrar todo el espacio en el centro, con los depósitos y controles ubicados en la parte central del cuerpo y manteniendo unas dimensiones grandes. Tanto es así, que podríamos decir que este modelo de DREAME es un auténtico tanque en tamaño, lo que es sinónimo de calidad y de durabilidad durante muchos años.

El aspirador consta de un elemento central unido al cepillo inferior, el mango que hace las veces de unidad de control superior, la base de carga y limpieza de la que hablaremos más adelante y poco más. Y sí, espera a ver muchos comentarios de amigos, familiares y otros conocidos alabando la estética casi futurista de este aspirador, porque está muy alejado de lo que pretenden otros modelos del mercado.

La manejabilidad merece una mención aparte. Los compartimentos que conforman la parte central del aspirador, que incluyen los depósitos de agua limpia, agua usada y suciedad, son muy fáciles de retirar y acoplar, además de fáciles de limpiar. Un proceso que no requiere apenas esfuerzo por parte del usuario, y que demuestra el buen hacer de Dreame para con este apartado.

Dejará tu casa hecha una obra de arte

Vale, es un dispositivo bonito y muy bien construido, pero ¿qué tal funciona? Lo curioso del H15 Pro Heat es que lleva mucho más allá el simple concepto de lo que es un aspirador húmedo y seco. DREAME ha decidido aglutinar una gran cantidad de tecnologías únicas en un producto que aparentemente, solo se tiene que encargar de limpiar. Y no podíamos estar más agradecidos por esto, ya que me he visto no solo divirtiéndome a la hora de usar el H15 Pro Heat, sino sorprendiéndome con los resultados.

DREAME H15 Heat Pro. Manuel Fernández Omicrono

Pero primero, las características. El aspirador en cuestión cuenta con una potencia máxima de 400 W, con un peso de 6,2 kilos para el cuerpo completo y una capacidad total para su batería de nada menos que 5.000 mAh (una cifra que si nos fijamos en los aspiradores más económicos, casi se antoja monstruosa). Esto nos da una autonomía de limpieza máxima de 72 minutos, con una carga que se va a las 4 horas para llegar al 100%.

Respecto a los depósitos y características, el H15 Pro Heat integra un tanque de agua limpia de 800 mililitros y otro de 650 mililitros para el agua usada. Cuenta con hasta cuatro modos de limpieza y una plétora de funciones para aspirar, lavar el suelo, lavar el suelo en caliente a altas temperaturas y lo mejor de todo: la función de autolimpieza con esa misma agua caliente, desinfectando toda la suciedad y manteniendo la vida útil del aspirador.

Este es el primer aspirador de la empresa que monta un sistema de lavado con agua a alta temperatura que implica la capacidad de limpiar manchas y suciedad muy incrustada, que de otra forma nos obligaría a usar productos químicos o una fregona normal. A esto debemos añadirle una capacidad de succión de 22.000 mAh con tecnología antienredos muy útil.

El elefante en la habitación es el sistema de agua caliente que eleva la temperatura de este líquido a nada menos que 85 grados, para enjuagar el rodillo del cepillo y conseguir un lavado final a temperaturas de 55 grados. Las salidas de agua del propio aspirador mantienen el flujo de agua caliente para conseguir un efecto de enjuague en 360 grados, usando un cepillo con giros de 480 revoluciones por minuto. En este modo, el aspirador puede limpiar prácticamente cualquier sustancia difícil, como aceite de cocina, suciedad incrustada, grasa, etcétera. Eso sí, se reduce la autonomía a unos 20 minutos completos para limpiar 150 metros cuadrados.

DREAME H15 Heat Pro. Manuel Fernández Omicrono

Todo ello, por cierto, aspirando el agua sucia y desenredando el aspirador con el sistema TangleCut integrado dentro del cepillo, sin dejar ni un rastro de agua. Este accesorio añade una serie de 'dientes' o cerdas con cuchillas suizas PPA que desenredan el pelo captado por el aspirador con la mayor precisión. Por supuesto, también es posible usar agua fría, lo que no será un problema con los ya mencionados 22.000 Pa de succión.

