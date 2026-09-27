Los reparadores de móviles recomiendan: la función que debes desactivar hoy para que la batería te dure dos años más

Ver cómo la batería de tu teléfono móvil disminuye cada vez más rápido es uno de los temas que más preocupan en la actualidad. Mientras unos optan por cambiar una por otra, otros prefieren cambiar de dispositivo para evitar cualquier contratiempo.

Aunque la mayoría atribuye la pérdida de autonomía al envejecimiento del móvil, los técnicos y reparadores especializados coinciden en la existencia de un ajuste que acelera la degradación química de la celda de litio hasta el doble de rápido.

Por tanto, desactivar este comportamiento para imponer un límite de carga estratégico es el gesto técnico más eficaz para prolongar la vida útil de un smartphone tanto en iPhone como en Android.

¿Por qué el tramo del 80% al 100% destruye tu batería? Para empezar, hay que entender un aspecto. Las celdas de iones de litio que alimentan los teléfonos modernos funcionan mediante el movimiento de iones entre el ánodo y el cátodo.

Ese estrés térmico, sumado a la tensión mecánica, no son uniformes durante todo el proceso de carga. Entre el 0% y el 80%, la batería absorbe energía de forma eficiente a una temperatura controlada. Sin embargo, al superar el 80%, la resistencia interna aumenta drásticamente.

Por qué no cargarlo de noche

Si el teléfono se deja cargando toda la noche, la placa recibe pequeñas ráfagas de corriente (trickle charging) para mantener el nivel al máximo, elevando la temperatura de la celda durante horas seguidas.

Una batería sometida continuamente al intervalo 0%-100% suele completar entre 400 y 500 ciclos antes de perder el 20% de su capacidad original. Limitar el techo máximo de carga al 80% permite que la misma celda alcance entre 1.000 y 1.500 ciclos de vida útil.

En caso de tener un iPhone, Apple permite gestionar directamente el límite de carga químico para evitar el desgaste del tramo crítico.

En primer lugar, entra en "Ajustes" y selecciona la sección "Batería". Después, pulsa sobre "Salud y carga de la batería". Accede al apartado "Optimización de la carga" y, por último, desactiva la carga ilimitada nocturna y selecciona la opción "Límite del 80%".

Mujer poniendo el teléfono a cargar antes de dormir. iStock

En dispositivos Android, la mayoría de fabricantes incluyen modos de protección de batería dentro de sus ajustes de energía.

Entra en "Ajustes" y busca la categoría "Batería o Mantenimiento del dispositivo". A continuación, selecciona "Protección de la batería o Carga adaptativa" y activa la casilla de "Límite máximo" (80% o 85% según la marca). Además, en teléfonos con carga ultrarrápida (65W a 120W), debes entrar en "Ajustes de carga adicionales" y desactivar la "Carga rápida nocturna".

La regla de oro: 20% - 80%

Junto a la modificación del ajuste del sistema, los técnicos de reparación recomiendan mantener el rango de uso habitual entre el 20% de mínimo y el 80% de máximo.

Mantener la celda de litio dentro de esta ventana de voltaje, entre el 20% y el 80%, evita desvariar y cristalizar los componentes internos, garantizando un rendimiento óptimo durante muchos más años sin la necesidad de sustituir la batería.