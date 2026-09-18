Dubái revoluciona la aviación: ingenieros desarrollan gigantescos airbags para proteger a los pasajeros

Un equipo de ingenieros del Instituto Birla de Tecnología y Ciencia Pilani (BITS) de Dubái ha diseñado un sistema revolucionario de seguridad aérea denominado "Proyecto Rebirth". Desarrollado por Eshel Wasim y Dharsan Srinivasan, se presenta como el primer sistema de supervivencia en caso de accidente aéreo impulsado por inteligencia artificial (IA).

La tecnología despliega bolsas de aire gigantes en el exterior de la aeronave en menos de dos segundos para amortiguar la toma de contacto y transformar colisiones potencialmente mortales en aterrizajes con alta probabilidad de supervivencia.

El 'Proyecto Rebirth' opera bajo tres principios fundamentales: amortiguar el impacto, reducir la velocidad de descenso y absorber la energía de la colisión. Para lograrlo, el sistema utiliza diferentes tecnologías inteligentes que actúan de forma coordinada.

El proyecto utiliza diferentes algoritmos inteligentes que monitorizan en tiempo real la altitud, velocidad, estado del motor, dirección, presencia de fuego y respuesta del piloto. Si se detecta un choque inevitable por debajo de los 914 metros, el mecanismo se activa automáticamente.

Se utiliza la inversión de empuje de los motores o, si estos fallan, activa propulsores de gas auxiliares para reducir la velocidad de caída y estabilizar la aeronave entre un 8% y un 20%.

Integra además fluidos inteligentes no newtonianos situados tras las paredes de la cabina y los asientos, estos fluidos permanecen flexibles durante el vuelo normal, pero se endurecen al recibir el impacto para mitigar las lesiones de los pasajeros.

Cuenta también con airbags exteriores de alta velocidad, confeccionados con telas sintéticas en capas que se despliegan en menos de dos segundos desde la nariz, la panza y la cola del avión, protegiendo la estructura principal del fuselaje.

Concepto de los airbags para aviones. James Dyson Award Omicrono

Además integra una asistencia al rescate que cuenta con una carcasa de color naranja brillante, geolocalización GPS, balizas infrarrojas y luces de salida de emergencia para ayudar a los equipos de emergencia a ubicar el avión rápidamente.

Esta innovación surgió tras una serie de trágicos siniestros aéreos en el pasado año 2025, entre ellos el accidente de un avión de Air India tras despegar en Ahmedabad hacia Londres, que dejó más de 240 fallecidos.

Investigaciones realizadas por los diseñadores concluyeron que la mayoría de las muertes en accidentes de aviación se producen por la fuerza del impacto directo y no por explosiones. Con esto el proyecto busca actuar cuando todos los sistemas preventivos primarios de la nave han fallado.

A diferencia de las medidas tradicionales de seguridad orientadas a prevenir fallos, el "Proyecto Rebirth" está concebido específicamente para ayudar a sobrevivir a un impacto que ya resulta inevitable.

Tras ser probado con éxito en simulaciones, el sistema está preparado para pruebas a gran escala en túneles de viento y trineos de choque con laboratorios aeroespaciales.

Los ingenieros proyectan colaborar con fabricantes y organismos reguladores para su certificación, destacando que el equipo puede integrarse de forma rápida tanto en aeronaves nuevas como en modelos antiguos.