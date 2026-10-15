Luis Alberto, economista: "Exigir una casa nueva de 90 m² ubicada y barata es querer un Mercedes al precio de un Corsa"

El ecosistema inmobiliario se encuentra sumido en una profunda transformación donde la tecnología, el análisis de datos masivos y los portales digitales conviven con un creciente desajuste entre la oferta y las expectativas de los compradores.

Aunque las soluciones PropTech y las herramientas de valoración automatizada permiten mapear el mercado en tiempo real, la realidad física de la edificación y la capacidad económica de la demanda generan tensiones evidentes.

La búsqueda de viviendas equipadas con los últimos avances en eficiencia energética y sostenibilidad choca frontalmente con la escasez de stock y los costes de producción en el entorno urbano actual.

El especialista Luis Alberto Fabra aborda este fenómeno en el pódcast 'Libertad Inmobiliaria' al analizar la brecha entre el perfil del nuevo comprador y la oferta residencial disponible.

"El considerar que como ciudadanos tenemos derecho a una vivienda bien localizada, nueva, de 90 metros cuadrados y barata no es realista", señala el analista al evaluar los requerimientos del mercado.

A su juicio, pretender inmuebles con altos estándares tecnológicos y de climatización eficiente a precios populares resulta inviable.

"Buscar ese tipo de características de 90 metros o más con eficiencia energética es querer tener un Mercedes al precio de un Opel Corsa, y eso no está en el mercado", enfatiza el experto.

Las métricas que arrojan las plataformas digitales y los motores de búsqueda inmobiliaria confirman este estrangulamiento.

Las herramientas de análisis muestran que la oferta de inmuebles disponibles en los principales portales se ha reducido un 30% en apenas dos ejercicios.

Esta contracción en las bases de datos refleja un desequilibrio demográfico real.

Mientras que el incremento poblacional de más de 500.000 residentes anuales genera la necesidad de crear entre 200.000 y 250.000 hogares, el ritmo de producción apenas alcanza entre 100.000 y 130.000 unidades, dejando a los algoritmos de búsqueda con cada vez menos opciones que listar.

Frente a este escenario de escasez, la evolución tecnológica del proceso constructivo se perfila como la clave indispensable para desbloquear el parque residencial.

Para el analista, el modelo tradicional de edificación artesanal resulta insuficiente para absorber la demanda actual, por lo que el sector debe acelerar su transición hacia metodologías más avanzadas.

"La salida del sector está en la industrialización: que se construya de forma menos artesanal y más a lo grande", sostiene Fabra, apuntando a la automatización, la fabricación modular off-site y la optimización de procesos como la verdadera vía para abaratar costes y reducir plazos.

Asimismo, la analítica del riesgo crediticio refleja un mercado más protegido que en ciclos pasados.

Los datos confirman que la cuota hipotecaria representa entre el 32 y el 33% del salario individual, manteniendo un umbral de esfuerzo prudente, mientras que el predominio de los tipos fijos aporta estabilidad financiera.