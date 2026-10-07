Si queremos dar el salto a los coches eléctricos, los vecinos no pueden impedir la instalación de un cargador personal. Más información:

Un electricista advierte: "Según la ley, solo hace falta avisar a la comunidad de vecinos para poner un cargador de coche"

Si estamos pensando en comprarnos un coche eléctrico, puede que estemos pensando en exactamente cómo lo vamos a recargar, especialmente si vivimos en un edificio de pisos; pero la realidad es que la instalación es más sencilla de lo que parece.

Pese a eso, puede ser el origen de un conflicto con los vecinos, especialmente porque aún hay mucha gente que se cree los mitos relacionados con la seguridad de las baterías eléctricas y la legalidad de estas instalaciones.

Un vídeo publicado por la empresa instaladora Mosal Electric repasa algunos de estos mitos y explica por qué la instalación es completamente segura y legal.

El vecino no puede evitar que pongamos un cargador

A pesar de lo que diga el vecino, la ley no pone ningún impedimento a la instalación de cargadores de coches eléctricos en el garaje comunitario, y tenemos todo el derecho de contar con un punto de carga personal en nuestra plaza.

La Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 17.5, deja bien claro que podemos instalar un cargador en nuestra plaza del garaje comunitario sin necesidad de la aprobación del resto de los vecinos.

Eso sí, lo importante es que primero debemos comunicar a la comunidad de propietarios nuestra intención de instalar el cargador, enviando la notificación por escrito con un método que deje constancia, como un burofax o una carta certificada.

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El cargador siempre debe ser de uso privado y personal y no puede estar en otro sitio que no sea nuestra plaza de aparcamiento asignada. Eso es porque las instalaciones que afecten a todo el garaje sí requieren de una votación en la comunidad de propietarios y un presupuesto que asigne lo que debe pagar cada vecino. Aparte de eso, lo obvio: debemos asumir los costes de instalación y de la electricidad que se consuma al cargar el coche.

Por lo tanto, los vecinos no tienen la potestad legal de votar ni de prohibir la instalación. La única obligación del usuario es enviar la comunicación formal, donde se indiquen los datos más importantes como el nombre y apellidos, el número de la plaza de garaje, la fecha de instalación y la descripción de la instalación.

Por otra parte, la idea de que un cargador de coche va a provocar un incendio en el edificio es obsoleta. De hecho, según los estudios del sector automovilístico, los vehículos con motores de combustión tienen una probabilidad de sufrir un incendio 20 veces mayor que un modelo eléctrico.

En todo caso, y para evitar mayores dolores de cabeza con la burocracia, las empresas autorizadas suelen asumir todo el procedimiento administrativo. Eso incluye tanto la redacción de la memoria técnica de diseño y los permisos de obra pertinentes, hasta el registro ante el organismo competente. Por lo tanto, el usuario solo necesita comunicar la instalación a su comunidad.