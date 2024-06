Un mes con el TCL C855: un televisor Mini LED con una gran calidad de imagen y sonido para olvidar al OLED

TCL es uno de los fabricantes de televisores que más está creciendo y ya se ha consolidado como segunda marca a nivel mundial y, desde el mes de abril del año pasado, se encuentra en el top 3 de ventas en España. Una compañía que cuenta con un amplio catálogo de modelos de TVs, que a comienzos de año amplió con una nueva gama que utilizan tecnologías QLED y Mini LED; y entre estos últimos se encuentra el TCL C855, un televisor con una gran calidad de imagen y sonido para olvidar al OLED.

El TCL C855, que se puede comprar por 1.444,15 euros, es el último televisor de gama alta del fabricante. Un modelo de TV Mini LED que viene con tecnología QLED Pro, una resolución 4K y que está disponible en una variedad de tamaños que van desde las 65 pulgadas hasta las 98 pulgadas; además de contar con un diseño premium casi sin bordes en su alrededor, una tasa de refresco de 144 Hz, sonido inmersivo con Dolby Atmos y Google TV como sistema operativo.

Este precio puede rebajarse aún más ya que TCL tiene en marcha un ambicioso programa de cashback por el que devuelve hasta 3.000 euros a los compradores en función del modelo de televisor escogido. Esta promoción comenzó el 1 de mayo y se estirará hasta las 23:59 horas del 15 de junio y la promoción incluye los establecimientos adheridos o en sus páginas webs oficiales, como en El Corte Inglés y Amazon. En el caso concreto del TCL C855, se devolverá 200 euros a los compradores, una interesante oportunidad para hacerse con una increíble televisor a un precio muy ajustado.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado un mes utilizando en TCL C855; concretamente el modelo de 65 pulgadas. Un televisor que se puede encontrar perfectamente entre uno de los mejores de este año a recomendar y que ofrece un gran rendimiento tanto a la hora de ver películas y series como de jugar a las consolas. Incluso es una interesante alternativa al OLED gracias a la incorporación de tecnologías como su panel Full Array con hasta 2.400 zonas de atenuación, su capa Quantum Dot y su procesador.

Una de las principales características del TCL C855 es su diseño. Esta cuenta con un acabado premium casi sin bordes a su alrededor, un grosor delgado, un marco construido en titanio cepillado que le da un toque elegante y una parte trasera de plástico; y aquí es donde se encuentra el sistema VESA que permite colgar el televisor en la pared. Aunque esta TV viene con una gran peana central, no demasiado ancha, por lo que cabe en casi cualquier mueble y que se monta de forma rápida y sencilla.

Un diseño elegante

En la parte de atrás del TCL C855 también se encuentra todo lo relacionado con la conectividad y es que esta TV de gama alta ofrece dos puertos HDMI 2.1 -que sirven para sacar el máximo partido a las consolas de última generación- y otros dos HDMI 2.20, dos puertos USB -uno de ellos en uno de sus laterales-, Ethernet, conexión WiFi, salida de sonido digital, otra salida para conectar auriculares de cable y entradas de antena. Por lo tanto, en este aspecto va bien servido.

También cabe señalar que en la parte inferior, justo en la zona central, este televisor dispone de un botón para desactivar o activar el control de voz, es decir, el asistente de Google. E, incluso, viene con una llamativa tapa que permite tapar los cables para ofrecer un aspecto más minimalista; aunque no resulta muy sencilla de utilizar, ya que cuesta un poco cerrarla y los cables no se quedan dentro sin chocar con la tapa. Por lo que es algo que no hemos utilizado prácticamente.

El televisor TCL C855. Nacho Castañón Omicrono

En cuanto al sonido, el TCL C855 viene con un sistema 2.1.2 de altavoces de 60 W de potencia firmado por Onkyo. Este está formado por un woofer en la parte trasera, en el centro, que se encarga de los agudos, medios y graves; y de dos altavoces en la parte superior que disparan el sonido para que rebote en el techo y llegue hasta los usuarios. Además, esta TV admite Dolby Atmos para un audio inmersivo, ofreciendo una sensación parecida a la que se consigue en una sala de cine.

Respecto al mando a distancia, el televisor de alta gama de TCL viene con un control remoto con un diseño de buena calidad y realmente cómodo de usar. Posee los botones justos y necesarios y con algunos dedicados a las principales plataformas de streaming, como Netflix y Amazon Prime Video. También incluye un botón para el asistente de Google y los controles de volumen se encuentra en uno de sus laterales, que al principio resulta raro hacerse a ellos, pero que son prácticos.

