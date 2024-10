Probamos el patinete eléctrico de grandes dimensiones para moverte con agilidad por la ciudad y evitar los atascos

Los usuarios en España que han decidido dejar atrás el transporte público se cuentan por miles. ¿La solución? Los patinetes eléctricos. Estos dispositivos han supuesto la gran revolución de la movilidad urbana. En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos probado modelos robustos y premium, como el KQi Air de NIU o el Segway Max G2, un dispositivo descomunal en sus proporciones. Una idea similar que da vida al Segway-Ninebot ZT3 Pro E, el patinete con el que me he movido por la ciudad estos días.

Y es que al igual que ocurría con el Segway Max G2, este nuevo dispositivo de la firma destaca por su quizás excesivo tamaño. No es para menos; hablamos de un patinete eléctrico de 749 euros en España, y que monta unas prestaciones de infarto propias del mercado de la gama alta. Ideado para los más exigentes en cuanto a características refiere, y que quieren lo mejor para moverse por la ciudad.

Los titulares desde luego lo prueban. 70 kilómetros de autonomía máxima, una potencia absurdamente alta de 1.600 W y un sistema de doble suspensión que hará las delicias de los usuarios que vivan en zonas remotas. He dicho adiós a los autobuses y taxis estos últimos días, usando únicamente este ZT3 Pro E como mi único medio de transporte.

Es una bestia en dimensiones

Lo primero que hay que recalcar es su diseño, que revela a un patinete enorme en proporciones y con una construcción excelsa. El ZT3 Pro E de Segway disfruta de unas dimensiones desplegado de 1.245 x 638 x 645 milímetros, que plegado se transforman en 1.245 x 638 x 1.340. Todo ello aglutinado en un patinete de nada menos que 29,7 kilos de peso, todo un monstruo en proporciones.

Recalcamos esto porque el ZT3 Pro E de Segway es sencillamente un patinete enorme, para bien y para mal. No solo es increíblemente pesado y robusto, sino que los usuarios más reducidos en estatura (como yo) lo verán incluso imponente. Esto tiene un porqué, y no es baladí en absoluto: es un patinete pensado para superar absolutamente cualquier obstáculo.

Segway ZT3 Pro E. Manuel Fernández Omicrono

En mi vida he tenido varios accidentes aparatosos con bicicletas, patinetes y demás vehículos, y por ello le tengo cierto 'respeto' a ir sobre uno de ellos. La robustez y tamaño del ZT3 Pro E han hecho que no tenga miedo alguno al correr por la ciudad. Todo lo contrario, no ha habido ruta que se me haya presentado difícil, o problemática. Y es que el tamaño acompaña a una construcción brutal que no pasa desapercibida.

Sí, el ZT3 Pro E es un patinete enorme, pero reforzado hasta el tuétano. Segway afirma que han realizado tests de más de 5.000 kilómetros de distancia sobre este modelo, resultando en más de 180 pruebas de calidad. Así, la firma ha tenido a bien incluir un chasis de tubos de acero de alta resistencia, pensado para que el patinete no sufra daños con el paso del tiempo.

Segway ZT3 Pro E. Manuel Fernández Omicrono

De hecho, este patinete sorprende en especificaciones físicas. Su cuerpo y su batería están protegidos contra el agua en especificaciones IPX5 e IPX7 respectivamente, y su cuerpo esconde todo tipo de tecnologías para ayudar a mejorar la estabilidad, como el sistema Segride, que da un mejor control y agarre a la hora de la conducción.

Segride, unido al Sistema de Control de Tracción TCS, reduce las sacudidas del manillar y ayuda a la estabilidad de la rueda trasera en condiciones climatológicas duras. He podido pasar por algunos de los puntos más problemáticos de mi ciudad (asfaltado de mala calidad con basura de por medio...) y la conducción ha sido suave y estable en todo momento.

