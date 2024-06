He probado los auriculares de Huawei que quieren que te olvides de los AirPods: calidad y sonido por 99 euros

El mercado de los auriculares inalámbricos en España está repleto de grandes alternativas para cualquier tipo de usuario. Ya se estén buscando modelos de gama alta o dispositivos de entrada para no hacer un gran desembolso, siempre se podrán encontrar buenos modelos, y hay algunos que son capaces de rivalizar con otros mas caros, como los Airpods, por menos de 100 euros.

Uno de los fabricantes que suele apostar por este formato es Huawei, te cuento con una amplia gama de accesorios para el smartphone con un rendimiento muy competente, ya sean auriculares o smartwatches. Ahora, la compañía acaba de presentar en España los nuevos Huawei Freebuds 6i, un nuevo modelo de auriculares compactos con cancelación de ruido.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos probado estos auriculares para saber si son una de las grandes alternativas que hay en el mercado ahora mismo. Desde luego, tienen papeletas para ser un superventas en España, donde están disponibles por un precio de 99 euros en todos sus colores.

Compactos y cómodos

Pese a que muchos auriculares inalámbricos sean bastante parecidos, no todos son iguales, y hay algunos modelos que pueden ofrecer un mayor nivel de comodidad al usuario. En este caso, Huawei apuesta por diferenciarlos de esta manera, ya que son de los auriculares más cómodos que hemos probado.

Gran parte de culpa de esto la tiene su pequeño tamaño. No son muy grandes de altura, lo cual hace que la caja ocupe poco y que no cuelguen mucho cuando estén acoplados a la oreja cada vez que nos los ponemos, dejando una pequeña porción del auricular fuera donde podremos realizar los gestos y agarrarlos para ponerlos y quitarlos.

Auricular Huawei Freebuds 6i Jacinto Araque El Androide Libre

El hecho de que los auriculares tengan un tamaño compacto hace que la caja también pueda tener un tamaño reducido. Sin duda, esto es una gran ventaja, en especial de cara a transportarlos cuando salimos a la calle o al gimnasio. Su caja cabe perfectamente en la palma de la mano, por lo que no habrá ningún problema a la hora de meterla al bolsillo aunque los pantalones sean ajustados, dejando espacio para otros objetos como las llaves o la cartera.

Esta caja tiene forma de estuche vertical, y cuenta con puerto USB tipo C para la carga. A la hora de hacer deporte, estos auriculares se agarran de muy buena manera a la oreja, lo cual hace que llevarlos puestos sea una experiencia muy cómoda y que se sienta en seguros en la oreja. No parece que se vayan a caer en ninguna situación, lo cual los convierte en una gran alternativa si estás buscando unos auriculares para practicar algún deporte.

Buena cancelación de ruido

En términos generales, estos Huawei Freebuds 6i son buenos auriculares. Haciendo un repaso de sus características vemos que cuentan con cancelación de ruda activa de hasta 32 db y modo ambiente para poder escuchar lo que pasa a nuestro alrededor. Cuenta con hasta 10 soluciones diferentes de ecualización para que el usuario escoja la que prefiera, que también cuenta con una opción de audio inteligente que adaptará la ecualización a los sonidos que hay en tu entorno.

Cuando hemos utilizado los auriculares con el modo de cancelación de ruido activa, la experiencia ha sido muy buena, puesto que consiguen aislarte bastante respecto a los ruidos que tienen lugar a tu alrededor. Tanto en el transporte público como en la calle, es difícil saber lo que pasa alrededor si esta opción está activada y la música puesta.

Huawei Freebuds 6i en mano Jacinto Araque El Androide Libre

En este caso, para descargar la aplicación que gestiona estos auriculares, no podremos recurrir a Google Play, ya que no se encuentra allí, sino que habrá que acudir a la web de Huawei para instalar AI Life, que es como se llama. Desde esta será posible no solo elegir el modo de cancelación de ruido que se desea, sino también actualizarlos e incluso personalizar su funcionamiento.

Su batería dura aproximadamente 8 horas en cada auricular, por lo que es suficiente para superar una jornada de trabajo utilizándolos. Contando con la autonomía de la caja, pueden ofrecer un total de 35 horas de batería. Pese a que su duración tampoco es excesiva, son buenos datos si lo comparamos con otras alternativas similares.

¿Me los compro?

Estos auriculares son una opción muy buena de cara a todas aquellas personas que busquen un modelo fácil de transportar y de almacenar, pero sin renunciar a un buen sonido. Cuentan con una gran calidad de sonido, por lo que la música se oirá muy bien.

El hecho de que tengan cancelación de ruido activa hace que sean ideales para ser utilizados en entornos ruidosos en los que no queremos enterarnos de lo que sucede a nuestro alrededor. Aunque si estamos en un aeropuerto o una estación de tren y necesitamos oír lo que ocurre a nuestro alrededor, es posible activar el modo ambiente, que utilizará los micrófonos situados en los auriculares para dejar pasar parte del sonido externo.

Auricular de los Huawei Freebuds 6i Jacinto Araque El Androide Libre

A la hora de utilizarlos haciendo deporte son una gran opción, lo que su pequeño tamaño hace que se sujeten firmemente a la oreja sin molestar. Su batería es capaz de aguantar durante 8 horas sin ningún problema, y aunque su caja no tenga soporte para carga inalámbrica, su USB Tipo C hará que este proceso no dure mucho.

Los nuevos Huawei Freebuds 6i están ya disponibles para su compra en España por un precio de 99 euros. Están disponibles en color morado, blanco y negro, por lo que la elección queda en manos del usuario. Si se buscan unos auriculares de precio contenido, cancelación de ruido y que sean extremadamente cómodos de llevar en el bolsillo y en la oreja, son una de las mejores opciones del mercado.