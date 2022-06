He probado el Realme GT Neo 3, el móvil con la carga más rápida del mercado: listo en 15 minutos

Sales con la hora justa de casa y te das cuenta en el último momento de que la batería del móvil te va a dejar tirado en poco tiempo. Los fabricantes de móviles apuestan desde hace años por cargas cada vez más veloces para evitar esta frustración. En menos de 10 minutos, el Realme GT Neo 3 se carga más de la mitad para aguantar el ritmo durante todo el día. Es el primer móvil en llegar al mercado con 150W de potencia de carga, desbancando al Xiaomi 11T Pro. Y acaba de aterrizar en España.

Realme presentó esta innovación en febrero de 2022, durante la celebración del Mobile World Congress en Barcelona. Han hecho falta unos meses para verla materializarse con su primer modelo a la venta por 699,99 euros, aunque durante el mes de junio una oferta de lanzamiento rebaja este precio en 50 euros e incluye unos auriculares Buds Air 3 a juego.

El Realme GT Neo 3 se ha presentado junto al GT Neo 3T y una versión más barata del primero con una carga rápida inferior. Su diseño, inspirado en las carreras de Le Mans, hace referencia a esa velocidad de carga, pero también a su procesador, el primer MediaTek Dimensity 8100 de Europa. En EL ESPAÑOL-Omicrono hemos puesto a prueba este móvil antes de su lanzamiento y vamos a ver si es tan rápido como promete.

Potencia de carga

Empezamos este análisis de forma diferente, hablando de su potencia de carga, el brazo fuerte de este nuevo GT Neo. Ofrece a los usuarios olvidarse del cargador hasta que sea estrictamente necesario y recuperar el móvil cargado en muy poco tiempo.

La batería tiene 4.500 mAh, no es una cifra despreciable, pero es bastante corriente dentro de los terminales de gama media. Con ella puedes aguantar fácilmente dos días de uso, uno si es muy intenso, viendo vídeos, jugando o tomando fotosm por ejemplo. Pero la autonomía poco importa cuando se tiene 150W de potencia de carga. Por supuesto, el cargador que lo acompaña tiene un tamaño y peso considerables.

Realme GT Neo 3 M.S.R.

Basta con conectar móvil y cargador para ver aparecer en la pantalla el símbolo de UltraDart de Realme. Lo normal es dejar el teléfono ‘reponiendo pilas’ e irse a hacer otras cosas a la espera de que se cargue por completo, pero con esta potencia no hace falta que te vayas muy lejos. En menos de media hora, 24 minutos exactamente, el móvil pasa de estar a punto de desfallecer a rebosar de energía de nuevo. La marca asegura que en 5 minutos se alcanza el 50%, nuestros cálculos son algo más lentos, de unos 7 u 8 minutos, pero sigue siendo un avance importante. La carga completa se va a cerca de los 15 minutos.

No se nota exceso de calor cuando se recupera el móvil de la mesa en el que se ha dejado cargando. El GT Neo 3 utiliza un algoritmo de gestión de la temperatura para mantenerla siempre por debajo del 43°C, además de 38 capas de protección y un chip de seguridad de carga MCU dedicado.

Realme GT Neo 3 M.S.R.

La compañía quiere que los consumidores confíen en esta nueva tecnología y disfruten de la potencia. Por eso cuenta con un alto nivel de seguridad certificado por TÜV Rheinland y conserva el 80% de la capacidad de la batería durante más de mil ciclos de carga completos.

Para quienes no necesiten esta cualidad, pueden comprar una versión idéntica del Realme GT NEO 3 que solo cuenta con 80 W de carga. A cambio, incluye una batería de 5.000 mAh y tiene un precio algo más barato.

Pantalla y rendimiento

Las franjas ladeadas del diseño imitan los coches de carreras, aunque personalmente también me recuerdan a los chandals de Adidas. El diseño queda algo oculto por la funda de plástico oscuro que incluye la caja, pero es perfecta para proteger los laterales, la pantalla y las cámaras de posibles golpes. Es un teléfono grande y delgado (8,2mm), además de cómodo de utilizar (188 gramos).

Realme GT Neo 3 M.S.R.

Aunque no es un teléfono diseñado únicamente para romper en el mercado gamer, su estilo y características se enfocan hacia lo que los jugadores pueden necesitar para disfrutar de partidas esporádicas. Tenemos ante nosotros una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas (la más grande en un móvil de realme hasta la fecha) y resolución Full HD+. La propia pantalla integra un lector de huellas rápido con pulsómetro para medir el ritmo cardíaco de forma puntual con algunas aplicaciones, aunque es más fiable y cómodo medirlo con un reloj durante todo el día.

