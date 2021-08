Probamos el Huawei MateView, el monitor perfecto para diseñadores en teletrabajo

No hay escritorio que se precie que no cuente con un monitor de calidad, menos aún desde que el trabajo se ha trasladado de la oficina a casa. Ahora que la pandemia remite en cierta medida, en España muchas empresas se plantean combinar la vuelta a las oficinas con el teletrabajo, un ir y venir que puede ser frustrante si no tenemos las mismas facilidades en un lado u otro.

Una amplia conectividad y un buen diseño suelen ser los principales factores que los profesionales le piden a sus monitores de trabajo. Pero si el profesional pertenece al sector del diseño, la calidad de la imagen pasa a un primer plano. En ellos se ha centrado Huawei al presentar el nuevo MateView (649 euros) con 28 pulgadas, resolución 4K y altavoces en la base.

Durante las últimas semanas hemos probado este modelo, en él hemos volcado todas nuestras horas de trabajo y parte de ocio. Su resolución, compatibilidad y calidad de sonido son igual de óptimos para crear contenidos como para desconectar unas horas después del trabajo.

Diseño

El Huawei MateView es un elegante monitor de acabados en aluminio que continúa con el diseño de portátiles y móviles de la marca. Está compuesto por una pantalla de 28,2 pulgadas en formato 3:2, que facilita el aprovechamiento de casi todo el frontal con uno o varios programas abiertos.

El panel, de cuyas características hablaremos más adelante, ocupa casi todo el espacio (un 94%) enmarcado en unos delgados bordes negros de 6 y 9,3 milímetros. También el grosor del monitor es de un tamaño similar y está sujeto por una base donde se encuentran todos los conectores y el altavoz que completa la experiencia de uso.

La base, además de para mejorar el soporte, es más ancha para conectar en ella cualquier teléfono de la marca Huawei con la tecnología One Hope. Por desgracia, no sirve para el resto de móviles del mercado. Dejando el móvil encima de la base la conexión es inmediata.

En la parte inferior del monitor, Huawei ha integrado una delgada barra o Smart Bar desde la que controlar a pequeños toques todos los ajustes del monitor: subir y bajar el volumen, cambiar la gama de colores de la pantalla o activar el ahorro de energía. Con uno o dos intentos, ya es suficiente para aprender navegar por los ajustes con facilidad gracias a esta barra.

La movilidad de la pantalla también es un aspecto importante. Basta una mano para colocar con facilidad el monitor a la altura e inclinación más adecuadas. Puede inclinarse hasta un ángulo del 18% y se desliza hacia arriba y abajo en 110 milímetros.

Pantalla y altavoz

El centro de todas las miradas, como no puede ser de otra manera, es la pantalla de 28 pulgadas y resolución 4K+ de 3840 x 2560 píxeles, lo que equivale a 1,5 millones de píxeles más que el estándar 4K, habitual en muchos televisores. Es una pantalla de muy buen tamaño que presenta muy pocos brillos, lo que facilita la visión del contenido en toda la jornada, aunque estemos cerca de la ventana.

Al no ser un monitor dedicado a los videojuegos su velocidad de refresco es bastante corriente, se queda en 60 Hz. No obstante, a su público objetivo le interesan más los 500 nits de brillo. Esta característica con el HDR ofrece colores muy vivos, alrededor de 1.070 millones de colores. Pensando en el realismo de la imagen, la configuración de la pantalla ofrece certificación profesional VESA DisplayHDRTM 400 y permite ajustar la imagen en sRGB y DCI-P3.

Para esos momentos en los que la tarea implica leer algún documento y la calidad de colores ya no es tan relevante, el MateView cuenta con un Modo Lectura para proteger la salud de los ojos. Hay que tener en cuenta que es posible pasar una media de 8 horas al día frente a pantallas, ya sea por trabajo o por ocio. Además, este modelo cuenta con la certificación de TÜV Rheinland de luz azul baja y de ausencia de parpadeo.