El mando a distancia del televisor TCL C855. Nacho Castañón Omicrono

Lo que sí se echa en falta en el mando a distancia es retroiluminación de las teclas, algo que ayudaría a utilizarlo mejor a oscuras. En el apartado de diseño también se puede mencionar que el TCL C855 viene con Google TV como sistema operativo, uno de los más cómodos e intuitivos de utilizar. Este sistema funciona realmente bien, es rápido, no cuenta con publicidad intrusiva y da acceso a miles de aplicaciones.

De hecho, posee una gran capacidad de instalación de aplicaciones y juegos. Se puede descargar a través de la Play Store desde Max -antiguamente conocida como HBO Max- hasta Apple TV+, Disney+, Twitch, Netflix y muchas más.

Google TV en el televisor TCL C855. Nacho Castañón Omicrono

Google TV también destaca por ofrecer una serie de características, como una experiencia mejorada de búsqueda, por dar recomendaciones personalizadas en función de lo que el usuario ve, permite descubrir contenido y hasta agregar listas de seguimiento para encontrar más fácilmente los programas y películas favoritas de cada uno.

Una imagen de calidad

Antes de entrar a valorar la calidad de imagen del nuevo televisor de TCL, cabe destacar que este viene con un procesador Quad Core mejorado que ofrece un gran rendimiento y que ayuda a contar con una gran calidad de imagen, nítidas y orgánicas. En cuanto a la pantalla, esta TV cuenta con un panel Mini LED con tecnología QLED Pro, una resolución 4K y una tasa de refresco de 144 Hz, que ofrece unas imágenes fluidas y armoniosas.

El televisor TCL C855. Nacho Castañón Omicrono

El resultado de esta ficha técnica deja una altísima calidad de imagen, prácticamente perfecta, con un contraste extremadamente nítido, unos negros profundos detallados, unos blancos brillantes y unos colores ultra intensos. Además, el fabricante ha dotado a este televisor del triple con un nuevo control de la luz y con tecnología de iluminación de píxeles por zonas FALD -o Full Array Local Dimming-. De esta manera, cada grupo de píxeles se enciende y apaga de forma autónoma en función de las necesidades, llegando a imitar el funcionamiento de la tecnología OLED.

Esto también deja unos negros y un contraste perfecto cuando una de estas zonas se apaga. Otro detalle a destacar es que el modelo de 65 pulgadas del TCL C855 viene con una luminosidad HDR de 2.000 nits, por lo que es una cifra alta que permite ver perfectamente cualquier contenido sin tener reflejos molestos que obliguen a bajar las persianas del salón. Otro aspecto importante de esta TV es que cuenta con tecnología Quantum Dot en lugar de un filtro RGB convencional, ganando así pureza y amplitud de cobertura.

El televisor TCL C855. Nacho Castañón Omicrono

Otro detalle a destacar es que el TCL C855 cuenta con soporte para todos los formatos HDR, es decir, HDR10, HLG, HDR10+ y Dolby Vision. A este gran rendimiento de calidad de imagen se le suma un potente sistema sonoro, con un audio inmersivo que no hace necesario recurrir a una barra de sonido y de una alta calidad, con voces claras y graves potentes. También es un televisor pensado para sacar el máximo partido a los videojuegos. En ese sentido, durante las pruebas hemos jugado a títulos tanto de PlayStation como Nintendo Switch, y la experiencia ha sido perfecta.

En el apartado del gaming, el televisor TCL C855 ofrece los ya mencionados puertos HDMI 2.1, que permiten disfrutar de VRR y Freesync Premium a 4K y 120 o 144 Hz con HDR. Incluso este modelo también cuenta con un modo para juegos y una gamebar, una interfaz que informa al usuario en todo momento del tipo de VRR que tiene activado, la tasa de refresco o si tiene el HDR o no, entre otros detalles. Durante las pruebas, ni en la consola de Sony ni en la de Nintendo hemos experimentado problemas, sino que las partidas han sido totalmente fluidas.

¿Me la compro?

El TCL C855 es sin lugar a dudas uno de los mejores televisores Mini LED del año, al menos hasta la fecha. Incluso es una gran alternativa a las TVs OLED, ya que ofrece una experiencia similar gracias a la incorporación de una variedad de alternativas. Entre los puntos fuertes de este televisor destacan su diseño elegante con un acabado de calidad, su pantalla con 144 Hz de tasa de refresco, su potente sonido inmersivo y la gran calidad de imagen, con colores vivos, nítidos y unos negros profundos.

También destaca su gran rendimiento a la hora de jugar a videojuegos y la apuesta por Google TV como sistema operativo, ya que es uno de los más cómodos e intuitivos de utilizar. Lo único que se le puede echar en falta a esta TV es que el mando a distancia no viene con las teclas retroiluminadas, pero tampoco es algo que empañe la experiencia de uso. Y es que el rendimiento general es sobresaliente. Los 1.444,15 euros que cuesta pueden parecer elevados, pero lo cierto es que en cuanto a la relación entre calidad y precio es uno de los mejores Mini LED del mercado.