El agua caliente, sin embargo, cumple otra función: la autolimpieza Thermotub. La base incluida con el aspirador enjuaga el cepillo y sus fibras sumergiéndolo en una piscina de 300 mililitros de agua caliente a 100 grados. Esto cumple dos propósitos; limpia el cepillo en su interior y el cabezal al mismo tiempo, haciendo que quede como nuevo tras cada pasada. Junto a este sistema, tenemos un sensor RGB que regula los modos de autolavado según el nivel de suciedad que tenga el cepillo giratorio, consiguiendo una limpieza más eficiente por el camino.

DREAME H15 Heat Pro. Manuel Fernández Omicrono

El sensor RGB también tiene un papel en la limpieza. Es un sensor de detección de suciedad que en esta generación, asegura DREAME, es cinco veces más sensitivo respecto a modelos anteriores. Como es lógico, el sensor ajusta la fuerza de succión en función de la suciedad que detecte en este momento. Además de esto, el propio cuerpo del H15 Pro Heat incluye la omnipresente inteligencia artificial. ¿Recuerdan el mango superior que se unía al módulo central, y al cabezal del cepillo?

Este encierra otro sistema más, apodado GlideWheel. Usa un sistema de propulsión con algoritmos inteligentes que gestiona las dos ruedas traseras que el cepillo tiene en la parte inferior para conseguir que el movimiento hacia atrás usualmente realizado en esta clase de aspiradores sea igual de suave como el avance, convirtiendo el proceso de empujar y 'agarrar' el aspirador en una tarea más llevadera. Tras limpiar, GlideWheel ayuda a sostener el propio mango para que el aspirador se mantenga de pie en cada limpieza.

¿Y qué hay del secado del propio aspirador? El H15 Pro Heat se vale de una tecnología de secado rápido y silencioso que proporciona un flujo de aire caliente y de alta velocidad sobre el cepillo que lo seca rápidamente, pero sin que el ruido sea un problema. Entre sus modos tenemos un modo de alta velocidad de 30 minutos a 85 grados y un modo de tan solo 5 minutos, pero a 90 grados. Este modo, llamado Supervelocidad, solo se recomienda cuando el tiempo escasea, recordando que el modo de 85 grados ayuda a un mantenimiento más regular y sano para el producto. Todo ello, por cierto, manteniendo un nivel máximo de ruido de 63 decibelios.

La IA también juega un papel en la idea propia de la limpieza sin huecos, o la tecnología GapFree. Un brazo robótico ubicado en el cepillo rebaja el sistema para que se pueda alcanzar mejor el polvo y la suciedad en apenas 0,2 segundos. Por otro lado tenemos el sistema de limpieza de triple borde, que ayuda a que las esquinas y recovecos queden completamente limpios. Sin ir más lejos, el brazo robótico rebajado ayuda a que no queden los típicos y molestos restos de agua de los aspiradores de limpieza en húmedo.

DREAME H15 Heat Pro. Manuel Fernández Omicrono

Sin embargo, la función que más me ha sorprendido es el modo de navegación sin manos, que convierte al H15 Pro Heat en una suerte de robot aspirador. Usando la app de DREAME, el usuario puede 'tumbar' el aspirador en el suelo en formato horizontal para que las ruedas traseras GlideWheel guíen el dispositivo bajo ciertas superficies. Si se usa este sistema, se puede meter el aspirador en espacios de 13 centímetros de alto para el cuerpo y de 8,9 centímetros para el cabezal del cepillo.

Si bien he probado todos y cada uno de estos modos y tecnologías en mi día a día, el sistema de limpieza bajo superficies en 180 grados es el que me ha volado la cabeza. Lo he probado usándolo bajo la cama y me ha bastado con seguir las instrucciones para poder manejarlo sin problema alguno. En este sentido, literamente ha sustituido a mi robot aspirador, que hasta ahora era el encargado de colarse bajo mi cama.

