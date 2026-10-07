Carlos, electricista: "Google te dirá que cuesta 1.650 €, pero la instalación eléctrica de un piso ronda los 4.700 euros con IVA"

A la hora de afrontar la reforma integral de una vivienda o la adquisición de un inmueble antiguo, el desglose de costes suele generar infinidad de dudas entre los propietarios.

Uno de los apartados más críticos y opacos suele ser la renovación de la instalación eléctrica, una partida donde abundan las estimaciones irreales en la red.

Para arrojar luz sobre este escenario, el creador de contenido y profesional del sector Carlos Pca Electricidad ha publicado un desglose detallado en su cuenta de TikTok.

En el vídeo, el electricista analiza la brecha existente entre los presupuestos orientativos de Internet y la realidad del mercado actual.

El profesional comienza su explicación cuestionando las horquillas tarifarias que arrojan habitualmente los motores de búsqueda al consultar el coste de estos trabajos.

Según advierte el experto en su intervención, "¿Cuánto cuesta una instalación eléctrica de un piso? Según Google, desde 1.650 euros a 3.500 euros, 4.000 euros...".

Ante este baile de cifras que a menudo confunde a los usuarios que planifican su presupuesto, el electricista propone abordar la realidad de la obra con números reales sobre la mesa: "Vamos a olvidarnos de Google y vamos a ver un presupuesto real".

#Electricista #Presupuesto #ReformaVivienda #PCAElectricidad ♬ sonido original - Carlos Pca Electricidad @pcaelectricidad ¿Cuánto cuesta hacer la instalación eléctrica de un piso? Esa es una de las preguntas que más se hacen cuando se reforma una vivienda o se compra un piso antiguo. En este vídeo te enseño un presupuesto real de una instalación eléctrica de un piso y explico de qué depende el precio. No existe un precio único, ya que el coste varía según el número de interruptores, conmutadores, tomas de corriente, cuadro eléctrico, certificado eléctrico (CIE), derivación individual, líneas específicas, calidad de los materiales y mano de obra. Si quieres saber el precio de una instalación eléctrica de un piso, el coste de una instalación eléctrica de una vivienda o cómo se calcula un presupuesto eléctrico, aquí verás un caso real explicado paso a paso. No te fíes únicamente de los precios orientativos de Internet. Cada vivienda es diferente y el presupuesto depende de los trabajos realmente necesarios. #InstalacionElectrica

Para entender de dónde sale el importe final de una reforma de este tipo, el creador detalla que cada concepto debe tarifarse por unidades y características específicas de la vivienda.

Factores como el volumen de tomas de corriente, los puntos de luz o la inclusión de líneas de alta potencia condicionan el precio definitivo.

En este sentido, el profesional especifica cómo realiza la tarificación en sus proyectos habituales: "¿Cómo realizo yo los presupuestos? Puntos: un conmutador a un precio, el interruptor a otro precio, tomas de corriente a otro precio".

En el caso práctico presentado, que toma como referencia un inmueble estándar con equipamiento completo, el importe escala al sumar elementos indispensables como la electrificación elevada, el certificado oficial de baja tensión (CIE) o la acometida para climatización.

Al sumar todos estos componentes técnicos indispensables, la factura final se aleja considerablemente de las cifras más reducidas de la red.

Como señala el profesional, "Precios aproximados, más o menos de tres habitaciones básico, electrificación elevada, el certificado de baja tensión, la línea para el aire acondicionado... El precio real, más o menos, suele rondar con IVA los 4.700 euros".

El electricista concluye su análisis destacando la importancia de mostrar las partidas desglosadas con total transparencia frente a las estimaciones teóricas.

Su recomendación principal para los usuarios es no fiarse de las cifras orientativas que circulan por la red y exigir presupuestos detallados que contemplen la calidad de los materiales y la mano de obra necesaria para garantizar la seguridad en el hogar.