Segway ZT3 Pro E. Manuel Fernández Omicrono

El único punto negativo de este diseño radica, precisamente, en su tamaño descomunal. El ZT3 Pro E no es un patinete apto para todo el mundo, ya que transportarlo no es moco de pavo. Sus casi 30 kilos de peso pueden ser todo un problema a la hora de levantarlo para por ejemplo subirlo al borde de la calzada o a un escalón. Alzarlo a una mano completamente plegado por ejemplo es directamente imposible.

Lo mismo ocurre si el usuario resulta no tener una altura especialmente alta. En mi caso concreto, el patinete llega a casi mi misma estatura, por lo que subirse y bajarse del vehículo da casi miedo. Cualquier persona de altas proporciones encontrará en este ZT3 Pro E a un gran aliado. Si por el contrario tiene que subir escaleras, bordes y no goza de una gran estatura, el patinete se le hará cuesta arriba.

El tamaño del ZT3 Pro E tampoco juega a su favor si tenemos que meternos en una tienda o en un establecimiento. Más de una vez el tamaño del patinete me ha impedido entrar a uno de estos locales, especialmente si estos son pequeños. En este sentido, el vehículo se puede hacer algo aparatoso de más.

Suave y potente hasta decir basta

Vale, el patinete es enorme y casi podría entrar en la categoría de 'tanque' de dos ruedas. Pero ¿cómo se conduce? En este sentido tenemos buenas noticias. Tantas, que no tenemos casi nada negativo que decir sobre la conducción de este patinete. De nuevo, es lo mínimo que esperamos de un dispositivo que supera los 700 euros de precio. Por supuesto, el ZT3 Pro E es un patinete totalmente homologado por las nuevas normativas de la DGT, y se amolda de forma fiel a su reglamento.

Segway ZT3 Pro E. Manuel Fernández Omicrono

De ahí que obviamete este ZT3 Pro E esté limitado a una velocidad de 25 kilómetros por hora, pese a que por sus especificaciones podría dar bastante más. Aquí entran en juego sus 1.600 W de potencia, y otros de sus añadidos, como la ya mencionada doble suspensión y el sistema de control de tracción TCS. Las ruedas, por cierto, son de 11 pulgadas y sin cámara.

El resumen de la experiencia de conducción del patinete ZT3 Pro E de Segway es que es una mala bestia, en el mejor de los sentidos. Partimos del hecho de que la estabilidad es increíble, de lo mejor del mercado. Incluso en los terrenos más complicados, el patinete se mantiene estable gracias a su suspensión, eliminando casi al completo los traqueteos y 'saltos' que sí notamos en patinetes menos voluminosos.

Segway ZT3 Pro E. Manuel Fernández Omicrono

La clave de esta suavidad radica en la doble suspensión equipada en el patinete. La rueda delantera monta un sistema telescópico y la trasera, un sistema de muelle, que en conjunto minimizan enormemente el impacto de los obstáculos. Además, la distancia al suelo del patinete es de 152 milímetros, lo que favorece todavía más esta conducción. Los neumáticos tampoco se han visto afectados por los cada vez más frecuentes problemas que sufre la calzada de mi ciudad.

El motor de 1.600 W está perfectamente calibrado para este patinete. Un detalle que no me ha acabado de convencer de otros modelos de tamaño similar es que la potencia se notaba claramente limitada por la barrera de los 25 kilómetros por hora, generando una sensación rara. Aquí Segway ha redirigido toda esta potencia bruta a la aceleración del patinete y a su capacidad para subir cuestas empinadas.

Segway ZT3 Pro E. Manuel Fernández Omicrono

Porque la mejor virtud del ZT3 Pro E es, de lejos, su capacidad para subir pendientes de un 25% de ángulo de subida. Mi zona está caracterizada por numerosas cuestas, entre las que se encuentra una tan pronunciada que hasta las motos tienen problemas para subir. El patinete de Segway ni se inmuta; sus 1.600 W de potencia sobran para que pueda alzarse sobre la pendiente sin inmutarse.