DREAME H15 Heat Pro. Manuel Fernández Omicrono

Por si fuera poco, el propio H15 Pro Heat incluye un buen plantel de accesorios que trae hasta una solución limpiadora que elimina el aceite y otros residuos de forma más eficaz. Es ideal para limpiar mantequilla, aceite de oliva y otras manchas de cocina, y es tan fácil de aplicar como añadirlo en el tanque de agua limpia. No ha hecho falta manchar a drede el suelo para ponerlo a prueba; mi día a día me ha llevado a comprobar su eficacia.

Hace unos días, se me derramó en la cocina un poco de aceite de oliva típico que uso para cocinar. Nada grave, un pequeño residuo. Era la ocasión para probar esta solución, que usé de inmediato para ver cómo quedaba el suelo. Puede sonar a exageración, pero la superficie del suelo de mi cocina quedó tan limpia que casi relucía, eliminando todo rastro de este residuo que hasta hace pocos instantes se encontraba ahí. Un salvavidas que sin duda alguna, cumple con lo que promete.

Como decimos, hemos puesto a prueba todos y cada uno de los sistemas y tecnologías que este Heat 15 Pro Heat monta en su interior. El sistema de limpieza con agua caliente funciona a las mil maravillas, deja el suelo como nuevo y elimina suciedad que incluso pensaba que no se iba a poder ir si no usaba un estropajo y mucha paciencia. También he de alabar el sistema antienredos TangleCut; mi pareja y yo soltamos bastante pelo, y no me he encontrado con un solo enredo en todo lo que hemos estado usando el dispositivo.

Tampoco nos hemos percatado de restos de agua en el suelo, dando buena cuenta del buen funcionamiento del brazo robótico del cabezal, y el sistema de secado con aire fresco del cepillo también nos ha convencido. La autonomía cumple con lo que promete, y los métodos de autolimpieza son sencillamente excelentes. Es difícil calcular la cantidad de tiempo que me ahorra este sistema, evitándome el tener que revisar periódicamente mi aspirador para hacerle un tedioso y largo mantenimiento completo limpiando los cabezales, el cepillo, etcétera.

Base del DREAME H15 Heat Pro. Manuel Fernández Omicrono

Esta, junto a la función de controlar el dispositivo vía app, me ha parecido una de las mejores novedades de este H15 Pro Heat. Simplemente saco el aspirador de su base, me pongo a limpiar, y listo. Una vez acabado el proceso, muy suave y eficiente, lo vuelvo a colocar en su sitio y él sólo se encarga de quedar limpio y libre de suciedad sin esfuerzo alguno por mi parte.

Por último, he de hacer una mención especial al estupendo panel de visualización superior. Como muchos otros aspiradores, el H15 Pro Heat tiene un pequeño panel que muestra los modos de uso, la batería, el porcentaje de potencia usado y otros datos. Este visor es claro con su simbología y tiene un muy buen ángulo de visualización, además del brillo suficiente para verlo en distintos momentos del día.

¿Me lo compro?

La clave de mi experiencia con el DREAME H15 Pro Heat es que la firma ha conseguido dos cosas muy importantes. La primera es hacerme sentir que realmente estaba ejecutando una limpieza inteligente. Normalmente, la idea de añadir IA a un aspirador podría sonar algo exagerada, pero todas las funciones que presenta ese aspirador dan una genuina sensación de que el dispositivo va por delante de ti.

DREAME H15 Heat Pro. Manuel Fernández Omicrono

La segunda es que no he echado de menos en absoluto mi robot aspirador, sobre todo con el modo de limpieza 180 grados bajo la superficie. El H15 Pro Heat elimina varios de los problemas que solía tener con los aspiradores más típicos, como la necesidad de limpiarlos y mantenerlos cada cierto tiempo (obviamente este modelo también necesita cierto mantenimiento, pero con mucha menos asiduidad) o el tener muy poca autonomía.

Lógicamente, esto implica un precio nada desdeñable de 699 euros de coste, lo que lo sitúa como una herramienta premium en el sector. Si es un usuario que realmente le da importancia al uso de este tipo de dispositivos de limpieza y se preocupa porque el suelo de su hogar quede realmente limpio, el H15 Pro Heat es una de las mejores alternativas a las que recurrir si el bolsillo lo permite.