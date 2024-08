Adiós a las latas de refrescos: he probado la máquina para hacerlos en casa y ahora no quiero otra cosa en mi cocina

Durante el verano, y más con las altas temperaturas y el calor abrasador que azotan a España, siempre apetece beber algo frío, como una cerveza; así que lo más común es tener en el frigorífico un par de latas bien fresquitas para refrescarse cuando sea necesario. Unos envases que podrían tener los días contados gracias a la aparición de diferentes inventos, como una máquina expendedora española que sirve bebidas en 30 segundos o un dispositivo para hacer Pepsi y otros refrescos en casa.

SodaStream, marca que pertenece al Grupo PepsiCo, llegó a España en el año 2022 con el objetivo de introducir nuevos hábitos de consumo y ofrecer una alternativa para beber de forma personalizada gracias a una máquina para preparar agua con gas al gusto en casa. Un dispositivo que cuesta 103,46 euros y que también permite fabricar Pepsi y otros refrescos, como Mirinda o 7UP, de forma rápida, sencilla y escogiendo el nivel de gas que se desee con tan sólo apretar un botón.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos probado durante unas semanas SodaStream Art, el último modelo de la máquina de la marca disponible en color negro y blanco, junto con sus nuevos concentrados de sabores (6,90 euros por botella) para preparar refrescos en casa en menos de un minuto; entre los que se encuentran Pepsi, Pepsi Zero, 7UP, 7UP Zero, Mirinda y Mirinda Zero. Un producto que se ha ganado el hueco en nuestra cocina y que ha hecho que nos olvidemos de las latas para siempre.

Fácil de usar

Durante las pruebas hemos usado la versión en blanco de SodaStream Art, que ofrece un diseño elegante, moderno y atractivo. Este dispositivo funciona sin electricidad ni pilas ni baterías y está compuesto por una palanca de gasificación situada en uno de sus lados, un sistema de bloqueo a presión, un tubo gasificador y un soporte para botellas. Y aunque los accesorios se pueden comprar por separado, en este caso contamos con un pack inicial que también incluye una botella para gasificar reutilizable de 1 litro, un tapón y un cilindro de CO2 'Quick Connect' (que cuesta 32 euros).

Además, también hemos recibido un bote de cada uno de los concentrados, es decir, de Pepsi, Pepsi Zero, 7UP, 7UP Zero, Mirinda y Mirinda Zero. Una de las claves de SodaStream Art es que es un sistema realmente fácil e intuitivo, algo en lo que la propia compañía insiste. Un dispositivo que tampoco incluye cables y que viene con un diseño compacto, ya que apenas mide 18,4 centímetros de largo, 28,7 cm de ancho y 44,4 cm de alto; por lo que se puede colocar fácilmente en cualquier rincón sin que moleste.

SodaStream Art y la botella de 1 litro (izqda) y el cilindro de CO2 colocado (dcha). Nacho Castañón Omicrono

Antes de ponerse a fabricar Pepsi o 7UP casero, lo primero que hay que hacer es montar el cilindro de CO2, que es el que proporciona el gas al agua. Algo que es realmente sencillo, aunque antes hay que quitar la botella reutilizable de 1 litro, que viene sujeta al dispositivo. Una vez hecho, hay que retirar el sello y el tapón del cilindro para, después, quitar la tapa trasera de SodaStream Art, levantar la palanca rosa e insertar el cilindro desde su parte inferior. Tras colocarlo, basta con bajar la palanca rosa para que el tubo de CO2 quede conectado y volver a colocar el panel trasero.

Antes de preparar un refresco, hay que crear agua con gas usando SodaStream Art, que también es algo rápido, ya que apenas lleva unos pocos segundos. El proceso es el siguiente. Primero se llena la botella para gasificar incluida con agua fría -que gasifica mejor- hasta la línea marcada de llenado. Luego se coloca el soporte de la botella de forma inclinada y esta se inserta en el cierro a presión, y se empuja hacia arriba y hacia atrás. Y listo. Eso sí, cabe señalar que la botella está encajada correctamente cuando hay un espacio entre su parte inferior y la base de la máquina.

Después hay que presionar firmemente la palanca gasificadora hacia abajo y mantenerla unos dos segundos, para luego soltar. Si se quiere un nivel de burbujas normal, se recomienda tirar de la palanca tres veces; mientras que si se desea un nivel intenso de burbujas, habría que tirar cinco veces. Una vez hecho, basta con retirar la botella cuidadosamente para tener y beber si se desea agua con gas. Aunque la parte que más hemos disfrutado es la fabricación de los refrescos y, en ese sentido, hay que destacar un detalle muy importante: sólo se debe gasificar agua y nunca otra cosa.

Esto se debe a que si se gasifica el concentrado u otra cosa que no sea agua, estos líquidos pueden contaminar y obstruir las partes internas de la máquina, lo que podría resultar en una presión excesiva, una rotura de la botella durante el proceso de gasificación, así como lesiones graves. Por lo que nunca se debe añadir gas después de haber añadido un saborizante. Para preparar Pepsi, 7UP y Mirinda en casa lo primero que se debe hacer es crear agua con gas y después abrir la botella del concentrado que se quiera.

SodaStream Art. Nacho Castañón Omicrono

Por ejemplo, la de Pepsi. Una vez abierta hay que quitar el tapón y llenarlo con el concentrado hasta la línea central interior. Si se quiere más dulce, se puede llenar un poco más, pero nunca por encima de la última línea. Una vez hecho, apenas hay que inclinar la botella de agua con gas previamente preparada y añadir suavemente el concentrado; para luego cerrar el tapón y agitar la botella suavemente. Y listo, ya está preparada la Pepsi casera y lista para servir con hielos. Un proceso que lleva menos de un minuto; y lo que no se tome y el recipiente del concentrado se guarda en la nevera.

Una Pepsi cuyo sabor recuerda, y mucho, a la que sirven en el cine. Lo mismo sucede con el 7UP o la Mirinda, recuerdan a la que ponen en este tipo de establecimientos. En cuanto a la capacidad de las botellas, cada cilindro contiene CO2 suficiente para preparar unos 60 litros de refresco, por lo que da para mucho; mientras que cada botella de concentrado permite crear hasta 9 litros de refresco, lo que también supone un ahorro tanto de espacio como económico si se compara con las latas.

¿Me lo compro?

SodaStream Art (103,46 euros) es una máquina para preparar agua con gas realmente sencilla e intuitiva de utilizar. No viene con cables, no tiene batería ni siquiera funciona conectado a la corriente eléctrica ni a ninguna fuente de energía; por lo que, junto con su diseño elegante y compacto, se puede colocar fácilmente en cualquier rincón de la cocina. Incluso pesa poco, por lo que se puede llevar a cualquier parte. Y esto ofrece realmente una agradable experiencia.

También destaca por ser rápida, ya que preparar agua con gas apenas lleva menos de un minuto. Aunque en nuestro caso hemos utilizado esta máquina principalmente para elaborar refrescos, como Pepsi, algo que lleva unos pocos segundos más. Incluso SodaStream Art se puede utilizar para hacer cócteles que requieran de agua con gas, incluso en las instrucciones se ofrece una receta para fabricar una de estas bebidas. Un producto ideal para tener refrescos al gusto de gas al momento y que también acaba con las latas o las botellas de bebida de un único uso.