Es cierto que en ocasiones, la aceleración puede notarse algo brusca en el modo de alta velocidad, pero es un aspecto muy fácil de suplir con algo de práctica y un poco de aprendizaje. El ZT3 Pro E es un patinete que puede con cualquier ciudad, pueblo o carretera que se le ponga por delante, y es algo que los usuarios que necesiten de fiabilidad en su movilidad agradecerán sobremanera.

La batería también ha sido un punto que nos ha encandilado. Los 70 kilómetros de autonomía son reales, y me he visto sin la necesidad de cargar el patinete durante largos días de uso. El patinete, sorprendentemente, también monta un sistema de carga rápida que otorga un rango de entre 10 y 15 kilómetros con una pequeña 'enchufada' de 30 minutos.

Los detalles marcan la diferencia

Lo fácil para Segway-Ninebot habría sido quedarse ahí, en la potencia bruta contenida en un cuerpo de tanque. El excesivo tamaño del patinete por otro lado sirve como lienzo en blanco para incluir todo tipo de detalles que muchos no sabrán que necesitan hasta que los tienen. Y ese ha sido mi caso, con añadidos tan tontos como un doble enganche en el mango.

Segway ZT3 Pro E. Manuel Fernández Omicrono

Estos enganches sirven para añadir accesorios como un adaptador para portabidón, un portabultos de carga frontal y demás. Pero en mi situación, han sido idóneos para llevar bolsas y otros objetos, como mochilas y similares. Llevar cosas sobre este patinete ha sido un gran plus, gracias en parte a la alta capacidad de soportar peso de este ZT3 Pro E.

Más detalles: una brutal pantalla frontal de 3 pulgadas que ocupa la parte frontal del manillar, y que se ve incluso cuando el sol da directamente. Muestra todos los aspectos del patinete, incluyendo la velocidad y la autonomía en grafismos de amplio tamaño. Es perfecto para poder controlar el estado del patinete sin desviar demasiado la atención de la carretera.

Segway ZT3 Pro E. Manuel Fernández Omicrono

Su control de conducción también nos ha encantado. La botonera para controlar los intermitentes, los modos y el cláxon es cómoda y se asemeja a lo que una motocicleta incluiría. Su pedal de aceleración además es versátil, ya que se puede accionar mediante la clásica pestaña con el pulgar o como si fuera el acelerador de una moto. Los intermitentes lógicamente funcionan a las mil maravillas.

Y no nos quedamos ahí. El patinete integra un sistema AirLock que bloquea totalmente el dispositivo en función de lo próximo que esté su dueño de él, y que encima es totalmente personalizable. Por otro lado, el ZT3 Pro E es compatible con la red Apple Find My. Es como si llevara un AirTag; solo será necesario emparejarlo con la app y será detectable usando la app Buscar del iPhone. Hemos probado el primer sistema, y casi parece magia de lo bien que funciona.

No falta la aplicación complementaria Segway Ninebot, que sirve para conectar el patinete al móvil, desbloquear el dispositivo, y controlar sus aspectos más importantes, como el modo paseo, la batería restante, y un largo etcétera. Tampoco faltan por su lado las luces delanteras, indicadores de giro delanteros y traseros y una curiosa luz delantera en forma de X con bastante potencia.

¿Me lo compro?

La etiqueta de precio del ZT3 Pro E de Segway lo dirige directamente a la gama alta de los patinetes eléctricos en España. Un sector conformado por los usuarios más exigentes, que quieren un complemento a su vehículo diario de trabajo. También está orientado a los entusiastas que desean un patinete eléctrico divertido y que no se quede atrás en nada.

Segway ZT3 Pro E. Manuel Fernández Omicrono

Debemos decir que el ZT3 Pro E cumple de sobra con estos públicos. Es un patinete eléctrico increíblemente robusto y potente, que además es muy divertido de conducir. Su peso y tamaño pueden ser un problema para ciertos usuarios, y recomendamos revisar bien las medidas en caso de que se considere esta opción. Si esta cuestión no resulta en un impedimento, la compra es sobradamente recomendada.