En su torre de soporte, el MateView cuenta con dos altavoces frontales de 5W que se asoman por una sección de aluminio agujereado con la que la marca ha intentado dar continuidad al diseño sin perder calidad de sonido. Estos dos altavoces pueden generar hasta un volumen de 78 dB. Teniendo en cuenta la cercanía del monitor mientras se trabaja, no es necesario subir mucho el volumen, pero al hacerlo calidad el sonido se mantiene casi sin distorsiones.

Junto a ellos también están dos micrófonos que trabajan para reducir el ruido ambiental y el eco en hasta 4 metros de distancia. Los dispositivos conectados a este monitor también pueden beneficiarse de esta tecnología para mejorar la recepción del audio en llamadas o conferencias.

Conectividad

Huawei ha surtido al MateView con todos los puertos necesarios para abarcar las principales necesidades de sus posibles propietarios. Tenemos dos USB y otros dos USB-C, así como un minijack para auriculares, un puerto Mini-DisPlay y un HDMI 2.0.

Esta lista nos ofrece bastantes posibilidades, siendo los USB-C los más versátiles. En la caja se incluye un cable USB-C a USB-C con el que se puede conectar cualquier tablet, portátil o teléfono móvil para proyectar la pantalla de cada dispositivo y cargarlos al mismo tiempo.

Para los que trabajan entre la oficina y casa, este sistema es muy cómodo, permite olvidarse de la mayoría de cargadores y tener un escritorio más limpio. A través del monitor podemos poner a cargar el móvil, mientras trabajamos con el portátil o tablet. Así, los cargadores y otros cables de conexión pueden dejarse en la oficina o en un cajón sin problema.

El adaptador es de 135W, pero a los demás dispositivos, la potencia que llega es de 65W, suficiente para cargar el portátil con agilidad. No obstante, algunos dispositivos también han presentado cierta incompatibilidad con el sistema de carga y han tardado más de lo normal en llenar la batería, aún así es una función a destacar.

Volviendo al tema de la conexión, no todos los portátiles ofrecen la posibilidad de proyectar la pantalla mediante el puerto USB-C. En nuestro caso, el dispositivo que utilizamos solo admite conexión por HDMI y en la caja no venía el cable adecuado, hemos tenido que recurrir a uno propio.

En cuanto a la conexión inalámbrica, esta es sin duda la que más problemas de incompatibilidad ha dado. A través de la conexión Bluetooth o WiFi el monitor se puede conectar al resto de dispositivos para evitar usar cables. No obstante, al no ser productos de Huawei, la conexión entre ambas máquinas pueden dar más fallos y cortes de lo habitual.

¿Me lo compro?

Las 28 pulgadas de espacio de trabajo, junto con el diseño elegante y la calidad de sus píxeles son las características más destacables con las que el MateView aterriza en España para enfrentarse al resto de monitores del mercado. Huawei ha cumplido con lo que prometía, un monitor de gama media-alta pensado para un público que busca algo muy concreto.

El Huawei MateView se acaba de poner a la venta en España con un precio de lanzamiento de 649 euros, una cifra alta para otros modelos que hemos visto recientemente como el HP U28. Por casi 300 euros menos, ofrece también muy buena calidad de imagen, aunque no un diseño tan redondo.

Quizás el único problema que le podríamos achacar a este monitor de Huawei es la incompatibilidad de ciertas funciones con dispositivos que no son de la casa. No tener un móvil u ordenador de Huawei límite bastante el uso del monitor. Cuando alguien desembolsa más de 600 euros es para aprovechar al máximo la compra.

Aún así, aquellos profesionales especializados en la creación de contenidos, o simplemente grandes aficionados a la fotografía, el video y la ilustración pueden incluir este nuevo monitor de Huawei en su lista de equipos deseados, incluso para aprovechar en las horas de ocio.