La pantalla refresca la imagen con una tasa de 120 Hz, frecuencia que se puede regular de forma manual o confiar en el sistema automático para no gastar más batería de la necesaria. Quienes quieran adentrarse en los mundos de Genshin Impact o en Asphalt, ya que el diseño se inspira en las carreras, pueden también disfrutar de la capacidad de muestreo táctil de 1.000 Hz.

Realme GT Neo 3 M.S.R.

Los contenidos se ven con un amplio rango de color y detalle, y aunque nuestras manos no son las más expertas dentro de la competición, la experiencia jugando es fluida, gracias en parte al procesador que veremos a continuación. También hay que tener en cuenta los dos altavoces estéreos con Dolby Atmos. Despliegan un sonido fuerte y claro que combina con la imagen para ver vídeos o jugar. Lo he estado usando incluso de altavoz para oír la radio mientras trabajo en casa y, aunque no puede competir con una barra de sonido o un altavoz bluetooth, da buen servicio. Lo que no tenemos, por desgracia, es un jack para auriculares de cable.

La fluidez del GT Neo 3 en juegos o en el día a día se sustenta en el primer procesador MediaTek Dimensity 8100, que llega a Europa con 5G, tecnología HyperEngine 5.0 y ocho núcleos hasta 2,85 Ghz. Promete un rendimiento superior de la CPU y capacidades de ahorro de la batería durante las partidas, mientras soporta la alta tasa de refresco y táctil de la pantalla.

Realme GT Neo 3 M.S.R.

También en parte responsable de la buena experiencia de uso del teléfono es el sistema operativo basado en Android 12 y con la capa Realme UI 3.0, limpia y fácil de usar. Por último, destacar el NFC multidireccional, que utiliza antenas por todo el dispositivo para mejorar la conectividad.

Cámaras

El apartado fotográfico del GT Neo 3 mantiene el nivel de calidad con respecto al resto de especificaciones. Como lente principal integra un sensor Sony IMX 766 de 50 megapíxeles con estabilización óptica, que ya vimos en el GT 2 Pro. Le sigue un ultra gran angular de 150 grados y una cámara macro de 2 megapíxeles, pero se echa de menos un teleobjetivo, que hubiera dado más juego. Por delante, los selfies corren a cargo de una cámara de 16 megapíxeles.

Las imágenes que se consiguen con este conjunto de lentes es de buena calidad, con detalle y nitidez, así como colores vivos y un buen contraste. El HDR y el modo noche ayudan en las escenas más complicadas a nivelar el balance entre luces y sombras sin producir un efecto artificial y saturado.

El ultra angular da resultados correctos, sin deformar los laterales, aunque con menor equilibrio de las luces. Por su parte, la cámara macro recoge con soltura los detalles más pequeños al acercarnos a los objetos. Pero, como siempre decimos, es un tipo de fotografía que no se aprovecha tanto como un buen teleobjetivo para tomar fotos a distancia.

Los selfies se defienden con buena iluminación y detalle, aunque el efecto bokeh para hacer retratos falla en algunos detalles como el pelo. Aunque se puede grabar vídeo en 4K con las cámaras traseras, no ofrece esa estabilización de movimiento extra que puede ayudarnos a controlar los saltos cuando grabamos andando o hacemos giros bruscos.

¿Me lo compro?

Realme GT Neo 3 llega a las tiendas en España con un precio oficial de 699,99 euros en la combinación de 12 y 256 GB, en tres colores: azul, blanco y negro. No obstante, este modelo se presenta con una oferta de lanzamiento, entre el 9 y 22 de junio costará 649,99 euros, y de regalo incluye unos realme Buds Air 3 con el mismo diseño inspirado en las carreras.

Realme GT Neo 3 M.S.R.

La versión con menos carga rápida, 80W, tiene un precio de 599,99 euros (8GB+256GB) que se podrá encontrar en Amazon y la web del fabricante, pero su oferta de lanzamiento lo deja en 549,99 euros acompañado de los realme Buds Air 3, cuyo precio es de 59,99 euros en Amazon.

Es muy probable que esta segunda opción resulte más apetecible por precio para todos aquellos a los que la carga ultrarrápida no les parezca una necesidad imperiosa. Es fácil acostumbrarse a un sistema tan rápido y estamos deseando que más móviles lo incluyan, pero los 80W también son una buena cifra, sin tener que renunciar al resto de especificaciones que hace de los nuevos GT Neo 3 unos móviles interesantes.

Además, el precio de lanzamiento de este nuevo smartphone, por ser el primero con esta cualidad, es bastante alto, incluso más que el premium de la misma marca, el GT 2 Pro que ahora mismo cuesta 688 euros en Amazon y puede presumir de tener el procesador más top de este año entre otras especificaciones. En resumen, el Neo 3 es una propuesta muy atractiva, pero el mercado aprieta a las marcas para que ajusten los precios al máximo.

